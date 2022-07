“Na de geboorte van mijn jongste dochter, twintig jaar geleden, kon ik niets meer. Mijn tanden niet poetsen. Het lipje van de luiers niet dichtplakken. Letterlijk: niets. Tijdens de zwangerschap kreeg ik reumatoïde artritis, maar na de bevalling sloeg die pas écht toe. Ik zat twee jaar lang in een rolstoel, had helse pijnen, drie kleine kinderen en fulltime thuiszorg over de vloer. Dankzij een gloednieuwe generatie medicijnen knapte ik enorm op en bleef ik op de been. Vroeger werd ik vaak uitgelachen omdat ik zeldzaam slecht was in sport, dus zwoer ik het sporten op jonge leeftijd af: hier doe ik níet aan mee.

Personal trainer

Vlak voor mijn vijftigste verjaardag liep ik een personal trainer tegen het lijf en we spraken af dat ik zes weken lang dagelijks met haar zou gaan trainen. Ik heb gehuild, geschreeuwd en haar weggestuurd, maar zij begon liefdevol bij het begin en langzaam maar zeker maakte ik een enorme verandering door. Sindsdien heb ik nooit meer een dag sportschool overgeslagen. Het is niet zo dat ik mezelf nu perfect vind of geen gêne voel om me uit te kleden. Ouder worden betekent nu eenmaal afscheid nemen van een strak, jeugdig vel. Maar ik voel wel veel dankbaarheid en liefde voor mijn lichaam. Op Instagram heb ik ruim twintigduizend volgers. Met mijn fitte lijf trek ik de aandacht en daar maak ik als psycholoog en life coach dankbaar gebruik van, maar mijn boodschap is niet: ik heb een sixpack en nu ben ik gelukkig. Ik wil graag een voorbeeld zijn voor mensen die zich niet lekker voelen. Ja, ik ben trots op mijn lichaam. Niet om hoe het eruitziet, maar om wat het kan.”