Cobi verzorgt al 10 jaar haar zieke man: “Ik dacht altijd: ik ben zijn partner, dan doe je dat toch gewoon?”

Op de dag van de mantelzorg (10 november), doet Cobi haar verhaal.

Ziekte van Parkinson

“Tien jaar geleden werd bij mijn man Berthold de diagnose parkinson gesteld, hij was toen 54. Ik had al langere tijd vraagtekens bij zijn functioneren. Sommige van zijn klachten pasten helemaal niet bij de ziekte van Parkinson.

Destijds werkte ik 28 uur per week in een ziekenhuis, een uur rijden van mijn woonplaats. Toen Berthold werd afgekeurd, spraken we af dat hij kookte. Al snel lukte dat niet meer. Als ik thuiskwam had hij bijvoorbeeld aardappelen gekookt, maar de rest van het eten niet. Ineens wist hij ook niet meer hoe het koffiezetapparaat werkte.

Hij kon niet meer alleen thuis zijn

Nadat Berthold na een medische ingreep in het ziekenhuis voor een betere parkinson-behandeling met een delier thuiskwam en de meest vreselijke dingen hallucineerde, had ik er genoeg van. Ik vroeg een second opinion aan en in het VU Alzheimercentrum kwamen we erachter dat mijn partner DLB heeft. Dat was verdrietig, maar het gaf tenminste duidelijkheid.

Ik moest een hoop regelen. Mijn man kon op een gegeven moment niet meer alleen thuisblijven en mijn zorg- en onbetaald verlof duurden ook niet eeuwig. Berthold had heldere momenten, maar die werden steeds korter en minder. Hierdoor was ik genoodzaakt de helft van mijn baanuren op te geven. Vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) werd voorgesteld dat Berthold naar een gecontracteerde zorgboerderij kon, maar dat zag hij niet zitten. Hij werkte altijd als architect en is behoorlijk intelligent. ‘Na een uur konijntjes aaien heb ik het wel gehad’, zei hij. Het was fijn te horen dat Berthold nog wel ad rem was en humor had.

Er bleven veel zware zorgtaken

Stichting Mee, een ondersteunende organisatie met maatschappelijk werkers, was een enorme steun voor ons. Zij adviseerden ons een persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen, zodat we zelf zorg konden inkopen. Ik wist helemaal niet dat dat kon. Ik dacht dat een PGB iets was waarop alleen bijvoorbeeld ouders van kinderen binnen het autistische spectrum aanspraak konden maken.

Hoewel ik hier en daar werd ontlast - ook onze kinderen Laura en Martijn die destijds studeerden, waren altijd al een grote steun - hield ik veel zware zorgtaken. Ik hielp Berthold met alles: van naar de wc gaan tot aankleden en van hem wassen tot samen een wandeling maken. Op mijn vrije dagen zaten we bij medische afspraken of had ik sollicitatiegesprekken met zorgpersoneel aan huis.

Steeds minder partner, meer mantelzorger

De man-vrouwrelatie raakt steeds verder op de achtergrond. Je wordt vooral verzorger, planner en administrateur. Je leven verandert compleet. Ik kon niet meer spontaan met vriendinnen afspreken en als ik iets wilde ondernemen, moest ik eerst tien mensen bellen om te vragen of ze op Berthold konden passen.

In het begin had ik eigenlijk niet eens door dat ik mantelzorger was. Toen ik in de lokale krant las dat iedereen die voor iemand zorgt een mantelzorger is, kwam dat besef pas. Ik dacht altijd: ik ben zijn partner, dan doe je dat toch gewoon? Een mantelzorger, vond ik, is iemand die boodschappen doet voor de buurvrouw of kookt voor iemand die dat niet meer kan.

Ook in het verpleeghuis blijven er taken

Sinds twee jaar zit mijn man in een verpleeghuis. Het ging thuis niet meer. De zorg werd steeds zwaarder, ik moest er ’s nachts soms wel zes keer uit voor hem en ik liep op mijn tandvlees. We vonden een verpleeghuis in de buurt, dat vonden we beiden belangrijk. Berthold kent de omgeving nog steeds. We wonen hier 25 jaar en hier zit ons netwerk. Zo kunnen vrienden af en toe een rondje wandelen met Berthold.

Hoewel Berthold in een verpleeghuis zit, ben ik nog steeds mantelzorger. Sommige mensen gaan alleen op zondag een kopje koffie drinken, ik ga elke dag bij hem langs en ik hou vinger aan de pols. Hij vindt dat ook fijn. Ik trim zijn haren en baard, knip zijn nagels, doe de was en check hoe het gaat met bepaalde medicatie voor blaas en darmen. Door de DLB heeft hij hier vaak last van. Soms zoek ik rechtstreeks contact met de huisarts over problemen die zich al langere tijd voordoen. De zorgtaken blijven.

Mooie momenten en testament

Aan mensen die in hetzelfde schuitje zitten, wil ik een paar dingen meegeven. Allereerst: maak mooie momenten samen. Toen we 3,5 jaar geleden 25 jaar getrouwd waren, vierden we dat kleinschalig in het dorp. Mensen zeiden: ‘Cobi, doe dat nou niet, het kost zoveel energie’, maar het zijn herinneringen voor de toekomst. We zijn ook een weekend weggeweest met de kinderen en zijn recent nog met zijn vieren naar Bertholds moeder en ouderlijk huis gereden. Het zijn kleine, maar zeer waardevolle momenten.

Ik wil mantelzorgers verder op het hart drukken om hulp te vragen voor zichzelf. Zelf had ik, op mijn eigen verzoek, gesprekken met een medisch psycholoog met kennis van mantelzorg en dementie. Dat heeft me geholpen en vertrouwen gegeven. Mentale ondersteuning is heel belangrijk. Tot slot heb ik een tip voor iedereen: regel je testament bij gezondheid. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het enorm stressvol is als je dit pas doet wanneer iemand ziek wordt.”