Chantal en Vanessa slapen maar 4 uur per nacht: “Ik heb zo veel meer tijd voor mezelf”

Minimaal acht uur slapen? Voor Chantal (41) en Vanessa (44) is dat een ver-van-hun-bed-show. Zij slapen maar kort: zo’n vier uurtjes per nacht. “Tegen de tijd dat mijn man en kinderen wakker worden, zit mijn werkdag er al bijna op.”

Eva Breda Getty Images

Chantal (41): “Hoe moe ik ook ben, iedere ochtend word ik rond drie uur wakker. In het verleden draaide ik me nog wel eens om en soms viel ik met veel moeite nog even in slaap, maar dan schrok ik enkele uren later brak wakker. Voor veel mensen klinkt het gek, maar ik voel me simpelweg beter als ik 4 à 5 uur slaap. Ik word fris wakker, zonder wekker en heb dan zelfs nog een paar uurtjes me-time totdat mijn kinderen wakker worden. Wat wil je nog meer?

Kort slapen

Ik heb nooit veel slaap nodig gehad. Als tiener ging ik gerust uit tot de vroege uurtjes, om rond 9 uur weer fris en fruitig naast mijn bed te staan. Ik had helemaal geen zin om een gat in de dag te slapen. Ik ging liever iets leuks doen. Vriendinnen waren vaak jaloers dat ik daar de energie voor had.

Me-time in bed

Mijn ouders waren ook altijd korte slapers. We hielden thuis een strak ontbijt-, lunch-, diner- en slaapritme aan. Dat zit er nog steeds in. Ik eet mijn eerste maaltijd om 07.00 uur, mijn tweede om 12.00 uur, mijn derde om 17.00 uur en ik ga om 22.00 uur naar bed. Als ik ook maar twintig minuten van mijn schema afwijk, is mijn lijf vreselijk van slag en kan het zomaar voorkomen dat ik een nacht helemaal niet slaap. De avondjes uit beperk ik tegenwoordig daarom liever. Als ik uit eten ga, zorg ik dat ik op tijd in bed kan liggen. Ik probeer tegelijk met mijn kinderen naar boven te gaan om me klaar te maken voor de nacht. Mijn man gaat vaak mee, maar blijft nog iets langer televisie kijken voordat hij gaat slapen. Het klinkt ongezellig, maar heeft voor mij een boel voordelen. Door standaard van 22.00 uur tot 02.00 à 03.00 uur te slapen heeft mijn lijf een perfect biologisch ritme. Ik ben nooit moe, ik slaap diep en rustig en ik heb overdag drie tot vier uur meer dan de gemiddelde mens, tijd die ik volledig aan mezelf kan besteden.

Twintig uur in een dag

Na het wakker worden, neem ik altijd een momentje waarin ik mediteer of een serie kijk. Heerlijk vind ik het om even tot mezelf te komen in de ochtend. Het is een luxe die voor maar weinig moeders met jonge kinderen is weggelegd. Verder kan ik door vroeg te beginnen ook wat extra werkuren maken of wat eerder stoppen met mijn werkdag. Die vrijheid heb ik met een eigen onderneming. Al heb zelfs ik met bijna twintig uur in een dag nog geregeld het gevoel dat ik te weinig tijd heb.

Eén lange nacht per jaar

Mensen vragen zich wel eens hardop af of vier à vijf uur slapen per nacht wel goed voor je is. Ik heb geen idee, ik weet alleen dat het voor mij perfect werkt. Volgens mij kan een lichaam prima zelf aanvoelen wanneer het moe is en slaap nodig heeft. Sommige mensen kunnen zich heel druk maken om hun nachtritme en denken al gauw dat ze slechte slapers zijn als ze ‘s nachts wakker worden, onderbroken of kort slapen. Mij helpt het gewoon om mee te gaan met wat mijn lichaam aangeeft en mijn slaapuren niet te forceren. Als ik steevast vanzelf wakker word na een paar uurtjes, denk ik dat er geen probleem is. Ik voel me fit en ben zelden moe. Eén keer per jaar slaap ik ineens een nacht van tien uur. Of mijn lijf dan plotseling moet bijtanken? Misschien. Ik weet alleen dat ik me na zo’n lange nacht een stuk minder lekker voel dan na mijn nachten van een paar uurtjes. Dat slaapritme houd ik er dus lekker in!”

Heerlijke korte nachten

Ook Vanessa (44) is een kortslaper: “Soms begint mijn dag om 12 uur ’s nachts. Ja, echt. Of ik nou om acht, negen, tien of elf uur ga slapen: na vier uur word ik wakker en ben ik fris genoeg om de dag te beginnen. Vaak pak ik mijn laptop er dan ook maar bij en ga ik aan het werk. Heerlijk vind ik dat: tegen de tijd dat mijn man en kinderen wakker worden, heb ik mijn hele werkdag er al op zitten. Soms lees ik een leerzaam boek en een andere keer heb ik weer zin om nog even te ontspannen en kijk ik een Netflix-serie. Ik vind die korte nachten heerlijk. De ochtenden alleen zijn een cadeau.

Fitter dan ooit

Toen ik borstvoeding gaf, ging ik er moeiteloos drie keer per nacht uit. Ik vond er niets heftigs aan. Bij de eerste kik stond ik naast mijn bed. De dag erna was ik zelden moe. Het zit in mijn bloed, als kind was ik al heel actief en maakte ik graag korte nachten. Lange tijd vroeg ik me af of mijn slaapritme wel gezond was. Ik ging naar de huisarts, kreeg slaapmedicatie voorgeschreven en maakte zowaar langere nachten. Beter voelde ik me niet, vooral futloos in die periode. Nadat ik door een ongeluk bij de neuroloog terechtkwam en een slaaptest moest doen, kwam de waarheid boven tafel. ‘U slaapt gewoon heel diep’, vertelde de neuroloog me. ‘Met zo’n diepe slaap en uw gesteldheid is een nacht van vier uur voldoende.’

Sinds ik niet langer vecht tegen mijn korte slaapritme, voel ik me fitter dan ooit. Ik val snel in slaap, slaap diep door en word niet veel later uitgerust wakker. De stille ochtenden zijn heerlijk. Ik begin mijn dag altijd in rust. Heel soms slaap ik uit, als het ’s avonds toch onverwachts eens laat wordt. Met opblijven heb ik, ondanks mijn korte nachten, absoluut geen moeite. Ik ga graag nog iets leuks doen in de avond en lig dan later op bed. Uiteindelijk maakt het niet uit: vier uur later word ik zonder wekker wakker.

Mensen zijn jaloers

Mensen zijn wel eens jaloers op me en dat begrijp ik. Het is een zegen om zo kort te slapen. Ik heb veel tijd voor mezelf, veel tijd in mijn dag en veel energie om alles te doen wat ik wil. Waar ik jaren geleden nog dacht dat ik een slaapprobleem had, ervaar ik mijn slaapritme nu als iets positiefs.”

Kort slapen: hoe (on)gezond is dat nou eigenlijk? We vroegen het aan somnoloog - slaapexpert - Alexander van Daele. Alexander van Daele: “Consequent vier uur slapen is niet goed voor je. Tenminste, voor de meesten niet. Slechts een minuscuul percentage van de mensen kan leven op minder dan zes uur slaap per nacht. Voor de meeste volwassenen is tussen de zeven en acht uur voldoende. Toch is het aantal uren dat we slapen niet iets waaraan we al te krampachtig moeten vasthouden. We hebben vaak in ons hoofd hoeveel uur we willen of moeten slapen om uitgerust te zijn. De kwaliteit van onze slaap is belangrijker dan de hoeveelheid uren die we slapen. Daarbij is de hoeveelheid slaap die je echt nodig hebt, je slaapbehoefte, voor iedereen anders. De belangrijkste graadmeter voor voldoende slaap is hoe jij je overdag voelt en of je naar behoren kunt functioneren. Daarbij is het onderscheid tussen vermoeidheid en slaperigheid belangrijk. Vermoeidheid kan zich uiten in snel afgeleid zijn op werk of je nergens toe kunnen zetten. Dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals voortdurende stress of chronische pijn. Dit wordt dus niet altijd veroorzaakt door te weinig slaap. Wie steevast te weinig slaapt, en dus een slaaptekort heeft, krijgt last van slaperigheid. Dit wordt veroorzaakt door een te hoge slaapdruk en uit zich in overdag in slaap vallen, bijvoorbeeld tijdens een vergadering, achter de computer of, erger nog, achter het stuur. Ook in de vroege avond in slaap vallen op de bank is een teken van een te hoge slaapdruk. Heb je daar last van? Dan slaap je waarschijnlijk te kort en is het de moeite waard om te onderzoeken waar je slaaptekort vandaan komt. Een chronisch slaaptekort is niet goed voor je. Je brein heeft ’s nachts voldoende - en kwalitatief goede - slaap nodig om gebeurtenissen van overdag te verwerken. Ook hebben je hersencellen voldoende slaap nodig om te herstellen, zodat ze overdag weer goed kunnen functioneren. Een chronisch slaaptekort kan daarbij leiden tot allerlei psychische aandoeningen. Probeer jouw slaapritme niet te veel te veranderen. Hoe fijn het ook is om meer uren over te hebben in je dag: als jij veel slaap nodig hebt, dan is dat zo. Je maakt van jezelf geen kortslaper door jezelf te trainen. Net zomin als je jezelf van een avondmens in een ochtendmens kunt veranderen of andersom. We zijn het tegenwoordig, met alle beeldschermpjes, 5-uur-challenges en ochtendroutines haast verleerd, maar probeer simpelweg eens wat meer te luisteren naar wanneer je lichaam zich slaperig en wakker voelt. Het mechanisme dat onze slaap regelt is erg sterk. Probeer hierop te vertrouwen.” Benieuwd naar meer handige tips hoe je de kwaliteit van je slaap kan verbeteren? Deze vind je terug in het boek Nooit meer niet meer slapen.

