Carina (36) blijft uit medelijden bij haar man: “Hij kan niet zonder mij”

“Het ergste vind ik de leugens die hij me heeft verteld. Dat Mitchell zijn verslaving belangrijker vond dan onze relatie, en mij niet in vertrouwen durfde te nemen. Maar ik ben zelf ook schuldig aan hoe hij langzaam afgleed. Ik had beter moeten opletten. Ik zag de ernst van de zaak niet in, zeker in het begin.

Eigen spaarrekening

Mitchell ging vaak op stap met vrienden; op vrijdagmiddag na het werk een biertje drinken, en op zaterdag na het voetballen blijven hangen in de kantine – ik vond het allemaal doodnormaal. Soms sloot ik later aan en vond ik Mitchell met een biertje achter een gokkast. ‘Even een paar eurootjes, gewoon voor de lol’, zei hij. Ik vond het zonde van het geld, maar ik liet hem zijn gang gaan. Mitchell had een eigen spaarrekening; wat hij met zijn geld deed, moest hij zelf weten.

Rare smoesjes

Thuis verdween er steeds vaker geld uit een spaarpotje dat in onze keuken stond. Eerst munten, maar later ook het briefgeld. Toen ik Mitchell ernaar vroeg, zei hij dat hij zijn bankpas kwijt was. ‘Ik stop het terug hoor!’ Maar het geld kwam nooit. Hij vroeg ook geen nieuwe pas aan en leende steeds vaker die van mij. Via internetbankieren verdwenen eerst kleine, toen flinkere bedragen van mijn rekening. Waarom Mitchell het geld nodig had, werd steeds ongeloofwaardiger: voor een vriend die in de schulden zat, voor een weddenschap, om geld in te zamelen voor een zieke collega... Allemaal rare smoesjes.

Ik besloot mijn rekening te blokkeren en confronteerde Mitchell met mijn zorgen. We kregen knallende ruzie, het huis was te klein. Door zijn agressieve reactie ging er een belletje rinkelen. Ik sprak af met zijn beste vriend om verhaal te halen. Toen kwam Mitchells geheim aan het licht: hij kwam bijna niet meer in de kroeg en had de gokkast verruild voor het casino. Zijn vrienden zagen hem amper, terwijl Mitchell thuiskwam met de gezelligste verhalen. Allemaal leugens, zo bleek. Bij zijn baas had hij met een smoes een lening afgesloten. Mitchell bleek tienduizenden euro’s schuld te hebben.

Medelijden

Samen met zijn beste vriend heb ik hem geconfronteerd. Mitchell stortte volledig in. Hij schaamde zich kapot, maar zat vast in een negatieve spiraal. De roes van het gokken slokte hem volledig op. Hij verloor zijn baan en zit nu voornamelijk thuis. Sindsdien run ik het huishouden. Boodschappen doen, poetsen, klussen, de rekeningen betalen: alles komt op mijn schouders.

Mitchell is financieel afhankelijk van mij; ik kan hem niet vertrouwen met geld. Door mijn fulltime baan kunnen we de eindjes aan elkaar knopen. Maar alles draait om Mitchells problemen. Hulp is er wel, maar ik zie nog weinig resultaat.

Ik praat veel met vriendinnen die vinden dat ik bij hem weg moet gaan. Dit is geen leven, en ze hebben gelijk. Maar Mitchell kan niet zonder mij. Dan glijdt hij alleen maar verder af. Uit medelijden blijf ik bij hem. Leven met een verslaving is vreselijk moeilijk, maar ik blijf hopen op betere tijden.”