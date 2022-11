Cabaretière Lisa Loeb had last van paniekaanvallen: “Ik wist niet dat ik er zó slecht aan toe was”

“Van het ene op het andere moment kon ik niets meer: ik had heel veel moeite om ’s ochtends uit bed te komen en als ik moest bedenken wat ik die dag ging eten, barstte ik in tranen uit omdat ik geen beslissing kon nemen. Dat was in september 2017. Ik was volledig opgebrand. Als ik naar de hoek van de straat wandelde, had ik het gevoel dat ik ging flauwvallen. Ik liep al een tijdje rond met vage lichamelijke klachten, maar ik werkte in die tijd aan een nieuwe cabaretvoorstelling en het was een spannende en stressvolle periode, dus ik bleef doen alsof er niets aan de hand was. Ik kreeg steeds meer last van paniekaanvallen, waardoor mijn wereld ontzettend klein werd. Ik ging van een gezonde, hardwerkende jonge vrouw naar iemand die te moe was om haar tanden te poetsen.

Angststoornis en depressie

In eerste instantie werd er gedacht aan een burn-out, maar na verder onderzoek bleek dat ik kampte met een angststoornis en een flinke depressie. Hoewel het al langere tijd niet goed met me ging, schrok ik toch van die diagnose. Ik wist niet dat ik er zó slecht aan toe was. Mijn directe omgeving had het ook niet altijd door. Ik zie het als aankomen of afvallen: als je elke dag in de spiegel kijkt, zie je dat ook niet omdat het geleidelijk gaat. Pas als je een paar maanden later op de weegschaal gaat staan, zie je het aan de kilo’s.

Bang om de controle te verliezen

Hoe ik eraan kwam? Niemand weet het precies, maar in de verschillende therapieën die ik volgde kwam ik tot de conclusie dat het een combinatie van factoren is. Depressies komen voor in mijn familie, dus er is een genetische component. Daarnaast ben ik als kind erg gepest, zowel door mijn klasgenoten als door een nare lerares. Zij sloot mij bijvoorbeeld op in het klaslokaal tijdens de grote pauze of gaf mij straf terwijl ik niets verkeerd had gedaan. Het zorgde ervoor dat ik vooral angst heb voor dingen waarover ik geen controle heb. Ik ben bang om ziek te worden of een hartaanval te krijgen, mijn vrienden te verliezen of ruzie te krijgen met iemand. Op een podium staan of in een televisieprogramma zitten vind ik dan weer totaal niet eng, omdat dat dingen zijn waarover ik voor mijn gevoel wél controle heb.

Monstertjes in je hoofd

Toen ik werd benaderd of ik dit boek wilde maken, twijfelde ik niet. Een boek schrijven was altijd al een droom van me. Daarnaast schaam ik me nergens voor. Ik heb me ooit voorgenomen om altijd eerlijk te zijn en dat ben ik dus. Dit boek is rauw, met humor en echt hoe ik het voel. Zo beschrijf ik bijvoorbeeld stap voor stap wat er gebeurde toen ik een paniekaanval kreeg tijdens de finale van De slimste mens, een heel intiem kijkje in mijn hoofd. Om een voorbeeld te geven van mijn gedachtegang tijdens zo’n paniekaanval: ‘Het gaat nu echt mis in mijn hoofd. Ik ga flauwvallen. Of overgeven. Of allebei. Waar is een prullenbak? Waarom heb ik dit altijd? Ik voel hartkloppingen. Ik krijg een hartaanval. Ik weet het zeker.’ Nou, zo dus. Inmiddels weet ik ook dat het vanzelf over gaat, dus het belangrijkste is accepteren dat het me overkomt, er vooral niet te hard tegen vechten. Zie het als een bal die je probeert onder water te drukken: hoe meer kracht je zet, hoe harder hij omhoog komt. Ik probeer het allemaal niet te groot te maken en noem het ‘de monstertjes in mijn hoofd’. Die monstertjes kan ik verslaan, weet ik inmiddels uit de therapie. En de antidepressiva die ik slik, helpen me daar natuurlijk ook bij.

Je bent niet de enige

Ik schaam me niet om over mijn antidepressiva te praten, maar ik weet inmiddels ook dat het bij mensen vaak een reactie oproept. Er wordt toch op een bepaalde manier naar gekeken. Ze zeggen: ‘Je gaat er toch wel weer vanaf, hè?’ ‘Kun je het niet met voeding oplossen?’ ‘Slaap je wel genoeg?’ of ‘Moet je niet gewoon eens op vakantie?’ En vooral: ‘Je moet het toch ook echt wel zelf kunnen, zonder die pillen.’ Wat een onzin. Er is een chemische disbalans in mijn hoofd, en gelukkig bestaan er medicijnen om die balans te herstellen.

Ik vind het belangrijk om over mijn angststoornis en depressie te praten. Mensen vinden het toch vaak eng omdat het zich in je hoofd afspeelt. Ik wil laten zien dat je met een angststoornis echt niet altijd in een hoekje in je huis hoeft te zitten, maar er ook een ‘gewoon leven’ op kunt nahouden. Ik merk dat mensen die in hetzelfde schuitje zitten, veel herkennen in mijn verhaal. Toen ik laatst bij Eva Jinek aan tafel had gezeten, kreeg ik wel driehonderd berichtjes van mensen die praktisch hetzelfde doormaken. Ik vind dat lief en hartverwarmend. Ik weet hoe eenzaam je je in deze situatie kunt voelen en ik ben blij dat ik kan laten zien dat je niet de enige bent. Ook ik vind daarin troost. Ik ging met de billen bloot, maar het voelt voor mij nu ook als een afsluiting van een moeilijke periode.

Minder last van angsten

Met mij gaat het gelukkig heel goed. Sinds ik De slimste mens won, is mijn leven enorm veranderd. Ik ben gestopt met theater en focus me voorlopig op televisie en het schrijven van boeken. Ik creëer de omstandigheden waarbinnen ik kan floreren, met mensen om me heen die echt goed bij me passen en me daarin steunen. Sinds ik meer voor mezelf durf te kiezen, heb ik veel minder last van die angsten en paniek. Ik ben meer mezelf geworden. Dat helpt enorm.”

Over haar angststoornis en depressie schreef Lisa Loeb een boek. Het heet Bang en ligt nu in de winkel. Ze is ook te zien als presentatrice van de datingshow Fboy Island op HBO Max.