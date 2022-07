“Ontzettend spannend om hier nu haast nietsverhullend in Libelle te staan, maar óók supergaaf en een kroon op mijn werk. Ik lijd aan lipoedeem: een chronische aandoening waardoor vetophoping ontstaat, voornamelijk onder de huid van de heupen, dijen, knieën en onderbenen. Sommige patiënten krijgen daarbij lymfoedeem, een abnormale ophoping van eiwitten en vocht.

Fysieke beperkingen door lipoedeem

Door de aandoeningen wordt de druk op het lichaamsweefsel zo zwaar dat het bewegen beperkt wordt. En dát is vaak een voedingsbodem voor overgewicht. Nadat ik tien jaar geleden de diagnose kreeg, viel alles op z’n plek: het lag niet alleen aan mij dat ik dik was. Ik heb altijd van mijn lichaam gehouden en trok mij niet veel aan van anderen, maar dat het me fysiek zó beperkte, viel me zwaar. Ook voor mijn 7-jarige dochter Tessa wilde ik fitter zijn.

Liposuctie

De afgelopen tweeënhalf jaar heb ik daarom zo’n € 20.000 in mijn lichaam geïnvesteerd: liposuctie is de enige manier om het vet te lijf te gaan. Die ingrepen worden vooralsnog niet betaald door zorgverzekeraars, maar met behulp van mijn ouders en hard sparen, ging ik een aantal keer onder het mes. Ik wilde niet wachten op een vergoeding die er misschien nooit gaat komen: het is mijn lijf, mijn gezondheid.

Blij in bikini mét lipoedeem

Tegelijkertijd begon ik met een koolhydraatarm dieet en ben ik veel meer gaan bewegen. Als ik eens terugviel in oude gewoonten, was ik vliegensvlug terug bij die gezonde basis: de pijn helpt mij herinneren waarom ik het doe. Eindelijk heb ik mijn mojo gevonden. Ik heb geen pijn meer, ben gezonder en kleding kopen is weer leuk. Als ik in de spiegel kijk, denk ik: wow, ken ik die vrouw?”