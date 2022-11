Carla overwon een jarenlange depressie: “Door de medicijnen voelde ik me alleen maar slechter”

“Ik werkte als activiteitenbegeleidster, een baan waarin ik het ontzettend naar mijn zin had. Ik ging elke dag fluitend naar mijn werk. Ik had net een functioneringsgesprek gehad, mijn leidinggevende was heel tevreden, alles ging prima. Tot niet lang daarna de teammanager langskwam en zei: ‘Heb je even tien tellen?’ Die tien tellen betekenden mijn ontslaggesprek, ik werd wegbezuinigd. Een klap die totaal onverwacht kwam, mijn wereld stortte in.

Ik kon alleen nog maar huilen. Van een vrolijke moeder gleed ik af naar iemand die het leven niet meer zag zitten. De diagnose: een ernstige depressie. Al na een maand volgde de eerste gedwongen opname en dat was het begin van een vreselijke tijd waarin het voelde alsof ik in de hel terechtgekomen was. Alles was donker om me heen, ik zag de leuke dingen niet meer, kon nergens van genieten, zelfs niet van mijn twee dochters.

Het liefst lag ik de hele dag in bed. ’s Ochtends hielp ik de meiden naar school, maar zodra iedereen de deur uit was, kroop ik terug onder de dekens. Dat was mijn veilige plek; ik wilde niet dat mensen mij zagen, wilde zelf niemand meer zien, de telefoon liet ik overgaan, ik voelde me een last voor iedereen. Soms probeerde ik mijn best te doen en ging ik met mijn dochter ergens naartoe, maar ervan genieten kon ik niet, het was één grote opgave. Een afschuwelijke tijd, niet alleen voor mij, maar ook en vooral voor mijn gezin.

Medicijnen helpen niet

Ik was onder behandeling van een psychiater en kreeg medicijnen, een heleboel. Na vreselijke periodes van gedwongen opnames, de isoleercel en suïcidale gedachten werd de medicatie steeds verder opgeschroefd. Ik kreeg antidepressiva, kalmeringsmiddelen, stemmingsstabilisatoren. Beter voelde ik me er niet door, het ging alleen maar slechter. Het leek erop dat ik hier nooit meer uit zou komen.

Regelmatig zeik ik dat ik wilde minderen met de medicijnen. Daar was volgens de psychiater geen sprake van; ik had ze veel te hard nodig. Zelf dacht ik: na vijf jaar is het bewezen dat die medicijnen niet helpen. Ik kan net zo goed afbouwen, want erger dan de hel waarin ik leef, kan niet.

Daarnaast was ik 25 kilo aangekomen en had ik lichamelijke klachten. Ik liep krom, mijn spieren waren gespannen, ik had een versnelde hartslag en nul conditie. Die medicijnen verpestten niet alleen mijn geest, ook mijn lichaam. Stiekem, zonder het iemand te vertellen, ben ik twee jaar geleden begonnen met het afbouwen van de medicijnen. Dat was af en toe heel zwaar.

Om wat rust te vinden, begon ik te mediteren en na zo’n zit kreeg ik plotseling het idee dat ik magnesium nodig had. Waar die ingeving vandaan kwam weet ik niet, misschien had ik er ooit eens over gelezen. Terwijl ik mijn medicijnen ging minderen, begon ik magnesium te gebruiken. Op internet had ik informatie gezocht over mogelijke bijwerkingen die kunnen optreden bij het afbouwen van medicijnen. Ik las ook meer over een mogelijk verband tussen magnesium en depressie. Ik kwam erachter dat een magnesiumtekort één van de oorzaken kan zijn van depressieve gevoelens.

De eerste keer dat ik me realiseerde dat het beter met me ging, was toen ik na lange tijd probeerde een boek te lezen. Dat had ik jaren niet gekund; al las ik iets zes keer, het drong gewoon niet tot me door. En nu wist ik wat ik las!

Ik voelde me iedere dag lichter worden. Eerst wees ik iedereen af, nu begon ik contact te maken. Ik weet nog dat ik mijn oudste zus belde en dat ze zei: ‘Ik heb mijn zus terug. Ik hoor het aan je stem.’ Al die jaren was ik weggeweest en nu voelde ik stap voor stap mijn oude ik terugkomen. Paniekaanvallen bleven weg en ik ging weer dingen ondernemen.”

Vaar je eigen koers bij depressie

“Mijn genezing voelt als een wonder. Ik ben zo blij dat ik mijn eigen koers heb gevaren. In het begin waren er mensen die dachten dat ik manisch was of terug zou vallen. Logisch, want dat gebeurt best vaak bij depressiviteit. Zelf heb ik dat nooit gedacht, ik had geen manische gevoelens, ik werd gewoon steeds meer mezelf.

Natuurlijk heb ik nog weleens een mindere dag, dat heeft iedereen. Als ik dan een voetbad met magnesium neem, voel ik de spanning wegtrekken. Ik wil zeker niet beweren dat voor iedereen met een depressie magnesium de oplossing is. Maar voor mij heeft het geholpen.

Toen ik begon met het afbouwen van mijn medicijnen wist ik niet wat het me zou brengen, ik wist alleen dat het niet erger kon. Dat ik deze zomer van de Euromast zou abseilen had ik een paar jaar geleden nooit durven dromen. Dat abseilen had ik gewonnen bij een prijsvraag. Doodeng, maar een symbolische actie om een zware periode af te sluiten. Toen ik daar aan die mast hing, besefte ik: wat is het leven geweldig, kijk nou wat een rust, ruimte en luchtigheid. Ik was er weer, helemaal.

Ik geniet nu van de kleinste dingen. Van de kat die raar rondspringt, van de zon die schijnt, zelfs als het regent kan ik denken: wat fijn, de bloemen krijgen weer water. Er is zo’n omslag gekomen in mijn leven en daarmee prijs ik me heel gelukkig. Mijn motto is dan ook: vaar je eigen koers, luister naar je lichaam en kijk naar wat jij nodig hebt. Terwijl iedereen, inclusief jezelf, denkt dat het hopeloos is, kan alles ineens veranderen en lacht het geluk je weer toe.”

PS: Van de Nederlandse bevolking tot 65 jaar heeft 18,7% ooit in het leven last gehad van een depressie. Bij vrouwen komt een depressie bijna twee keer zo vaak voor als bij mannen. Waarom dat zo is, is niet bekend, maar er zijn theorieën dat dit te maken heeft met hormonen. (bron: depressie.nl).

Naar het verband tussen magnesium en depressie zijn verschillende onderzoeken gedaan. Een tekort aan magnesium kan problemen als rusteloosheid, vermoeidheid en depressie veroorzaken.