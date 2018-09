Dít is wat zwemmen met je lichaam doet

Zwemmen is niet alleen ontspannend, het is ook nog eens heel goed voor je lichaam en je gezondheid. Goed nieuws: een keer in de week baantjes trekken heeft al een bijzonder positief effect op je lichaam.

Zeg maar dag tegen urenlang zwoegen in de sportschool of buiten in de harde wind hardlopen.

Voor iedereen geschikt

Zwemmen is voor iedereen geschikt, ook als je de jongste niet meer bent. Het is de ideale sport voor mensen die last hebben van blessures of stijve spieren. Doordat je als het ware wordt gedragen door het water, worden je gewrichten en spieren niet belast, maar train je toch je conditie.

Betere doorbloeding

Daarnaast zorgt zwemmen voor een betere doorbloeding in je hele lichaam. Terwijl jij al die baantjes aan het zwemmen bent, is je hart ook hard aan het werk om al je bloed rond te pompen. Doordat je je hart traint, wordt het beter in het rondpompen van je bloed. Dit heeft weer een positief effect op de doorbloeding in je hele lichaam. Weg met die koude voetjes dus de aankomende koele maanden.

Strakker in je vel

Met een uur baantjes zwemmen verbrand je al tussen de 200 en 600 calorieën per uur, afhankelijk van hoeveel baantjes je zwemt. Tijdens het zwemmen gebruik je ál je spieren en spreekt je lichaam na ongeveer 40 minuten haar vetreserves aan. De perfecte sport voor als je snel die extra kilo’s kwijt wilt raken.

Weg met die stress

Net zoals bij andere lichamelijke activiteiten zorgt zwemmen ervoor dat je lichaam het stofje endorfine aanmaakt. Dit stofje zorgt ervoor dat je je gelukkig en blij voelt. Ideaal dus wanneer je je wat strakker in je vel wilt voelen. Letterlijk en figuurlijk.

Bron: Flair.be / Stoerevrouwensporten.nl