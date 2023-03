Op vakantie met de Libelle Lekker Weg Gids

In een paar dagen een zonnige stad te fiets ontdekken tijdens een citytrip of juist een stevige wandeling door eigen land; voor elke smaak heeft Libelle een vakantieadres.

Libelle Lekker Weg Gids

Als jij van de firma dichtbij en kort bent, dan is het heerlijk struinen door de duinen aan de kust. Maak je liever een verre reis naar een tropisch oord? Snappen we ook! Begin ook dan maar alvast met dromen in de Libelle Lekker Weg Gids.

Inpaklijst

In die gids vind je overigens veel meer dan vakantieadressen, want als de bestemming eenmaal geboekt is, pakt het wel zo lekker in met een complete inpaklijst bij de hand. En weet je eigenlijk wel hoelang je vakantie moet duren om echt tot rust te komen? Lees het en je weet het.

Hop, naar de Libelle Lekker Weg Gids!