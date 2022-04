Bizar toeval: moeder, dochter én kleindochter álle drie op dezelfde dag geboren

Tsja, hoe moet dat nou? Moeten oma, dochter en kleindochter hun verjaardag nu voortaan met zijn drieën gaan vieren? Met drie keer zingen, drie keer verjaardagstaart en drie keer cadeautjes? Of kiezen ze elk een eigen dag?

Moeder, dochter én kleindochter

Net als haar moeder Dorine 58 jaar geleden moest Ashley van Dam hard werken op haar 29ste verjaardag. Ze lacht: “Nee, echt jarig voel je je niet op zo’n dag. We vinden het wél heel erg leuk dat Liv nog net op onze verjaardag geboren is. Was Liv vier minuten later gehaald, dan was het 16 april geweest. Dat had ik toch wel jammer gevonden. De gynaecoloog heeft er voor gezorgd dat ze nog nét op 15 april is geboren.”

En dát licht ze graag even toe: “Toen om kwart voor twaalf ’s avonds opeens bleek dat het een keizersnede moest worden, zei ze: ‘dan gaan we er nu ook even vaart achter zetten’ en werd ik héél snel naar de OK gereden. Ja, ze wisten allemaal dat we het erg leuk zouden vinden als ze óók op 15 april geboren zou worden. Zo leuk hoe ze daar in Bernhoven allemaal meeleefden. Het is gelukt en achteraf gezien was het ook nog eens héél erg goed dat ze zo snel gehaald is.”

Verjaardagscadeau van 2965 gram

En dus zag het kleine meisje Liv nog net op de verjaardag van haar moeder het levenslicht. Ze zijn er blij mee. Want wie kan nu zeggen dat ze op haar verjaardag een dochtertje cadeau kreeg? Een verjaardagscadeau van 2965 gram. En oma Dorine kan nu dus zelfs zeggen dat ze haar dochter én haar kleindochter op haar verjaardag kreeg. Dorine: “Ashley en ik lijken op elkaar. We zijn allebei zorgzaam en secuur. Ik vind het erg leuk en we gaan onze verjaardag in de familie zeker met zijn drieën vieren voortaan.”

Ashley: “Iedereen vond het altijd al zo bijzonder dat ik op de verjaardag van mijn moeder geboren ben. Toen ik hoorde dat ik op 14 april was uitgerekend, had ik er al wel een héél klein beetje rekening mee gehouden.” En al helemaal toen het donderdag 15 april om zeven uur ’s ochtends zover was. Ze lacht: “Mijn vriend Robin dacht dat we om vijf uur ’s middags wel weer thuis zouden zijn. Hij is varkenshouder. Hij zei: ‘Ik zie elke dag bevallingen, dat is zo gepiept’. Nou, dat viel toch even tegen. Ik ben geen varken.”

Allemaal een beetje geschrokken

Het kleine meisje heeft er allemaal geen weet van, dat slaapt ondertussen heerlijk in haar mooie wieg naast het grote bed. “Ja, nu kunnen we lekker thuis bijkomen.” Liv en Ashley kwamen net vanochtend uit het ziekenhuis. Buiten is Robin druk in de weer met een bladblazer en de grasmaaier. Schoonmoeder Dorine: “Haha, die kan niet niets doen. Hij laat het allemaal een beetje over zich heen komen. We zijn allemaal ook wel een beetje geschrokken en heel erg blij dat het goed gaat met Liv.” Ashley: “Haar hartslag werd te laag, vandaar de keizersnede. Ze had na haar geboorte blauwe lippen en zag héél bleek. Ze is kort beademd. Ja, achteraf gezien zijn we héél blij dat ze zo snel gehaald is. Het gaat nu goed en ze is helemaal gezond.”

Op naar 15 april 2051

Het bijkomende toeval wil dat moeder en dochter dus ook nog eens allebei op hun 29ste verjaardag bevielen van hun dochter. Hebben ze 15 april 2051 al ergens genoteerd? Dorine kijkt vragend, maar Ashley lacht: “Ja, zoiets zeiden ze in het ziekenhuis ook al.” Met een knipoog: “We gaan Liv natuurlijk wel een beetje pushen om op haar 29ste verjaardag een dochtertje te krijgen.”