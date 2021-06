Vitamine zee: waar zwemmen in zeewater allemaal goed voor is

We kennen al veel gezondheidsvoordelen van vitamine A, B en C, maar er is nog een vitamine met veel voordelen: vitamine zee.

Een frisse duik in het zeewater is voor veel dingen goed. Van hooikoorts tot de conditie van de huid en je seksleven.

Heb je veel last van hooikoorts? Onderzoeken hebben uitgewezen dat een neusspoeling (het spoelen van de neus met een zoute oplossing zoals zeewater) kan helpen bij allergie en hooikoorts. KNO-arts Wytske Fokkens zegt daarover tegen RTLNieuws: “Je haalt daarmee al het vieze slijm – een voedingsbodem voor bacteriën – bij je holtes weg. Ik raad patiënten ook aan om het te doen.”

Je hoeft niet eens helemaal het water in om gebruik te maken van de gezondheidsvoordelen van de zee. Een Australisch onderzoek wees uit dat zoute lucht hielp om de longen van patiënten met taaislijmziekte te zuiveren. Sommige patiënten hadden na het onderzoek zelfs minder antibiotica nodig.

Huid

Zeewater is ook goed voor de huid. De Universiteit van Kent deed onderzoek naar de voordelen van magnesium, een mineraal dat veel voorkomt in zeewater en kwam erachter dat het niet alleen goed is voor een ruwe huid en ontstekingen, maar het er ook voor zorgt dat de huid het vocht vasthoudt en dus gehydrateerd blijft. Zeewater vermindert daarnaast ook klachten van huidaandoeningen als psoriasis en eczeem.

Flow state bij zwemmen in zeewater

Zwemmen zorgt er ook voor dat je in – wat psychologen noemen – ‘de flow state’ komt. Op zo’n moment wordt er veel van het beloningshormoon dopamine aangemaakt door de hersenen. Psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi bedacht deze ‘flow state’ waarin je je helemaal verliest in een activiteit. De veranderingen in de hersenen op zo’n moment zorgen voor een boost voor de geestelijke gezondheid en het welzijn. Dat kun je zien als een soort mindfulness.

Bruin vet

Je hebt twee verschillende types vet: bruin en wit vet. Wit vet is het ongezonde vet waar je te veel van hebt als je te zwaar bent. Bruin vet is daarentegen gezond vet. Bruin vet zet energie uit suikers en vetten om in warmte en verbrandt overtollig vet in het lichaam. Daarmee voorkomt het dat ons lichaam te veel energie omzet in wit vet. Mensen met relatief veel bruin vet kunnen beter tegen de kou. Om meer bruin vet te kweken is het volgens onderzoek goed om in koud water te zwemmen. Kou zorgt er voor dat de bruine vetcellen uit hun slaapstand komen en er meer energie omgezet wordt in warmte.

Seksleven

Het koude water van de zee – een duik in een warme zee is dus helaas wat minder effectief – zou ook een boost geven aan je seksleven. Na het zwemmen in koud water stijgt het testosteron of oestrogeen niveau waardoor het die avond heel gezellig kan worden in de slaapkamer.

