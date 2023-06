Annette (60) ziet het leven niet meer zitten: “Ik hoop dat mijn wens om dood te gaan wordt goedgekeurd”

Annette (60) wordt langzaamaan volledig doof en voelt zich daardoor sociaal buitengesloten. Dat maakt dat ze uit het leven wil stappen. “Ik zie geen andere oplossing meer.”

Laura van der Meer Getty Images

“Ik ben slechthorend en op een dag word ik volledig doof. Dat komt doordat ik de aandoening DFNA9 heb: een chromosoomafwijking die voor evenwichtsstoornissen en steeds ernstigere doofheid zorgt. Mijn moeder had het ook, zij was volledig doof. Ik wil absolúút niet meemaken wat zij heeft meegemaakt. Zij zei altijd dat doof zijn erger is dan blind zijn. Ik merk dat ook: als je blind bent kun je nog gesprekken volgen, naar lezingen gaan, naar het theater of concerten. Dat kan ik niet meer. Ik merk dat ik mensen niet meer versta en veel mensen doen ook niet echt moeite om met me te kunnen communiceren. Het gevoel dat ik buitengesloten word is daardoor heel groot. Dat ik nauwelijks contact kan maken bezorgt me een diepgeworteld rotgevoel. Zo erg dat ik niet meer verder wil. Daarom heb ik me aangemeld bij het Expertisecentrum Euthanasie, in de hoop dat mijn wens om dood te mogen gaan wordt goedgekeurd.

Alles geprobeerd

Ik vind dat je het leven hebt gekregen en dat moet leven zoals het gaat. Toch zie ik voor mezelf geen andere oplossing meer. Ik heb van alles geprobeerd om het een beetje leuk te hebben. Op een gegeven ogenblik had ik contact met iemand die me aanraadde om eens een dag op stap te gaan. Dat heb ik sindsdien vaak gedaan. Meestal ga ik naar een museum en daarna de stad in. Verder heb ik twee dierbare vrienden; één vriend met wie ik vooral contact heb via WhatsApp, omdat bellen niet meer gaat. En een vriendin die ik heb leren kennen via een tandemclub waar ik me bij heb aangesloten om georganiseerde tochten te maken. Ik ben blij met haar. Het is gezellig en we doen ook veel voor elkaar. Al is het maar iets als een plantje voor elkaar kweken. Op mijn twee vrienden, mijn huisarts en mijn psycholoog na, is er verder niemand die weet dat ik mijn leven wil beëindigen. Mijn vriendin zei dat ze zich er geen raad mee weet en mijn vriend reageerde per WhatsApp helemaal overstuur, wat ik natuurlijk begrijp. Verder wil ik er zo min mogelijk mensen mee lastig vallen. Aan mijn vader heb ik niks verteld. Na een aanvraag gaat er flink wat tijd overheen en ik wil hem dit niet aandoen op zijn leeftijd.

Eenzaam

Ik besef heel goed dat toen mijn moeder nog leefde, zij het als dove vrouw nog vele malen lastiger had dan ik. Zij kon alleen nog communiceren als wij opschreven wat we wilden zeggen. Op een gegeven ogenblik waren ook haar ogen te slecht, waardoor ze ook niet meer kon lezen. Dat heeft haar erg eenzaam gemaakt. Ik ben in een betere tijd geboren en kan bijvoorbeeld mailen of appen. Ook heb ik allerlei apparatuur waardoor ik toch nog een aantal dingen kan doen. Ik kan tv kijken, nog enigszins bellen, en luisteren met behulp van een hoortoestel dat met mijn apparatuur verbonden is. De wekker, de bel en het rookalarm gaan allemaal via een hoorhulpmiddel-waarschuwingssysteem. Het is fijn dat die apparatuur er is. Maar het blijft een probleem dat mensen voor mij vaak onduidelijk praten en dat bellen ook steeds moeilijker wordt.

Ik ben het zat

Ik ben volledig arbeidsongeschikt, doordat ik medisch nog meer mankeer, maar ik ben wel maatschappelijk betrokken. Ik heb vrijwilligerswerk gedaan en ben lid van een politieke partij. Lichtpuntjes zijn mijn kat Saartje, en af en toe in mijn eentje een dag op stap gaan. Dat, en het feit dat ik dol ben op lezen, geeft me afleiding. Toch ben ik het enorm zat om iedere dag weer overeind te blijven, in mijn geval niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Omdat mijn aandoening gepaard gaat met een evenwichtstoornis, is aankleden voor mij een hele klus. En dan heb ik ook nog een aantal hulpmiddelen die ik moet ‘aantrekken’, zoals steunkousen, hoortoestellen en mijn kunstmatige evenwichtsorgaan. Ik denk dat alleen mijn psycholoog echt weet hoe zwaar ik het heb. Zij is de enige tegen wie ik volledig eerlijk ben. Het is fijn dat ik die uitlaatklep heb. Ik ben niet bang voor de dood, ik vind het wel eng om op een vastgestelde tijd dood te gaan. Maar waar ik vooral bang voor ben, is dat de kans dat ik groen licht krijg op mijn verzoek voor euthanasie klein is. Toch is het mijn grote wens dat mijn leven zoals het nu is, ophoudt. Ik denk er niet over na wat ik doe als mijn euthanasieverzoek wordt afgewezen. Laat ik het maar stapje voor stapje, dag voor dag bekijken en er het beste van hopen.”

Heb jij gedachten over het beëindigen van je leven en heb je behoefte om met iemand te praten? Bel dan 0800-0113 of chat via 113.nl.