Alice (36): “Vijf jaar geleden legde ik voor mijn man een paar pakjes onder de kerstboom met alles wat hij nodig had om te gaan joggen. Het werkte: op nieuwjaarsdag trok hij z’n sportkleren aan en ging braaf lopen. Eerst één rondje om het park, na een week een rondje meer. Tot hij aan rondje vijf toe was en het wel genoeg vond. De trainingskleren gingen in de was en in de kast. Het jaar daarop begon het tegen het einde van het jaar weer te kriebelen. Hij was aangekomen en bewoog veel te weinig. ‘Deze keer houd ik het vol!’, zei hij. Dat deed hij ook, totdat hij aan z’n zesde rondje om het park toe was. Zo ging het daarna eigenlijk elk jaar.

Dus toen hij in november begon over z’n fitnessplannen, kostte het mij moeite om niet te zeggen dat hij er vast na een dikke maand weer mee zou ophouden. Want een maand sporten is altijd nog beter dan niet sporten. En ja hoor, eind december legde hij z’n sportkleren weer klaar. Deze keer zou hij niet alleen de rest van z’n leven aan fitness doen, het was nu ook écht afgelopen met roken en drinken. ‘Is dat niet een beetje veel tegelijk?’, vroeg ik voorzichtig. Dat zag ik verkeerd. Het was juist goed om alles in één klap aan te pakken en 1 januari was daar de perfecte datum voor.

Nou ja, natuurlijk niet echt 1 januari, want dan drink je nog een glaasje met je vrienden. En 2 januari moest al die drank en al dat eten van de feestdagen toch een beetje zakken. Maar 3 januari was Het Moment om te beginnen. Dat gebeurde ook. Elke avond na zijn werk gaan de joggingkleren aan en loopt hij zijn rondjes. Niet roken hield hij drie dagen vol. Niet drinken duurde anderhalve week, waarna hij onder het motto ‘één biertje kan geen kwaad’ ook dat goede voornemen om zeep hielp.

Het is nu afwachten hoe lang hij het joggen volhoudt. Ik zeg niets. Zelf zit ik in een fitnessclubje, dus ik weet hoe moeilijk het is om uit m’n luie stoel te komen en aan de slag te gaan in een koude sportzaal. Maar het voelt zo fijn als het achter de rug is. Ik hoop dat mijn man dat ook gaat ontdekken.”