Babette (37): “Soms wilde ik dat ik met mijn schoonvader getrouwd was”

Babette (37) “Mijn vriend heeft een ontzettende leuke vader. Knap, man van de wereld. Eind zestig, ziet eruit als eind veertig. En ik heb een crush op die man, wat volgens mij vrij abnormaal is voor een schoondochter. Ik fantaseer vaak over hem en soms wou ik dat ik met hem getrouwd was. Hij denkt altijd in oplossingen in plaats van problemen, hij is complimenteus en lief voor zijn vrouw.

Slap aftreksel

Ik heb mijn vriend weleens hints gegeven, dat ik het huwelijk van zijn ouders zo bewonder. Hij was het met me eens dat die een leuke relatie hebben, maar zich wat meer inspannen à la zijn vader – ho maar. Als ik met hem samen ben is hij best oké, maar als we bij zijn ouders zijn, denk ik altijd dat hij een slap aftreksel is van zijn pa.”

