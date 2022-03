“Borstvoeding geven is voor mij nooit een optie geweest. Nooit. Ik voelde het verlangen niet, ik voelde juist weerstand. Natuurlijk wist ik wel van de gezondheidsvoordelen die onderzoeken aantonen, maar die wogen voor mij niet op tegen de aversie die ik voelde om mijn baby aan de borst te leggen. Want dat was het, aversie. Mijn borsten zijn namelijk heel gevoelig en spelen al sinds dag één grote rol in mijn seksleven. Misschien wel de grootste rol. Mijn man kan ze zo heerlijk masseren, strelen en likken dat ik er een licht orgasme van krijg soms. Fijn natuurlijk, maar het idee dat mijn zoontje er daarna ook aan zou zuigen kon ik gewoon niet rijmen in mijn hoofd.

Borstvoedingsmaffia

Ondertussen kreeg ik al toen ik een week of acht zwanger te maken met de borstvoedingsmaffia, toen ik voor het eerst bij de verloskundige kwam. Je krijgt dan alvast een folder mee over het borstvoedingsspreekuur en uitleg waarom borstvoeding zo belangrijk is voor moeder en kind. Ze spreken over ‘kunstvoeding’ voor als de borstvoeding, na al het proberen en doorzetten, toch niet lukt. Dat ik borstvoeding niet eens overwoog, durfde ik niet te zeggen. Ik knikte braaf en gooide het briefje thuis weg.

Tegen mijn man zei ik dat ik borstvoeding niet zag zitten en liever gewoon de fles gaf. Dan kon hij ook regelmatig een voeding doen. Hij vond het wel prima. Zelf heb ik ook altijd flesvoeding gekregen en ik ben prima terechtgekomen. Borstvoeding is misschien beter, maar dat maakt flesvoeding niet meteen slecht.

Geen borstvoeding

Mijn hele zwangerschap en kraamtijd heb ik me moeten verdedigen voor mijn besluit om geen borstvoeding te geven, maar nooit gaf ik de ware reden. ‘Ik kijk wel even’, zei ik soms, of ‘flesvoeding lijkt me gewoon fijner.’ Na de bevalling kwam er een verpleegkundige die me wilde helpen met aanleggen en zelfs nog even aandrong toen ik vroeg om een flesje. Ze weigerde me het medicijn te geven wat de lactatie stopt, maar toen haar dienst voorbij was kreeg ik het van een collega gelukkig alsnog.

Ook toen mijn zoontje geboren was, kwam het verlangen om borstvoeding te geven niet. Niet dat ik dat verwacht had, overigens. Ik was meteen blij met die fles en met het feit dat mijn borsten na een paar dagen koelen met koolbladeren in mijn beha weer van mij waren. Ik had mijn lichaam al negen maanden uitgeleend en vond het juist fijn dat al die hormonen weer wegvlogen. Vriendinnen zag ik worstelen met die borsten, drie keer per nacht wakker worden voor een voeding, zalf smeren op tepelkloven en vooral de hele dag met voeden bezig zijn. En weer werd ik bevestigd in mijn gevoel: die fles is goed genoeg. Mijn borsten zijn voor mij en mijn man.

Geen borstvoeding, wel heel veel moederliefde

Zelfs nu nog, mijn zoons zijn nu 6 en 8, merk ik dat mensen er automatisch vanuit gaan dat ik destijds borstvoeding gaf. Zelfs mijn eigen kinderen denken dat. ‘Daar zijn jouw borsten toch voor gemaakt?’, riep mijn oudste. Had-ie gehoord op school. Maar nee, hij is zo mooi, groot en sterk geworden door heel veel moederliefde én door die fles. Het hoe en waarom is niet relevant. Ik ga ook geen smoesjes meer verzinnen dat het niet lukte, of uitleggen waarom ik het niet wilde. Ik gaf gewoon de fles. Punt.”