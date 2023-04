Angelina (47) deed voor het eerst aan de ramadan: “Je waardeert meer wat je hebt”

“Meedoen aan de ramadan is iets wat ik altijd al wilde doen. Mijn Marokkaanse vrienden zijn er zo enthousiast over en ze maakten me nieuwsgierig. Ik wilde het zelf ervaren, maar ik had nooit de moed. Dit jaar besloot ik het gewoon te doen. Zonder voorbereiding, zonder me in te lezen. Gewoon alles op zijn beloop laten. Even stilstaan en focussen op wat echt belangrijk is in het leven. De eerste dag trapten we af met een iftar bij mijn beste vriendin thuis. Het was tekenend voor hoe de rest van de maand zou verlopen; tijd voor bezinning, rust, zelfreflectie, liefdadigheid en gezelligheid.

Van tevoren had ik nooit bedacht dat het mijn lichaam en geest zo goed zou doen. De eerste dagen had ik hoofdpijn en vond ik het lastig dat ik niet kon drinken, maar dat trok al snel weg. Ik werk één dag in de week in een viskraam. Je zou denken dat de verleiding dan heel groot is. Het deed mij dus niets meer. Ook was het een verademing dat mijn spastische darmklachten snel afnamen. Je hoort vaker dat de ramadan goed voor je lichaam kan zijn, maar ik kon mij daar niets bij voorstellen. Het vasten houd ik er ook na de ramadan in, met intermittent fasting.

Bijzondere levenslessen

Deze periode heeft me ook veel bezinning en mooie dingen gebracht. Ik werd uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij een stichting, waar ik al heel lang wil werken. Er kwamen mensen op mijn pad die mij bijzondere levenslessen leerden en mij motiveerden andere dingen op te pakken. In het bijzonder één persoon die mij adviseerde een boek te gaan schrijven met daarin mijn adviezen over het omgaan met problemen uit het verleden. Hoe mooi is het dat deze mensen juist op dit moment op je pad komen om je advies te geven? Daar ben ik ze dankbaar voor.

Waardering

Door het vasten ben ik ook het eten meer gaan waarderen. Je gaat goed zitten voor het eten en neemt er de tijd voor. Alles smaakt lekkerder. Ook waardeer je wat je hebt. Het zet je aan om wat meer te doen voor een ander, die het wat minder breed heeft. Tijdens de ramadan ben je meer bezig met liefdadigheid. Op mijn verjaardag heb ik bijvoorbeeld taart en vis getrakteerd aan daklozen.

Verdieping

Volgend jaar wil ik zeker weer meedoen aan de ramadan. Een paar dingen pak ik dan wel anders aan. Meer mensen uitnodigen om te komen eten, bijvoorbeeld. Dat vond ik nu lastig omdat ik onregelmatig werk. Ik heb het allemaal op mij af laten komen, maar ik wil er volgend jaar ook meer tijd in stoppen. Door bijvoorbeeld ook iftars te organiseren en me misschien wat meer te verdiepen in het geloof of liefdadigheidswerk te verrichten voor de moskee.

Einde van de ramadan

Vrijdag is het Suikerfeest. De ouders van mijn vriendin hebben mij uitgenodigd om dit feest bij hen te komen vieren. Er wordt groots uitgepakt. Mijn vriendin en ik zijn al dagen bezig met het voorbereiden en het bakken van koekjes en taarten. Je geeft op zo’n dag ook veel cadeautjes. Voor de volwassenen vullen we Koranboekjes met koekjes. De kinderen krijgen snoepzakjes en voor de gastvrouw heb ik een speciaal chocoladehart gemaakt. Nog voordat je binnen bent, springt het glazuur je van de tanden.

Ik vond het een onwijs mooie ervaring, waarvan je als mens een hoop kunt leren. Ik hoop hiermee andere mensen te inspireren om het ook eens te proberen. Al begin je met maar een paar dagen. Eid Mubarak.”