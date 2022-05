“We spraken af bij een café in Breukelen, precies tussen onze twee woonplaatsen in. Ik had Marco al een paar keer ontmoet. Ik gunde mezelf af en toe een nacht in een hotel omdat Robert en ik in scheiding lagen, maar nog steeds onder één dak leefden. Er was geen haat en nijd, hij zocht ook wel naar een eigen woning, maar af en toe had ik echt behoefte aan tijd en ruimte voor mezelf. Toen ik, dankzij een aanbieding, voor de derde keer een weekend tussen de hagelwitte lakens lag, nodigde ik Marco uit voor een date. We chatten al een paar dagen op een datingapp. Ik zocht afleiding en aandacht en hij blijkbaar ook. Hij wist dat ik nog samenwoonde en ik wist dat hij blij was met zijn vriendin, op de seks na.

In het bos trok hij mijn top omlaag

De date was leuk, maar ook nogal onwennig na 24 jaar huwelijk. Ik genoot van de speelse blikken en de zenuwen in mijn buik. Marco pakte me helemaal in. Complimentjes over mijn mooie ogen, even een hand op mijn been als hij lachte om mijn grapjes, ik was als was in zijn handen en veel meer dan een knikje was er niet voor nodig om hem mee te krijgen naar mijn hotelkamer.

Maar ja, we hadden niet altijd een hotelkamer beschikbaar en, zolang Robert bij mij woonde, ook nog geen huis. Dus spraken we af voor koffie en kussen in Breukelen. Marco stelde voor om te wandelen, in de buurt was een bos, wist hij. We liepen en zoenden en keken en genoten. Iedere voorbijganger groetten we, maar dat zijn er niet zoveel op dinsdagochtend. Hij sloeg zijn arm om mijn nek, en schoof zijn hand door tot in mijn decolleté. Op een stukje waar niemand was, trok hij mijn top omlaag en pakte glunderend de buit vast in zijn hand. De spanning, de frisse lentebries langs mijn borst, ik vond het zo opwindend allemaal. Hij zag het en bracht me leunend op zijn schouders tot een hoogtepunt.

Alles doen wat we willen

In de maanden die volgden werden we steeds creatiever, en ook assertiever in het buiten seksen. We vonden goede plekken in de Randstad, vreeën in de duinen en in een bootje op de Loosdrechtse plassen. Altijd als ik met Marco afspreek, trek ik een jurkje aan met een V-hals, zodat we makkelijk alles kunnen doen wat we willen.

Vrijen in de duinen

Ik woon inmiddels al jaren alleen, maar we zien elkaar nog steeds vooral buitenshuis. Hij komt ook wel eens hier thuis, maar dat is toch anders. Ik denk niet dat hij ooit bij zijn vriendin weggaat, en dat hoop ik eigenlijk ook niet. Naast Marco spreek ik sinds een jaar of twee ook af en toe met Arjan af, en die houdt gelukkig ook wel van een buitenavontuur. Daar heb ik hem op uitgezocht, grap ik wel eens. Arjan nam me eens mee naar het naaktstrand. Zo spannend ook. De hele middag naar elkaar loeren, de warme zon op je huid en nergens aan mogen komen. Toen de avond viel, en de meeste mensen vertrokken naar het restaurant, zochten we als twee hongerige beren een plekje diep in het duin om onze lusten de vrije loop te laten. Buiten voel ik me zoveel vrijer en mooier dan in mijn eigen slaapkamer. Het zonlicht op mijn huid, de wind, de geur van de bomen: ik wil letterlijk terug naar de natuur. En wat is er nou natuurlijker dan twee lichamen die vanzelf hun weg zoeken?

De twee minnaars kennen elkaar niet

Mijn minnaars weten niet van elkaar, maar vragen er ook niet naar. Dat werkt. Een relatie hoef ik niet, want met twee minnaars die me af en toe meenemen naar een duinpan of het bos heb ik alles wat ik wil. Een goede date met lunch en lachen en dan lekkers langs de waterkant, daar kan ik weken op teren. Ik heb mijn fijne huis voor mezelf, en voor de kinderen natuurlijk, geweldige vriendinnen en een baan die me voldoening geeft. Ik wil geen gedoe meer, ik wil genieten.

Alleen maar genieten

Ik heb nooit geweten dat er zo’n exhibitionist in me schuilt. De zoektocht naar een nieuw plekje om te vrijen is het beste voorspel. De kans om betrapt te worden maakt de rebel in me los. Zelfs als iemand mijn blote borst ziet, vind ik het niet erg. Heeft-ie ook een leuke dag, denk ik dan. Laatst kwam er iemand op ons afgelopen, dat was helemaal spannend. Ik zag er de lol wel van in, maar Marco schrok en stopte. Hij was bang om gefilmd te worden. Een realistische angst inderdaad, daar had ik niet eens bij nagedacht. Een tikkeltje naïef wellicht. Blijkbaar is ook dat iets wat vrijheid in de natuur met me doet. Ik heb niets te verliezen, alleen maar te genieten.”