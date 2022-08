Angela (44) organiseert erotische party’s: “Mijn moeder verkocht Tupperware, ik vibrators”

“Mijn moeder deed het vroeger al met Tupperware. Twee keer per jaar stuurde ze mijn vader en mijn broer naar het café en was ons huis een vrouwendomein. Magisch vond ik dat. Alle buurvrouwen, tantes, nichten en vriendinnen kwamen langs en mijn moeder wist als een soort marktkoopvrouw de ene na de andere stapel hersluitbare plastic bakjes te verkopen. Het was een onderonsje, waarvan ik als klein meisje enorm genoot.

De tips vlogen me om de oren

Daar moest ik aan denken toen er op het vrijgezellenfeest van een vriendin van mij een paar jaar geleden een ‘personal shopper’ aanbelde. Ze had geen kledingrekken op wieltjes bij zich, zoals Roy Donders, maar stapels zwarte koffers. Ze gooide een zwart velours kleedje over de eettafel en begon met uitstallen. Zweepjes, vibrators, eieren, grote veren en heel veel lingerie. Na het eerste gegiechel doken die vrouwen erop, als vliegen op de stroop. Kopen en kletsen, dat vond ik mooi om te zien. Want ineens kwamen de verhalen los, over wat de fijnste vibrator is, wie er altijd samen speeltjes gebruikt en wie dat alleen met zichzelf doet, en de tips vlogen me om de oren. Het was zo’n what happens in Vegas, stays in Vegas-gevoel.

De warme gezelligheid

Aan het eind van die avond vroeg ik die gastvrouw om haar kaartje. Dit wil ik ook, dacht ik. Zoals mijn moeder, maar dan met vibrators en trileieren in plaats van Tupperware. Inmiddels ben ik al een paar jaar aangesloten bij dezelfde organisatie en host ik mijn eigen shopavonden. Meestal bij mij thuis, dat vind ik het makkelijkst. Als mijn man naar Feyenoord gaat, hebben wij het rijk alleen. Vriendinnen, collega’s, scoutinggroepen, handbalteams, vrienden van vrienden: iedereen nodig ik uit. En allemaal via via. Soms boeken dames me ook bij hen thuis, of op de camping. Ik koop speeltjes en lingerie in bij de groothandel, gooi er 25 procent bovenop en vul de tafel met mokkagebakjes en mojitos. Het geld, daar gaat het me niet om. Het is de warme gezelligheid van het vrouwenkliekje. Zoals mannen hun voetbalkantine hebben, of hun mancave, hebben wij dit. De verhalen die loskomen zijn het mooist. Samen lachen, maar ook onzekerheden op tafel gooien en tips met elkaar delen. Want wanneer praat je nou zo open over seks? Het valt me op hoe vaak vrouwen eerst zeggen dat het ze allemaal niet meer zo boeit, of de schuld bij hun man leggen, en dan aan het eind van de avond met een grote bestelling naar huis gaan. Ieder gezond mens houdt van seks, daarvan ben ik overtuigd. Als het op dat vlak niet meer lekker loopt, dan laten we het vaak versloffen en dat vind ik zonde. Mijn party’s geven weer een zetje, denk ik soms, juist omdat we als vrouwen onder elkaar de boel weer even op scherp zetten.

Meer plezier in hun seksleven

‘Heb je dit of dat zelf ook geprobeerd?’ vragen ze vaak, en dan zeg ik ja. Ik probeer alles uit wat ik verkoop, tot groot genoegen van mijn man. En mezelf natuurlijk. Sinds ik zoveel met m’n neus in de erotica zit, heeft ons seksleven een enorme slinger gekregen. We proberen meer en praten er meer over. En we lachen meer in bed. Zo blijkt Martin een buttplug wel lekker te vinden, maar een prostaatspeeltje is te heftig voor hem. Ook dat vertel ik op mijn party’s. Erotiek is echt voor iedereen anders. Soms nemen vrouwen alleen een lingeriesetje mee, ook dat is goed. Of niks, en zitten ze alleen te luisteren. Het gaat mij om het verbond. Het vrouwen onder elkaar, de sisterhood, zoals Oprah Winfrey dat noemt. Dat vind ik prachtig. Ik werk drie dagen per week in de thuiszorg, maar met het geven van erotische party’s voel ik me pas echt nuttig. Kousen aantrekken kan iedereen, maar een gezellige en veilige sfeer creëren, en zorgen dat mensen meer plezier aan hun seksleven beleven, dat vind ik pas echt hartverwarmend.”