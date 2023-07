Aleksandra (44) werd verliefd op Edwin, die terminale kanker heeft: “Hoe vaker ik hem zag, hoe leuker ik ’m vond”

Edwin Stokkink (53) vertelde Aleksandra (44) al bij hun eerste ontmoeting dat hij terminale kanker had. Toch besloot ze voor hem te gaan.

Edwin: “Ik organiseerde dancefeesten voor dertigplussers en we hadden een feest in Arnhem. De avond was net begonnen toen Aleksandra binnen kwam lopen. Ik zag zo vaak mooie vrouwen in het uitgaansleven, maar nu wist ik niet wat ik zag. Ik vond haar prachtig.”

Aleksandra: “Ik was helemaal van slag toen ik hem zag. Zo’n warme, lieve en vrolijke man.”

E: “Binnen een paar minuten zat ik haar al mijn levensverhaal te vertellen. Ik zei: ‘Er zijn dingen die je moet weten: ik heb geen geld, zit nog in een relatie en ik ben terminaal ziek.’”

A: “Ik vertelde hem dat ik geld niet belangrijk vind. Dat hij nog maar een jaar te leven zou hebben, ging er bij mij niet in. Die geeft niet zo snel op, dacht ik. Zijn relatie vond ik wél een probleem. Ik vertelde hem diezelfde avond dat ik absoluut niet iemands minnares wilde worden.”

E: “Drie dagen later heb ik mijn vriendin verteld dat ik verliefd was geworden op iemand anders. Het ging al lang niet goed tussen ons.”

De ontmoeting

A: “Ik was zes jaar alleen voor ik Edwin ontmoette. Ik heb veel dates gehad, maar voor geen van die mannen voelde ik iets. Met Edwin was het alsof ik in een romantische film stapte, hij kan ook zo goed over zijn gevoelens praten. Natuurlijk heb ik getwijfeld, ik had juist besloten om alleen verder te gaan met mijn dochter.”

E: “Eind 2014 werd ik ziek: het bleek uitgezaaide longkanker. De tumoren zaten overal in mijn lichaam. In mijn longen, lever, lymfeklieren, achter mijn oog, in mijn hersenen, echt overal.”

A: “De artsen zeiden dat, als hij niets zou doen, hij nog een jaar te leven zou hebben. Als hij zou kiezen voor bestralingen en injecties werden dat er misschien vijf. Chemo was geen optie.”

E: “Ik besloot om alleen de tumor in mijn long te laten behandelen, omdat die me letterlijk in de weg zat. Een verdere behandeling wilde ik niet, alleen wat alternatieve geneeswijzen. Als ik toch niet beter kan worden, dan wil ik me liever zo goed mogelijk voelen in de tijd die ik nog heb.”

A: “Dat begreep ik heel goed, hij was erg zwak. Ik zat regelmatig met hem op de eerste hulp als hij weer een zware longontsteking had. Heftig, maar ik raak gelukkig niet snel in paniek.”

E: “Aleksandra’s beste vrienden waren blij dat ze mij gevonden had, maar de rest van haar omgeving moest er wel aan wennen.”

“Denk nou na”

A: “Mijn ouders vroegen zich af waar ik mee bezig was. ‘Denk nou na’, zeiden ze. ‘Je hebt een dochter.’ Ik voelde veel weerstand in mijn omgeving. Maar hoe vaker ik Edwin zag, hoe leuker ik hem vond. Als hij het niet ging redden, besloot ik, dan hebben we in ieder geval genoten van onze tijd samen.”

E: “Aleksandra’s ouders draaiden bij toen we bij ze op bezoek gingen in Polen. Ik kon niet rechtstreeks met hen praten, maar we hadden meteen een enorme klik. Aleksandra’s vader is net als ik geïnteresseerd in geschiedenis en spiritualiteit.”

A: “Inmiddels zijn Edwin en ik zeven jaar samen, ongelooflijk hè? De scans zien er goed uit. Ik ben blij dat ik destijds naar mijn hart heb geluisterd. Ik voelde gewoon dat onze liefde niet van korte duur zou zijn.”

E: “Ik kan niet meer werken en ben snel moe, maar het gaat goed met me. Het enige dat telt is het nu, maar we durven ook te dromen over de toekomst.”

A: “We hadden het vandaag nog over een huis in Spanje. Samen onder de zon, dat lijkt ons echt fantastisch.”