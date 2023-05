Chantal (36) moest met haar dochter (7) weer bij haar ouders gaan wonen: “Het valt me wel zwaar, dat dit nu mijn leven is”

Ze hebben een dak boven hun hoofd en daar is Chantal dankbaar voor, maar het is voor alle betrokkenen heel lastig dat ze geen eigen woonruimte kan vinden.

“Ik heb alle fouten gemaakt die je als romantische ziel kunt maken. Ik heb mijn inmiddels ex-man onze financiën toevertrouwd, omdat ik dat wel makkelijk vond. Ik ben minder gaan werken toen onze dochter werd geboren om voor haar te zorgen. En ik heb altijd gedacht dat het tussen ons voor altijd goed zou blijven gaan.

Mijn huwelijk mij werd echter één van die ‘één op de drie huwelijken die in scheiding eindigt’. Mijn ex werd verliefd op een ander en is er niet slecht uitgekomen, met het huis op zijn naam en zijn handigheid met geld. Hij betaalt alimentatie voor mijn dochter, maar mijn eigen parttime inkomen was te laag om zelf iets te kunnen huren, laat staan kopen. De wachtlijst voor een sociale huurwoning is hier twaalf jaar, ik val verder net overal buiten qua toeslagen en particuliere huur is erg duur. Dus was het een zegen dat mijn ouders zeiden: ‘Jullie kunnen bij ons terecht’.

Privacy

Dat is nu ruim een jaar geleden. Ik heb twee banen om maar zoveel mogelijk te kunnen sparen. Zonder mijn ouders zou ik dat niet kunnen bolwerken, ze vangen hun kleindochter vaak op. Ze doen dat met liefde, maar het is niet het leven wat ze als pensionado’s voor zich zagen, dat begrijp ik heel goed. Ze zijn hun privacy kwijt, het is vaak druk in huis. Ik trek me meestal om acht uur terug op de kamer die ik deel met mijn dochter. Dan kijk ik met oortjes in op bed nog wat tv op mijn telefoon of laptop, zodat mijn ouders in ieder geval een paar uur de huiskamer voor zichzelf hebben. In de weekenden dat mijn dochter bij haar vader is, probeer ik extra uren te draaien, dan hebben mijn ouders ook even echt rust.

Ik ben mijn ouders heel dankbaar, maar het is moeilijk om altijd dankjewel te moeten zeggen. We helpen hen zoveel mogelijk in het huishouden en ik betaal kostgeld, maar het is gewoon niet ideaal om als volwassene weer bij je ouders te moeten wonen. Zo ben ik het niet altijd eens met hun opvoeding van mijn dochter, maar daar durf ik dan niets van te zeggen, want ze doen al zoveel voor ons. Mijn dochter kan nooit eens een vriendinnetje mee naar huis nemen, want dat is snel te druk. Mijn moeder is bovendien best kritisch op mij. Daar zit je op je 36ste ook niet altijd op te wachten, al die ongevraagde adviezen van ‘dat moet je zus en zo doen’. Om de lieve vrede te bewaren, hou ik dan maar mijn mond. Zoals ik afhankelijk was van mijn ex, zo ben ik dat nu van mijn ouders.

Vreselijk verdrietig

Als ik eraan toegeef, word ik vreselijk verdrietig als ik mezelf op dat kamertje zie zitten op een bed, met mijn slapende dochter naast me en mijn bezittingen in een paar dozen. Bij haar vader heeft ze haar eigen, vertrouwde kamer en ze kan het gelukkig goed vinden met zijn nieuwe partner. Ik zou het haar niet kwalijk nemen als ze bij hen wilde gaan wonen, maar dat wil ze niet. Dat troost me, dat ze bij mij wil zijn. Maar ik denk ook: ‘Wat doe ik je allemaal aan?’

Hardop huilen kan niet, ik wil haar niet wakker maken of van streek maken. Maar het valt me wel zwaar, dat dit nu mijn leven is: alleen maar werken, op mijn tenen lopen en inschikken. Ik kan geen vriendinnen mee naar huis nemen, ik kan ook niet afspreken met vriendinnen in de stad, want dan kan mijn vader het niet laten om te zeggen: ‘Ik dacht dat je wilde sparen?’ Het is eenzaam om zo te moeten leven, terwijl ik echt wel weet dat ze heel veel van me houden en het goed bedoelen. Maar op deze leeftijd hoor je niet meer bij je ouders te wonen. Dat is voor niemand fijn.

Kleine huurwoning

Ik weet ook niet zo goed hoe het nu verder moet. Ik kan binnenkort bij een van mijn banen fulltime gaan werken, met dat inkomen zou ik me een kleine huurwoning in particuliere huur kunnen veroorloven. Kamertje voor mijn dochter, ik op een slaapbank, zoiets. Maar wie vangt dan mijn dochter op uit school? Buitenschoolse opvang is niet gratis en mijn ouders hebben al zoveel voor ons gedaan, ik zou me zeer bezwaard voelen om hen te vragen weer bij te springen. Het zou bovendien financieel heel krap zijn, ik zou er voor een leefbaar loon eigenlijk nog uren bij moeten draaien in mijn tweede baan. Maar dat kan weer niet omdat ik ook voor mijn kind moet zorgen.

Toch denk ik dat het in de loop van het jaar zal lukken om weer op mezelf te kunnen wonen met haar. Voor mijn gevoel heb ik het ergste gehad en zou het moeten kunnen door zuinig te leven en een beetje te improviseren met opvang. Het is iets om naar uit te kijken en naartoe te leven. En me nooit meer te laten ontglippen: financieel onafhankelijk worden en blijven, daar begint eigenlijk alles mee.”

De namen in dit artikel zijn om privacyredenen veranderd.