Brenda (54): “Ik gun Celeste een makkelijk levenspad”

Celeste (16) doet havo, is non-binair en hun voornaamwoorden zijn hen/hun/zijn. Brenda (54) blogt over het moederschap van een kind dat anders is. Ook runt ze camping De Paradijsvogel voor lhbtiq+-jongeren en hun ouders.

Hanneke Mijnster Petronellanitta

Celeste: “Ik was precies 364 dagen oud toen ik werd geadopteerd. Mijn ouders gaven me een Nederlandse naam, maar ik voelde me niet mezelf. Op mijn twaalfde kwam ik uit de kast als homo, wat niemand verbaasde, want ik heb veel vrouwelijke trekjes. In de brugklas voelde ik me alleen en werd ik veel gepest, daarom ben ik van school gewisseld. Dat ging even goed, maar na een poosje zat ik toch weer altijd alleen in de pauze. Ik kwam vaak met een volle broodtrommel thuis, omdat ik nergens kon zitten om te eten. Vrienden vinden is moeilijk, want veel leeftijdsgenoten denken toch: wat komt daar nou weer voor circus binnen? Ik loop op hakken en draag ringen en al jaren nagellak. Mensen kijken naar me. Ze staren niet, maar ik voel de afkeuring en negativiteit wel. Een jaar na mijn eerste coming-out kwam ik weer uit de kast, nu als non-binair, en heb ik mijn naam veranderd. Dat was een zoektocht, naar hoe ik me identificeer en hoe ik aangesproken wil worden, en ook in hoe ik mijn ouders en omgeving daarin moest meenemen. Ik heb mijn naam een paar keer aangepast, maar Celeste voelt echt als wie ik ben. En ik weet: if you don’t like me, that’s a you problem.”

Brenda: “Zo sterk als Celeste erin staat, ben ik niet, hoor. Ik ben hartstikke trots op mijn kind, dat zeker, maar ik zag meteen allemaal beren op de weg. Nog steeds. De wereld is zo agressief. Ik gun mijn kind een makkelijk levenspad en dat heeft Celeste nu niet. Het pesten vond ik verschrikkelijk, daar ben ik zelf ook voor in therapie geweest. Het is zo pijnlijk om je kind te zien lijden en niks te kunnen doen. Tegelijkertijd had ik mijn eigen zorgen over Celestes pad. Ik heb leren voelen wat ik voel, dat ik bang en boos ben, ook al wil ik dat soms niet toegeven aan mezelf. Ik blijk niet zo flexibel te zijn als ik dacht, want eerlijk gezegd begrijp ik de weerstand ook. Gay zijn, daar kan ik me nog iets bij voorstellen, maar non-binair is een ander niveau. Ik had ook moeite met Celestes aanspreekvorm en naamwisseling. Het is toch het makkelijkst als je kind lekker in de pas loopt. Het voelde als een letterlijke verwijdering. Ik vond het gedoe, en dat is niet eerlijk. Hen worstelt al genoeg, en die afstand voelde helemaal niet fijn. Door Celestes zoektocht kreeg ik ook nare opmerkingen. Vrienden vonden het aanstellerij, ze zeiden dat ik mijn kind moest begrenzen. Ook daarin zie ik een verharding. Moeilijk wel, want wat mij betreft geldt: ik accepteer jouw kind, jij graag ook het mijne. Los van de zoektocht is mijn kind ook gewoon een puber, die grenzen opzoekt en af en toe een grote mond heeft. Na veel gesprekken en zoeken kon Celeste me hun gedachtegang en gevoelens rustig uitleggen en dat hielp. Ik begrijp het nu. Als je weet wat erachter zit, zie je de schoonheid.”

C: “Moeder is heel welwillend, daar ben ik blij om. Ze doet moeite me te begrijpen in mijn transitie, niet alle kinderen hebben dat geluk. Ze bedacht camping De Paradijsvogel voor lhbtiq+-kinderen, die hier herkenning vinden. Dat is heel tof om samen te doen. Al schiet ze soms ook door met te grote ideeën, die voor kinderen zoals ik juist niet fijn voelen. Daar kunnen we het dan gelukkig goed over hebben. Zelf doe ik alleen een catwalkshow en een bingo op de camping, dat vind ik wel genoeg. De Paradijsvogel is de plek waar ik afgelopen jaar echt voor mezelf en alles wat bij mij hoort, heb gekozen. Hier kreeg de naam Celeste haar vuurdoop. Ik ga mijn glitter niet meer inhouden, ook al kan ik mijn ware zelf soms alleen nog op mijn eigen kamer tot uiting laten komen. Die plek is mijn alles.”

B: “Je moet best moedig zijn om niet steeds te kiezen voor de veilige weg. Terwijl ik bezig ben met ‘hoe moet ik mijn kind beschermen?’ toont Celeste zo veel lef. Dat vind ik wel inspirerend. Ik heb geleerd om te luisteren en niet meer zo snel een mening te vormen. Celeste is heel wijs, waar komt dat allemaal vandaan bij een zestienjarige? Prachtig toch? Celeste laat me zien dat het leven leuker is als je bij jezelf blijft.”

LHBT-wie?

Cisgender

De term voor mensen die zich prettig voelen bij het geslacht dat ze kregen bij hun geboorte. Ver-reweg de meeste mensen zijn een cisvrouw of -man.

Transgender

Een term voor mensen die zich niet thuis voelen bij de sekse die ze kregen toen ze werden ge-boren. Soms willen transgenders een geslachtsveranderende operatie ondergaan.

Genderdysforie

Als je niet gelukkig bent met het lichaam dat je bij de geboorte hebt gekregen.

Genderexpressie

Dat wat iemand uitdrukt over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Het kan op verschillende manie-ren: bijvoorbeeld met gedrag, make-up, kleding of haarstijl.

Non-binair

Dit betekent dat iemand geen man, maar ook geen vrouw is. Die persoon voelt zich niet thuis in de tweedeling.

Genderfluïde

Een genderfluïde persoon heeft geen vaste genderidentiteit, of beweegt zich tussen mannelijk- en vrouwelijkheid.

Panseksueel

Een panseksueel persoon kan zich aangetrokken voelen tot alle genders: mannen, vrouwen, non-binair of trans.

Queer

Overkoepelend begrip voor lhbtiq+’ers. De term wordt meestal gebruikt om uit te leggen dat ie-mand zich niet thuis voelt binnen de hetero- en gendernormen en hokjes in twijfel trekt.

Intersekse

Intersekse personen zijn geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. De meesten voelen zich man óf vrouw. Een kleiner aantal van hen voelt zich tussen mannelijk en vrouwelijk in.

Femme

Een lesbische vrouw die een vrouwelijke genderpresentatie heeft.

Butch

Een lesbische vrouw met veel mannelijke trekjes.

