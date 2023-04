Astrid (44) is erotisch hulpverlener voor mensen met een beperking: “Ik doe het met heel mijn hart”

“Ik kom uit een gezin met ouders die oog voor hun omgeving hadden. Niet oordelen, je open opstellen voor mensen die anders zijn dan jij, dat was de boodschap die ik meekreeg. Zelf ben ik ook heel sociaal en betrokken. Ik hou van mensen, daarom ben ik in het onderwijs gaan werken. Heerlijk om me tussen de jeugd te begeven, ze dingen te kunnen leren, ze bij te staan om ze een mooie toekomst te geven. Ik vind het fijn om het verschil te kunnen maken.

Een paar jaar geleden raakte ik in gesprek met een vrouw die sekszorg biedt aan mensen met een beperking. Ik hing aan haar lippen; ik wist niet eens dat zo’n beroep bestond! Gelijk voelde ik: dit zou ik ook wel voor anderen willen betekenen. Seksualiteit is voor mij zo iets vanzelfsprekends. Als single had ik daarom weleens een friend with benefits. Wanneer je een lichamelijke beperking hebt, dan regel je dat niet zo makkelijk voor jezelf. Mensen krijgen letterlijk huidhonger. Ik voelde dat dit werk bij mij past. Ik schaam mij niet voor mijn lichaam, vind het leuk om me subtiel sexy uit te dossen en ik kijk bij andere mensen verder dan hun lichaam. Ik merkte dat dit onderwerp me bleef bezighouden. Daarom hakte ik de knoop door en dacht: laat ik gewoon eens proberen of het werk als erotisch hulpverlener iets voor mij is.

Werken als erotisch dienstverlener

Ik meldde me aan bij een bemiddelingsbureau voor mensen voor wie seks een zorg is. Slechts een handjevol goede vrienden vertelde ik daarover. ‘Eigenlijk is dit toch gewoon prostitutie?’ zeiden ze in eerste instantie. Letterlijk gezien hebben ze gelijk. Ik noem mezelf ‘erotisch hulpverlener’, want ik ga wel naar mensen met zeer complexe handicaps. Mannen die in tilliften in bed geholpen moeten worden, die incontinentiemateriaal dragen of zwaar spastisch zijn. Ik heb ook weleens een vrouwelijke cliënt gehad. Ook zij was spastisch en ze kon bovendien niet praten. Ze was niet lesbisch, maar haar wens was om een hoogtepunt te bereiken en haar vraag was of ik haar daarmee kon helpen. Door met haar ogen te knipperen kon ze me kenbaar maken of ze iets fijn vond of niet. Heel bijzonder om op deze manier met haar te communiceren en haar de intimiteit te geven waarnaar ze verlangde. Mensen met een handicap zijn vaak schuchter en hebben geregeld een heel laag zelfbeeld. Als ze eenmaal weten wat het is om intiem te zijn, dan doet dat wat met hun zelfvertrouwen. Na afloop hoor ik van hun begeleiders dat ze de eerste paar dagen na mijn bezoek minder depressief zijn, minder medicatie nodig hebben en minder erge spasmes hebben. Ik ben alleen maar blij dat ik met dit werk mensen zo gelukkig en voldaan kan achterlaten. Ze zijn niet alleen gehoord, maar ook gezien en aangeraakt. Dat doet echt wat met ze. Ooit hoorde ik het verhaal van een zwaar gehandicapte man die zei: ‘Een hond of kat wordt tenminste geaaid. Zelfs dát heb ik niet eens in de zorginstelling waar ik woon.’ Als je ernstig beperkt bent, word je alleen nog functioneel aangeraakt tijdens het wassen en aankleden.

Stigma’s en gêne

Het taboe en stigma dat om dit werk heen hangt, is groter dan ik had gedacht. Daarom ben ik er niet zo happig op om er in grotere kring mee naar buiten te treden. Ik ben moeder van een puberzoon en ik wil niet dat hij er op school vervelende opmerkingen over krijgt. Aan hem heb ik wel in bedekte termen uitgelegd wat ik doe, want ik wil er ook niet over liegen of geheimzinnig over doen. Hij zei dat hij het wel ‘sociaal’ vond wat ik deed, en daarmee was voor hem de kous af.

De buitenwereld wil het graag labelen als ‘prostitutie’, of ziet het als ‘vies’ of ‘raar’. Natuurlijk doet dat mij pijn. Uiteindelijk is dit het werk wat ik graag doe en wat ik kan doen. Dat wil niet zeggen dat ik niet nog steeds gêne voel als ik me meld bij een zorginstelling om een cliënt te bezoeken. Soms zie ik zorgverleners even achter het hoekje staan gluren om te kijken wie ik ben, hoe ik eruit zie en hoor ik ze achter mijn rug om smoezen. Ik maak gelukkig ook hele warme reacties mee. ‘Fijn dat je er weer bent, er wordt zo uitgekeken naar je bezoek’, waarna ik een dikke knipoog krijg van de receptioniste. Vaak ook bedanken de familieleden van een cliënt me zo ontzettend warm en hartelijk. ‘Wat ben ik blij dat dit werk bestaat’, zeggen ze dan.

Natuurlijk heb ik voor mezelf heel duidelijk wat ik wel en niet wil met een cliënt. Ik wil geen klap op mijn billen, ik doe niks anaal, ga niemand vastbinden en ik doe geen extreme dingen. Natuurlijk mag iemand zijn wensen of verlangens aangeven. Als het iets is wat ik zelf niet prettig vind, dan hebben wij geen match. Gewoon ‘intiem’ zijn met iemand vind ik al intiem genoeg. Sowieso bezoek ik maar één cliënt per week. Het vergt veel van me, je bent nooit in een uurtje klaar omdat iemand niet mobiel is en de meesten vinden het fijn om even na te kletsen met een drankje. Eigenlijk loopt het altijd uit en dat breng ik niet in rekening. Dat maakt wel dat ik dit werk niet dagelijks doe.

Mijn partner staat achter me

Waar ik het meest gelukkig mee ben, is dat ik een partner heb getroffen die volledig achter me staat. Ik leerde hem kennen toen ik dit werk al deed. Wanneer kaart je zoiets aan, en hoe? Ik deed het gelijk al op de eerste date en observeerde goed hoe Erik reageerde. Hij liet me praten, stelde goede vragen en sprak zijn bewondering voor me uit. Hij heeft een achtergrond in de zorg, hij weet hoe groot de frustratie bij mensen kan zijn. Erik kwam niet aan met termen als ‘prostitutie’ of ‘vies’. Hij heeft me ook nooit voor de keuze gesteld dat ik ermee moest stoppen als wij een relatie zouden beginnen. Ik kan hem ook gerust vertellen over de dingen die ik meemaak. En om eerlijk te zijn: vaak draait het niet eens uit op echte seks. Penetratie is bij veel mannen nauwelijks aan de orde. Ze vinden het al heerlijk om tegen mijn naakte lijf aan te liggen, mijn borsten te kunnen vastpakken en zelf gestreeld en verwend te worden. Ik doe het met heel mijn hart, maar er komt van mijn kant geen opwinding bij kijken zoals ik dat wel in mijn relatie ervaar. Op mijn manier geef ik de mannen die ik bezoek wel een beetje liefde. Ze hoeven zo niet verstoken te blijven van warmte, lichamelijke intimiteit en genot.”