Cynthia (50) is teleurgesteld in haar getrouwde vriendinnen: “Als single krijg je nooit een surprise party”

“Voor alle duidelijkheid: ik ben niet tegen relaties. Ik heb er een paar gehad, maar het is nooit tot samenwonen gekomen. De langste duurde een half jaar. Ik hou van mijn werk, ik vind het prettig om zelf te kunnen bepalen hoe mijn huis en mijn vrije tijd eruitziet. En ik kan goed alleen zijn. Vandaar dus dat ik vrijwel mijn hele volwassen leven tot volle tevredenheid alleenstaand ben geweest.

Als je alleen door het leven gaat, zijn vrienden en kennissen des te belangrijker. Ik heb altijd veel geïnvesteerd in vriendschappen. Ik ga naar verjaardagen, organiseerde vier succesvolle vrijgezellenfeesten en was ceremoniemeester op de eerste én tweede bruiloft van mijn beste vriendin. Ik heb cadeautjes gekocht voor de mijlpalen van mijn vriendinnen. Geen troepjes, maar mooie spullen: kwaliteit, design. Ik heb enthousiast meegedaan aan kraamfeesten omdat ik blij was voor de jonge ouders. En ik heb vele baby’s bejubeld en ‘het mooiste kind ter wereld’ genoemd, ook al lag er een menselijke variant van een rode kool in de wieg.

Vijftig

En toen werd ik vijftig. Ik had het er al over gehad met vriendinnen, dat ik het een mijlpaal vond en dat ik hoopte op een mooi feest. Ik had voor drie vriendinnen die veertig werden van alles georganiseerd en ging ervanuit dat het nu mijn beurt was om eens een feestje te krijgen.

Naarmate mijn verjaardag naderde, kreeg ik steeds vaker de vraag wat ik eens ging doen met mijn vijftigste. En met een beetje doorvissen kwam ik erachter dat niemand iets aan het organiseren was voor mij. Sterker nog, ze wachtten op een uitnodiging voor het feest dat ík volgens hen zou geven.

Ik weet nog dat ik zowel boos was en een bibberlip kreeg toen ik zei dat ik eigenlijk had verwacht dat er voor de verandering iets voor mij zou zijn georganiseerd. Het leverde verbaasde blikken op. En argumenten die nergens op sloegen. ‘Jij hebt alle tijd om een feestje te organiseren, want jij hebt geen kinderen,’ zei de een. En een ander vond het ‘raar dat ik zoveel waarde hechtte aan een feestje, want er waren toch zeker belangrijkere dingen in de wereld?’ Als moeder had ze echt andere prioriteiten. Plus: wist ik wel wat dat kostte? Ja, dat wist ik heel goed en ik had er nooit over gepiept, niet één keer.

Teleurgesteld

Die avond brak er iets in me. Ik was zó teleurgesteld. Misschien zat het al langer scheef, misschien wilde ik het eerder niet zien. Maar dit was gewoon single shaming. Alsof je in je eentje geen zinvol, druk en waardevol leven kunt leiden. Alsof het hoogst haalbare in het leven een relatie is en kinderen baren. Alsof ik een sneue ouwe vrijster ben, in plaats van een succesvolle, financieel onafhankelijke carrièrevrouw.

Ik dacht aan alle tijd en aandacht die ik in hen had gestoken. Aan etentjes waarbij ze het alleen maar konden hebben over hun echt niet zo interessante kinderen. Aan alle keren dat ik had opgepast zodat ze even een avond met hun vent uit konden. Aan alle karretjes waar ik me voor had laten spannen omdat ik niet gebonden was en makkelijk eens kon bijspringen.

En het is niet chic van me, maar ik dacht ook aan alle mooie cadeaus die ik had gegeven, van één salaris, terwijl mijn vriendinnen allemaal tweeverdieners zijn. Ik was bijvoorbeeld op eigen kosten naar Italië geweest voor een destination wedding mét een mooi cadeau omdat de bruid me er zó graag bij wilde hebben. Maar als je single bent, hoef je echt niet ergens een cadeaulijst te openen om een mijlpaal te vieren.

Erkenning

In vriendschappen hoort de meter niet te lopen, dat weet ik. En ik had echt geen duur horloge of zo gehoeven. Maar een feestje voor mijn vijftigste, dát had ik enig gevonden. Al hadden ze maar een barbecue op de camping gehouden, gewoon het idee om één keer het middelpunt te mogen zijn en gewoon eens te kunnen gaan zitten zonder voor anderen te hoeven zorgen. Daar ging het me om. Een soort erkenning voor alles wat ik al die jaren voor hen heb gedaan.

Naarmate de datum naderde hoorde ik links en rechts verbazing: ‘Vier je het niet, of zo?’ Maar ook een soort kregelheid, dat ze wilden weten hoe en wat ‘want we hebben het druk, een oppas is niet zomaar geregeld, maar dat begrijp jij natuurlijk niet.’

Ik begreep best veel. Dat ik in hun levens toch een andere rol had dan andersom. Dat maakte me verdrietig. Het leverde ook een dilemma op. Aan de ene kant voelde ik opstandigheid en de behoefte om te zeggen: ‘Stik er maar in, ik stop met jullie.’ Aan de andere kant wist ik dat als ik niet meer naar de verjaardagen van hun kinderen zou gaan, ik vrij snel geen deel meer zou uitmaken van hun levens en de kring die ik al heel lang kende. Dat vond ik, gezien onze gezamenlijke geschiedenis, ook nogal ingrijpend.

Alleen in Parijs

Mijn vijftigste heb ik alleen gevierd, in Parijs. Ik ben er geruisloos tussenuit geknepen. Fijn hotel met spa, prachtige exposities gezien, heerlijk gegeten, goddelijk gewinkeld. Het was een topverjaardag. Ik heb mezelf maar gewoon gevierd. Want als single zonder kinderen ben ik niet minder belangrijk of waardevol dan vrouwen die ervoor hebben gekozen om een relatie aan te gaan en moeder te worden. Mijn leven is niet minder waard, mijn vijftigste verjaardag telde net zo goed als hun verlovingen, bruiloften en kraamfeesten.

Er kwamen op die verjaardag veel felicitaties op de app. Ook wel een paar die vroegen: ‘Waar ben je?’ Waarop ik antwoordde: ‘In Parijs en ik moet nu ophangen, want ik anders mis ik mijn massage.’ Reactie: een jaloerse emoji en niet eens met een smiley erbij.

Liever geluk dan gelijk

Een feestje is er niet meer gekomen en ik had ook geen zin ze op een etentje te trakteren. Toen er naar gevraagd werd, heb ik gewoon gezegd dat het geld even op was. Ik geloof niet dat ze er veel van vonden, iedereen had het druk en ging over tot de eigen besognes.

Twee vrouwen uit mijn vriendenkring koester ik. Van de een kreeg ik een schilderijtje van een foto van toen ik een jaar of twintig was, toen kenden we elkaar al. Van de ander kreeg ik een schilderijtje van dezelfde kunstenaar, naar een recente foto. Dat tweeluik voelde als erkenning dat vijftig worden hoe dan ook een ijkpunt is. Maar ook dat het oké is om alleen te leven, vereeuwigd te worden en het resultaat aan de muur te hangen. Ik heb het gevoel dat zij me echt zíen.

Met de anderen heb ik nog altijd contact, ik heb niet zo’n zin om mijn netwerk rigoureus uit te dunnen. Liever geluk dan gelijk. Maar ik ga niet meer tot het naadje voor ze, die tijd heb ik gehad.”