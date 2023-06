Christine (57) is een luchtvluchteling: “Normaal kunnen ademhalen was in Nederland voor mij een dagtaak”

Dagelijks nam Christine van den Berg-Hoogendijk tientallen medicijnen om te kunnen ademhalen. De luchtkwaliteit in haar woonplaats was zo slecht, dat ze besloot om voorgoed uit Nederland te vertrekken. Hoog in de Spaanse bergen kreeg ze eindelijk weer lucht.

“Met mijn man en zoon woonde ik in de Hoeksche Waard, onder de rook van Rotterdam. De eerste jaren had ik nog nergens last van, maar na enige tijdje ontwikkelde ik allerlei allergieën en astma. Ik kreeg het steeds benauwder en merkte dat mijn gezondheid achteruit holde. Hemelsbreed woonden we vijf kilometer van de A16 en industriegebied Moerdijk. Daar wordt onder andere olie gekraakt, waarbij ruwe olie geschikt wordt gemaakt voor het maken van producten. Het kraken veroorzaakt veel luchtverontreiniging. Net als affakkelen, waarbij te veel aan gas ter plekke wordt verbrand. Als de wind verkeerd stond, merkte ik het meteen. Mijn longen knepen samen en ik had het enorm benauwd.

Zuurstofgebrek

Mijn eerste astmatische symptomen kreeg ik rond mijn dertigste en waren een gevolg van ernstige hooikoorts die niet goed genoeg was behandeld. De luchtvervuiling waar ik dagelijks mee te maken kreeg heeft mijn astma verergerd. Ik ben hyperreactief en ik reageer snel en heftig op prikkels in de lucht. Ook ben ik allergisch voor zo’n beetje alle grassen en bomen in Nederland én ben ik erg gevoelig voor parfum, vervuilde lucht en sigarettenrook. Ik krijg het benauwd, ga soms hoesten en door het zuurstofgebrek in mijn longen word ik ontzettend moe. Om te kunnen functioneren zat ik op een gegeven moment op 28 doses per dag van tien verschillende medicijnen, zoals neussprays, verschillende tabletten en puffers. Normaal kunnen ademhalen was voor mij een dagtaak. Op een bepaald moment kon ik niet nóg meer medicijnen nemen, de grens was bereikt. Anders werden de middelen erger dan de kwaal. Ook kreeg ik allerlei bijwerkingen, zoals een schorre stem. En omdat mijn astma totaal niet onder controle was, was ik continu verschrikkelijk moe.

Christine (57) is een luchtvluchteling Beeld Privébeeld

Berglucht

Op onze wintersportvakanties ging het na een paar dagen altijd meteen beter met me. Hoog in de bergen is de lucht ijler en schoner. Dat doet wonderen voor mijn longen. Omdat ik het in Nederland steeds benauwder kreeg, vertrok ik een paar keer per jaar naar de bergen om op te knappen. Maar eenmaal terug was het meteen weer foute boel. Voldoende aansterken en zo een buffer opbouwen lukte niet. Op een dag belandde ik op de eerste hulp met hartklachten. Ik had heel weinig zuurstof in mijn lijf, waar mijn hart op reageerde. Het was duidelijk: zo kan het niet langer. Toen werd het zaadje gepland om definitief naar het buitenland te verhuizen. Mijn longarts adviseerde naar een woonplaats te zoeken boven de 1.400 meter: daar zijn minder prikkels in de lucht en is de luchtvochtigheid vrij laag en constanter. Na een lange zoektocht kwamen we bij de Spaanse Pyreneeën uit.

Christine (57) is een luchtvluchteling Beeld Privébeeld

Alleen naar Spanje

Omdat mijn man in Nederland zijn werk had en mijn zoon daar studeerde, ben ik in mijn eentje verhuisd. Ik heb twee jaar nodig gehad om letterlijk op adem te komen. Het was een loodzware tijd. Ik woonde in een bergdorp met maar dertien vaste bewoners, had geen internet, sprak geen Spaans en ik kende niemand. Mijn man en kind zag ik maar twee keer per jaar: dat trok een enorme wissel op ons huwelijk. Ook mijn zoon vond het lange tijd erg moeilijk om te accepteren dat ik ver weg moest wonen vanwege mijn gezondheid. We hebben toen samen een tatoeage gezet: zo ben ik, ook op afstand, altijd bij hem. Ondanks alle ontberingen wist ik waar ik het voor deed, want de schone lucht deed mijn lijf veel goed. Ik deed dit echt voor mezelf: de angst dat ik anders niet oud zou worden zat er flink in. Door te wandelen bouwde ik conditie op en raakte ik met mensen in contact. Om de dorpsbewoners te leren kennen werd ik penningmeester van de buurtvereniging en deed ik met een groep tai chi in de bergen. Zo bouwde ik langzaam een nieuw leven op.

Na twee jaar was mijn longcapaciteit min of meer op sterkte en kreeg ik weer energie. Ik kon eindelijk genieten van de prachtige omgeving en vond mijn weg in het gebied. Ik had Spaans geleerd, vrienden gemaakt en zette Guesthouse Recover op: een plek waar longpatiënten kunnen verblijven om letterlijk op adem te komen. Zo kwam er weer zingeving in mijn leven. Er is plek voor veertien mensen, en of je nou longpatiënt bent of niet: iedereen is welkom. Op 1.500 meter is de luchtkwaliteit hier waanzinnig goed en iedereen knapt ervan op. We zijn geen behandelcentrum, maar mensen komen hier ontspannen, vakantie vieren en lekker wandelen. Tijdens het wandelen bespreken we samen hoe het is om te leven met een longaandoening. Dat ik ervaringsdeskundige ben, vinden de gasten erg fijn.

Luchtvluchteling

Ik krijg vaak te horen dat mensen uit Nederland willen verhuizen om letterlijk meer lucht te krijgen. Maar dat ze het niet kunnen betalen of het niet aandurven. Want ja, het is een grote stap en soms stuit je ook op onbegrip. Mijn advies? Praat met je gezin, familie en vrienden over wat jouw longaandoening met je doet. De keuze om uit je land te verhuizen is moeilijk, maar het is een relatief simpele oplossing voor een groot probleem. Je kunt je leven weer opbouwen en aan de toekomst denken, ook met je partner en kinderen, in plaats van zonder energie en benauwd op de bank te liggen. Je hoeft niet meteen te verhuizen, een paar keer per jaar de bergen in gaan werkt meestal ook. Kortom: praat er over, denk aan jezelf en luister naar je lichaam. Er was moed voor nodig om te vertrekken, maar ik heb mijn leven terug.”

Meer informatie over Guesthouse Recover vind je op de website. Met dank aan het Longfonds.