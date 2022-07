“Toen ik rond mijn dertigste meer interesse in het boeddhisme kreeg, heb ik de boeddha in het midden van mijn rug laten zetten. Eromheen staat een mantra in het Sanskriet. Dat is een soort gebed dat staat voor compassie. De tattoo betekende het begin van mijn reis naar meer zelfliefde. Daar ontbrak het me namelijk aan.

Tot mijn dertigste had ik veel angsten: ik durfde niet te vliegen, niet in de lift, was snel geïntimideerd als mensen op straat of in de familie een discussie hadden of ruzie kregen. Dat heeft met mijn jeugd te maken; mijn vader was alcoholist en daardoor erg onvoorspelbaar. Mijn angsten beheersten mijn leven, daar wilde ik dolgraag vanaf. In therapie had ik geen zin, ik ben gewoon stap voor stap zelf mijn angsten onder ogen gaan zien. Al die dingen die ik eng vond, ben ik juist gaan doen. Keer op keer.

Zelfvertrouwen

Ik stapte in liften, ging vliegen én ik ben in de beveiliging bij een voetbal-organisatie gaan werken, waarbij ik regelmatig tussen twintigduizend man op het veld stond. Vroeger had me dat een paniekaanval opgeleverd, maar ik ondervond steeds vaker dat er niks was om bang voor te zijn.

Ongeveer tien jaar heeft het geduurd voor ik mijn angsten de baas was. Nu ben ik een heel ander mens, mensen van vroeger kennen me niet meer terug. Van een angstig muisje ben ik veranderd in een vrouw met zelfvertrouwen.

Vijf jaar geleden overleed mijn man. Daar heb ik het heel moeilijk mee gehad. Het dieptepunt volgde rond de kerst van 2018, toen ik van de trap op mijn hoofd viel. Ik had van alles gebroken, volgens de arts was het een wonder dat ik het had overleefd. Toen ik na ruim een jaar was hersteld, kreeg ik twee keer corona, waar ik astma aan heb overgehouden.

Zeven uur lang

Nu stel ik níks meer uit, dacht ik na al die ellende. Het was al langer een wens van me om mijn rug-tattoo af te maken met lotusbloemen, een belangrijk symbool in het boeddhisme. Zes sessies heb ik zeven uur lang op de tafel bij de tatoeëerder gelegen. Ik ben heel blij met het eindresultaat, al vergeet ik hem zelf vaak. Als ik de achterkant van mijn haar in de spiegel doe, denk ik: o ja.

Ook de meeste andere mensen weten niet dat ik deze tatoeage heb. Dat ik al bijna zeventig was toen de bloemen er kwamen, maakt me niks uit; ik voel me achttien. En wat een ander ervan vindt, zal me helemaal een worst wezen. Wel vinden mijn kleinkinderen me een heel stoere oma, dat vind ik leuk.

Mijn tattoo bewijst voor mij dat ik mezelf heb overwonnen. Vanuit het boeddhisme geloof ik dat je een bepaald levenspad hebt, je karma. Maar ik weet inmiddels ook dat je dat levenspad zelf kunt bijsturen. Deze tattoo staat voor een liefdevolle omarming van mezelf.”