Barbara (68): “Mijn grote liefde, een fitte zestiger, was ineens ziek: prostaatkanker”

“Joost en ik waren net getrouwd toen hij moeite kreeg met plassen. Een bezoek aan de huisarts volgde. ‘Ah, niets aan de hand’, zei deze geruststellend. ‘De prostaat is wat opgezet, maar het voelt zeker niet als een kwaadaardige tumor.’ Wat waren we opgelucht. Tot de tests iets anders lieten zien. Prostaatkanker. Mijn grote liefde, een fitte man van 68, was ineens ziek.

Een vreselijke periode volgde, vol angst en onzekerheid. Maar diep vanbinnen wist ik dat we eigenlijk veel geluk hadden. Dankzij zijn klachten waren we er op tijd bij. Aangezien prostaatkanker meestal in eerste instantie zonder klachten komt, kunnen niet veel mensen dat zeggen.

Tot de dood ons scheidt

Ik leerde Joost na mijn scheiding kennen. Ik wilde weten of ik nog een beetje in de markt lag en zocht mijn heil op datingwebsites. Ineens was hij daar: een stabiele man met humor van wie ik meteen ondersteboven was. En tegen al mijn voornemens in trouwden we elf jaar geleden. In voor en tegenspoed, tot de dood ons zou scheiden.

Dat kwam ineens akelig dichtbij toen Joost klachten kreeg. Ook al waren we gerustgesteld door de arts, Joost zou nog voor de zekerheid een PSA-test krijgen. Deze bloedtest toont met een waarde aan of er onrustige activiteit in de prostaat te zien is. Een hoge PSA-waarde kan van alles betekenen. Een ontsteking, bijvoorbeeld, maar ook kanker.

In ons geval zou de PSA-test alleen nog hoeven bevestigen wat de huisarts al zei: niets aan de hand. Maar Joosts PSA-waarde bleek veel te hoog en de diagnose prostaatkanker was een feit. Wat wás ik boos. Op de diagnose zelf, maar ook op de huisarts die ons valse hoop had gegeven. Als je iets niet zeker weet, zeg dan niets!

Positiviteit afdwingen

Het enige wat de situatie erger kon maken, waren uitzaaiingen. De laatste tests moesten uitwijzen of die er waren. Dat zou allesbetekenend zijn voor de behandeling die Joost zou krijgen: was die gericht op herstel of enkel nog op levensverlenging?

De dagen tot de uitslag van de laatste tests kwam ik amper door. Continu had ik buikpijn van de zenuwen. Ik durfde het niet tegen Joost te zeggen – ik wilde hem niet nog meer zorgen geven – maar ik was zo bang om hem kwijt te raken. Mijn stabiele man, mijn grote liefde: ik kon hem niet verliezen. Met humor sleepten we ons door de dagen heen. ‘Weet je wat?’, zei ik tegen Joost. ‘We nemen gewoon een fles champagne en drie glazen mee naar het uitslaggesprek. We geven die arts geen kans met zijn slechte nieuws.’ We zouden de positiviteit wel afdwingen.

Dat soort grapjes hield ons op de been. En ook al was het slechts bijgeloof, we kregen goed nieuws: Joost had nóg geen uitzaaiingen. Wel waren er kankercellen door het prostaatkapsel heen gegroeid. Dat betekent dat het niet veel had gescheeld of Joost had wél uitzaaiingen gehad. We waren net op tijd. Ons grote geluk was dat de tumor dichtbij de plasbuis groeide en Joost klachten kreeg. Prostaatkanker is een sluipmoordenaar die langzaam zijn werk doet, zonder klachten te veroorzaken. Sommige mannen komen pas bij de dokter als ze rugpijn hebben en de kanker al door hun hele lijf zit.

Verdwenen libido

‘Gelukkig’ kon Joost een herstelbehandeling krijgen. De 35 bestralingen kwamen we met humor door. Maar de hormoontherapie was heel zwaar. Om de kanker tegen te gaan, wordt het testosteronniveau bij de man naar het nulpunt gebracht. Somberheid en depressie liggen dan op de loer. Maar wat niemand je vertelt is dat de intimiteit in een relatie ook kan verdwijnen. Al had Miss Nederland voor Joost gestaan, het zou hem niets meer doen. Zijn libido was verdwenen en kwam ook na de hormoontherapie niet meer helemaal terug.

Dat was een klap. Seks en intimiteit waren belangrijk voor ons. We waren smoorverliefd, net getrouwd! Ineens kwam het niet meer in Joost op om me een knuffel of een kus te geven. Laat staan tegen me aan te kruipen in bed. Het veranderde de dynamiek in onze relatie. Ja, er was nog altijd heel veel liefde. Maar sinds zijn behandelingen ervoer ik ook eenzaamheid.

Praten met prostaatkanker lotgenoten

Gelukkig kon ik terecht bij de Prostaatkankerstichting. Daar kreeg ik informatie over de kankerbehandelingen, vond ik steun en kon ik praten met lotgenoten. Dat heeft me de afgelopen jaren goed geholpen.

Inmiddels gaat het goed met Joost. De behandeling sloeg aan en de kanker is op dit moment helemaal weg. Wel was zijn diagnose voor mij een keiharde realisatie dat het leven zomaar over kan zijn. Ja, het is cliché. Maar je verwacht gewoon nooit dat dit je overkomt: kanker, bij je geliefde of bij jezelf.

Doe een PSA-test!

Door de afgelopen jaren en mijn contacten met de Prostaatkankerstichting ben ik erachter gekomen hoe belangrijk het is om je wél te realiseren dat dit zomaar kan gebeuren. Jaarlijks overlijden bijna 3.000 mannen aan prostaatkanker en worden zo’n 12.000 mannen ermee gediagnosticeerd. Mannen van 70 jaar, maar ook mannen van 45 jaar.

Daarom zou ik tegen alle mannen en hun partners willen zeggen: doe een PSA-test. Iedere man heeft vanaf 50 jaar – en iemand met erfelijke aanleg zelfs eerder – een verhoogd risico op prostaatkanker. Trek vanaf die leeftijd aan de bel bij de huisarts, ga het gesprek aan en vraag om een test. Het lijkt misschien een ver van je bed show, of onnodig. Maar als mijn man net als de meeste mannen geen klachten had gekregen, had ook hij rondgelopen tot het te laat was. Ik knijp in mijn handen dat we nog van ons leven samen mogen genieten.”