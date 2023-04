Aniek (37) reisde naar Amerika om haar biologische vader te ontmoeten: “Hij kwam niet opdagen”

Als Aniek* (37) naar Amerika afreist om eindelijk haar biologische vader te ontmoeten, kan ze de spanning en nieuwsgierigheid amper bedwingen. Maar dan besluit haar vader niet op te komen dagen.

“Het is vijf over twaalf. Mijn lijf siddert van de spanning. Ik sta in een hotellobby in Florida waar ik voor het eerst van mijn leven mijn biologische vader ga ontmoeten. Hij kan elk moment binnenstappen. Terwijl ik mijn blik strak op de ingang gericht houd, voel ik mijn telefoon overgaan. Nietsvermoedend lees ik het bericht dat op mijn beeldscherm staat. En dan wordt het plotseling helemaal stil in me. ‘Sorry Aniek. Je vader komt niet meer’.

Hij ontkende mijn bestaan

Mijn vader verliet ons gezin vlak na mijn geboorte en vertrok naar Amerika. De eerste dertig jaar van mijn leven had ik nooit de behoefte om hem op te zoeken. Hij was al zo lang weg, dat ik nooit een vaderfiguur heb gemist. Nog nooit had ik mijn vader gesproken, opgezocht op social media of een berichtje gestuurd. De enige link naar hem was het contact met zijn broer, die bij mij in de buurt woonde. Heel soms vertelde hij iets over mijn vader: dat hij in Amerika woonde met een nieuwe vrouw en met kinderen. Dat niemand daar wist van mijn bestaan. Dat ik daarom maar niet zomaar op bezoek moest gaan. Ik vond het prima. Waarom zou ik op zoek gaan naar de man die ons gezin verliet en mijn bestaan ontkende? Rond mijn dertigste veranderde ik toch van gedachten. Mijn oom nam contact op met mijn vader en na wat tegenstribbelen stemde hij in. Enkele weken later zat ik met mijn man en kinderen in het vliegtuig naar Miami. Ik zou mijn vader gaan ontmoeten zonder hem ooit gesproken te hebben, al het contact verliep nog steeds via mijn oom.

Ik was zo nieuwsgierig

Op de dag van de ontmoeting moest mijn vader werken, dus we zouden alleen even kort in zijn pauze kunnen afspreken. Zijn gebrek aan enthousiasme vertaalde ik maar als spanning. Ik probeerde geen al te hoge verwachtingen te hebben van de ontmoeting, uit angst te erg teleurgesteld te worden. Ik nam me voor er open in te gaan. Maar de subtiele hoop op iets van herkenning of verbinding zet je niet zomaar opzij. Zo vaak had ik naar de enige foto van mijn vader gekeken die ik bezat, naar zijn donkere haar en donkere ogen. Daar, op dat oude printje uit de jaren tachtig, vond ik de herkenning die ik nooit had gevonden bij mijn hoogblonde moeder en stiefvader. Zou ik in meer op mijn vader lijken? Zouden we dezelfde houding hebben? Geïnteresseerd zijn in dezelfde dingen? En zou hij me kunnen vertellen over mijn Joodse achtergrond en de bijbehorende gebruiken? Die hadden ondanks mijn roots nooit een rol in mijn leven gespeeld maar naar horen zeggen wel in dat van hem. Hoe dichterbij de ontmoeting kwam, hoe nieuwsgieriger ik werd. Op de dag van de ontmoeting kon ik me amper concentreren toen ik ’s ochtends door de supermarkt liep. Met mijn hoofd was ik al daar in die hotellobby, zag ik mijn vader binnenlopen. Zouden we elkaar in de armen vallen? Zouden we niet uitgepraat raken?

Ik kon alleen maar huilen

De spanning in mijn lijf was haast onhoudbaar toen ik op mijn vader stond te wachten. De surrealiteit van het moment werd benadrukt door de kerstmuziek en nepsneeuw die hartje december de bloedhete hotellobby vulden. Niets klopte. Ik hield me groot, probeerde niet te voelen. Maar toen ik las dat mijn vader niet zou komen, barstte ik in tranen uit. Ik kon de rest van de dag niet stoppen met huilen. Waar ik normaal moeite heb met emoties tonen, huilde ik de spanning er nu moeiteloos uit. Ik deed nog een poging om een nieuwe afspraak met hem te maken, maar volgens mijn oom was mijn vader plotseling op vakantie gegaan. De rest van mijn tijd in Miami heb ik geprobeerd te genieten van de langgerekte stranden, de kerstdagen onder de palmbomen en hoopte ik dat de warme zon mijn ijskoude teleurstelling wat zou laten verdwijnen.

Ik hield mezelf voor dat dat lukte, dat het allemaal zo erg niet was, dat de desillusie me niet raakte, dat ik niet iemand kon missen die ik toch nooit had gekend. Maar toch kon ik het niet helemaal loslaten en reed ik een paar dagen voor vertrek naar de Joodse woongemeenschap waar ik wist dat mijn vader met zijn gezin woonde. Daar stuitte ik op een afgesloten terrein en een receptie waar ik niet langskwam. Door de spijlen van het hek staarde ik naar de huizen erachter, naar het leven dat ik had kunnen hebben als alles anders was gelopen. Maar de realiteit was dat ik geen idee had of wat ik me voorstelde, wel klopte. Uiteindelijk wist ik nog steeds niets van het Jodendom, niets van mijn familie en niets van mijn vader. Ik liep tegen een muur op en bleef zo aan de zijlijn van het leven staan dat ik zo graag wilde leren kennen. Daar, bij dat hek, besloot ik om het te los te laten, om hem zijn leven te laten leven en verder te gaan met het mijne. En toch, tijdens de stormachtige vlucht naar huis, voelde ik dat dit nog niet het einde was.

Zal ik zijn vrouw benaderen?

Inmiddels is het zeven jaar geleden dat ik afreisde naar mijn vader en tot op de dag van vandaag heb ik hem niet ontmoet. Mijn moeder was woest toen ik haar vertelde dat mijn vader niet was komen opdagen. ‘We gaan nu terug en bellen gewoon bij hem aan’, zei ze. Maar daar voelde ik niets voor. Wat heb ik eraan om een man te ontmoeten die mij niet wil zien? Toch laat het me nog niet helemaal los. Ik denk er nog vaak aan hoe het zou zijn om het toch nog eens te proberen. Om zijn vrouw een berichtje te sturen, of mijn halfbroertje en -zusje. Misschien vul ik wel voor ze in dat het een enorme klap voor ze zal zijn om achter mijn bestaan te komen. Misschien zijn ze juist blij, willen ze me graag ontmoeten en gunnen ze mij een band met mijn vader. Want ergens suddert het nog steeds en wil ik nog steeds te weten te komen hoe erg ik op hem lijk, nu hij nog leeft. Of het echt alleen die bruine ogen zijn, of dat het meer is. Al hoop ik niet dat ik vanbinnen op hem lijk. Ik hoop dat ik het leven een stuk volwassener aanpak dan hij doet door niet weg te lopen voor alles wat moeilijk is.”

*De naam van Aniek is om privacyredenen gefingeerd.