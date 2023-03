Win tickets voor het Movies that matter festival en kijk één van deze prachtige films

En jij kunt tickets winnen om zo'n film te zien!

Movies that matter festival

Heb jij zin om samen met iemand een avondje naar de film te gaan tussen 24 maart en 1 april? En dan het liefst eentje die indruk maakt? Lees dan vooral even verder. Libelle geeft tickets weg voor het Movies that matter festival. Tijdens dit festival kun je bij verschillende filmhuizen in Nederland de mooiste én belangrijkste films en documentaires van het moment zien. Benieuwd? We zetten een paar van onze aanraders voor je op een rij. Het formulier om tickets te winnen vind je onderaan deze pagina.

‘Mama bears’

Wat als je kind homo of trangender is, terwijl jij gelooft dat dat een zonde is? In deze film volgen we Kimberly en Sara, twee evangelische christenen die ondanks hun geloof besluiten om ‘mama bears’ te worden: vrouwen die vol liefde en hartstocht vechten voor de rechten en acceptatie van hun kinderen.

‘Butterfly vision’

De Oekraïense militair Lilia mag na twee maanden opsluiting als krijgsgevangene in de Donbas, terugkeren naar haar familie. Ze is een held in haar land, maar onder de oppervlakte woedt een groot trauma. Dat wordt nog duidelijker als blijkt dat Lilia zwanger is van een bewaker die haar tijdens haar zwangerschap verkrachtte. Toch weigert Lilia slachtoffer te worden en vecht - figuurlijk - terug.

‘Daughters’

Op Hedvigs tiende verjaardag berooft haar moeder zichzelf van het leven. Er volgt een periode van rouw voor Hedvig en haar zussen Maja en Sofia; drie meisjes die plotseling moeten omgaan met het verlies van hun moeder, die een bipolaire stoornis had. We zien hoe de drie zussen allemaal op hun eigen manier worstelen met volwassen worden, verwerking en de intieme band met elkaar.

‘Joyland’

Haider is een getrouwde Pakistaanse man die worstelt met verwachtingen en normen van de buitenwereld, als hij als achtergronddanser in een erotisch danstheater wordt aangenomen. Terwijl zijn vrouw, vader en broer denken dat hij stagemanager is, wordt Haider verliefd op transperformer Biba. Wat volgt is een dapper liefdesverhaal en familiedrama, waarin Haider probeert trouw te zijn aan zijn religie en familie, maar ook aan zijn eigen gevoelens.

‘The blue caftan’

In Salé, Marokko, hebben Halim en zijn vrouw Mina een kaftanwinkel. Voor de buitenwereld zijn ze een gelukkig getrouwd stel. En dat zíjn ze ook. Alleen is er ook het ingewikkelde feit dat Halim homoseksueel is. In liefdevol stilzwijgen maken Halim en Mina daar ruimte voor in hun relatie. Soms spreekt Halim met mannen af in een badhuis, zo blijven zijn gevoelens geheim en het huwelijk van Halim en Mina stabiel. Maar als Youssef in de kaftanwinkel komt werken en Mina ziek wordt, raakt die balans verstoord en volgt een mooi maar ingewikkeld liefdesverhaal.

‘Dalva’

Nadat haar vader haar seksueel misbruikt, komt de 12-jarige Dalva in een opvanghuis terecht. ‘Maar kunnen een vader en een dochter niet gewoon van elkaar houden?’ vraagt ze daar in al haar onschuld. Terwijl Dalva terugverlangt naar haar vader en sterk overweegt om weg te lopen en naar hem terug te gaan, leert de strenge jeugdwerker Jayden haar over vertrouwen, liefde en intimiteit.

Win tickets

Bekijk hier het volledige programma om te zien welke films en documentaires er nog meer draaien op het Movies that matter festival. En vul onderstaand winformulier in. Wie weet ga jij gratis, samen met een vriend of vriendin, naar een van die mooie titels.

Bron: Movies that matter