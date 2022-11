Amanda (32) verloor als kind haar ouders en broer: “Op zaterdag was de crematie, op maandag zat ik weer in de klas”

Toen Amanda (32) nog een peuter was, verongelukte haar broer. Als tiener verloor ze eerst haar moeder en een jaar later haar vader.

“Ik verzweeg een tijd lang dat ik al voor mijn achttiende wees ben geworden. Ik was bang mensen ermee af te schrikken of het stempel ‘zielig’ te krijgen. Natuurlijk hield ik littekens over aan mijn jeugd, maar gelukkig gaven mijn ouders mij een goede basis. Daardoor ben ik de vrouw geworden die ik nu ben.

Broertje verongelukt

Ik was drie jaar toen mijn broer verongelukte. Hij zat bij mijn moeder achter op de fiets toen ze werd aangereden. Mijn nichtje zat voorop en mankeerde niks, mijn moeder raakte zwaargewond en mijn broer overleed ter plekke. Het verdriet dat ik hierover voelde, was vooral het gemis van een broer die ik nooit heb gekend. Ik zag mijn moeder weleens zitten aan de keukentafel, huilend boven een fotoboek. Ik vond het vooral moeilijk als kinderen mij vroegen of ik broertjes of zusjes had. Als ik nee zei, was het alsof hij nooit had bestaan. Als ik ja antwoordde, moest ik uitleggen waarom ze hem nooit zagen.

Volgens mij heeft mijn moeder zich altijd schuldig gevoeld over zijn dood. Ze stelde zich beschermend op omdat ze extra zuinig was op mij, het kind dat ze nog wél had. Zo hielp ze me met mijn pony. Soms stond ze huilend in de stal, zo bang was ze voor het dier, maar ze liep er niet voor weg en overwon haar angst. Zet je schouders eronder en gaan, was haar boodschap. Dat is een waardevolle les die ze me gaf.

Moeder kreeg kanker

Ik zat in de puberteit toen ze kanker kreeg. Mijn ouders bleven positief en ik dacht daardoor dat het goed zou komen. Toen de kanker voor de derde keer terugkwam, werd me duidelijk: dit komt niet meer goed. Ik zag mijn moeder aftakelen en wegglijden. ‘Ik kan gewoon niet meer’, zei ze op een avond tegen me toen ik al in bed lag. Ik was pas zestien en kon niet bevatten dat mijn moeder er straks niet meer zou zijn.

Vader overleed een jaar later

Na haar dood probeerden mijn vader en ik onze draai te vinden en verder te leven, maar nog geen jaar later kreeg mijn vader een aneurysma. Van hem heb ik nooit afscheid kunnen nemen. ‘Sorry, het is voorbij’, zeiden de artsen toen mijn vader niet ontwaakte uit de operatie. Ik moest de beslissing nemen om hem van de beademing af te halen. Dit kan toch niet, dacht ik. De artsen keken me glazig aan.

Op maandag weer in de klas

Mijn klassenleraar wilde me naar een maatschappelijk werker sturen, maar daar kon ik niks mee. Ik wilde vooral dat iedereen normáál tegen me deed. Op zaterdag was de crematie, op maandag zat ik weer in de klas. Niemand wist wat ze tegen me moesten zeggen. Dat snap ik wel. Wat moésten ze tegen me zeggen? Het normale leven dat ik ooit had geleid, was ik kwijt. De eerste paar weken woonde ik thuis, daarna werd het huis verkocht en werd ik door mijn oom en tante opgenomen. Ik was blij met alle steun en liefde om me heen. Mijn achttiende verjaardag vierde ik gewoon, want ondanks alle verdriet wilde ik het leven vieren met iedereen die me lief was.

Langer zonder dan met ouders

Het echte verwerken begon twee jaar later pas. In het begin was het te pijnlijk, de schok te groot. Toch zag ik mezelf nooit als zielig, en mijn jeugd was zeker niet slecht. Natuurlijk had ik het liefst gewild dat mijn ouders en broer nog hadden geleefd. Ik studeer nu aan de universiteit, wat zou mijn moeder trots zijn als ze dit had kunnen meemaken! Met weemoed besef ik dat ik al langer zonder mijn ouders leef dan dat ik met ze heb geleefd. Tegelijkertijd heb ik geleerd dat geluk in kleine dingen zit. Ik kan me soms zomaar, zonder aanleiding, heel gelukkig voelen. De tijd die ik had met mijn ouders was veel te kort, maar de tijd die ik met ze had was wel een hele mooie.”