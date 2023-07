Dajenne (61) en Marita (52) werden opgelicht: “Door aannemer kan ik niet met pensioen”

Ze zouden nu in een prachtig nieuw huis moeten wonen, in plaats daarvan leven Dajenne Wijngaarden (61) en Marita Lether (52) in een caravan op een lege bouwkavel.

Elselien van Dieren Eigen beeld

Dajenne: “Als we ervoor zorgen dat onze vaste lasten zo laag mogelijk zijn, kunnen we doen wat we leuk vinden - dat was het idee toen we aan dit bouwproject begonnen.”

Marita: “We woonden in een groot, oud huis in het dorpje Glanenburg, maar besloten dat te verkopen omdat we meer rust wilden in ons leven. Een klein, nieuw huis betekent minder schoonmaken en klussen en dus meer genieten. Met de overwaarde en ons spaargeld konden we het nieuwe huis laten bouwen, waardoor we alleen een kleine hypotheek op de grond zouden hebben.”

D: “Op die manier zou ik met pensioen kunnen. Marita en ik zijn allebei kunstenaar. Ik gaf vijf dagen in de week les in kunstschilderen en stond in de weekenden samen met Marita op markten. Ik realiseerde me dat ik alleen maar werk in opdracht maakte en keek er enorm naar uit om weer tijd te hebben om vrij werk te maken.”

M: “We kochten een kavel in een nieuwbouwwijk in Deventer. Het leuke aan deze wijk is dat je zelf mag bepalen wat voor soort huis je bouwt. Wij vinden duurzaamheid belangrijk, dus in eerste instantie dachten we aan een tiny house.”

D: “Dat bleek bij nader inzien toch wel erg tiny, maar een tijdschrift bracht ons op een nieuw idee: een huis gebouwd van zeecontainers. Mooi, duurzaam en relatief goedkoop. Die woningen worden in de fabriek gemaakt en vervolgens in een paar uur tijd geplaatst. Perfect, want dan kunnen de bouwvakkers ook door als het sneeuwt of stormt. Tenminste, dat zou je denken.”

Vooruit betalen was goedkoper

M: “We gingen in het voorjaar van 2021 met een aannemer in zee. Hij kwam over als een doodgewone bouwvakker en nam de tijd voor ons als we kwamen. We wilden een bouwgarantie afsluiten, wat betekent dat je een percentage van het totaalbedrag in een depot van een notaris stort. Als er dan problemen zijn met de oplevering van het huis, kun je dat geld vasthouden. De aannemer vertelde ons dat dit vanwege de gevolgen van de coronacrisis niet meer mogelijk was, iets wat we vaker gehoord hadden. Als we vooruit zouden betalen, was het een stuk goedkoper.”

D: “Dat hebben we gedaan. Van het geld kocht de aannemer bouwmateriaal om de containers tot woonhuis te verbouwen. Als we langskwamen voor overleg, liet hij ons zien wat hij gekocht had. De containers, isolatie, kozijnen: hij wees het allemaal aan. Dat de warmtepomp er steeds maar niet was, verbaasde me niet. We hadden op het nieuws gezien dat er problemen waren met de leveringen.”

M: “Met het bouwen van ons containerhuis werd maar niet begonnen. Ons huis had er anderhalf jaar geleden al moeten staan, maar de ene vertraging volgde de andere op. Dat had natuurlijk ook te maken met corona en de oorlog in Oekraïne.”

D: “Toen we afgelopen december weer gingen kijken, was ineens een deel van de spullen verdwenen. Hoe hij het precies bracht, weet ik niet meer, maar hij verzekerde ons dat het ondanks de opgelopen vertraging allemaal goed zou komen. Ik besef nu pas hoe goed hij kon manipuleren.”

M: “Later bleek dat hij aan een andere klant precies dezelfde spullen liet zien. De materialen die we zagen, waren niet allemaal van ons.”

Betaald voor een huis dat nooit zou komen

M: “In februari dit jaar hadden we weer een nieuwe afspraak met de aannemer, de architect en de tekenaar. Deze ronde moest er 94.000 euro overgemaakt worden. De aannemer had een van zijn medewerkers aangewezen om ons project te begeleiden. Terwijl deze jongen aan het notuleren was, zag ik hem alsmaar bozer worden. Na het gesprek beende hij meteen de kamer uit. Ik dacht dat hij boos was omdat we best wel pittige vragen stelden. Later viel het kwartje: hij was niet boos op ons, maar op zijn baas. Een week na dat gesprek nam die jongen ontslag. De aannemer had beloofd dat hij zich fulltime op ons huis zou storten zodra een ander project werd opgeleverd. Toen we gingen kijken of hij zijn afspraak nakwam, deed een andere werknemer open met tranen in zijn ogen. De transporteur wilde de opgeleverde containerwoning niet meenemen omdat de rekeningen niet betaald waren. Toen ging de beerput open.”

D: “De aannemer bleek grote financiële problemen te hebben. In eerste instantie wilden we onze spullen daar weghalen, maar onze advocaat raadde dat af omdat niet duidelijk was wat hij wel en niet aan de leveranciers betaald had.”

M: “Kort daarna werd het bedrijf failliet verklaard, hij bleek een schuld van 750.000 euro te hebben. Naast ons waren nog zes klanten en een aantal leveranciers de dupe.”

D: “Omdat de aannemer een eenmanszaak had, is hij ook privé failliet en belandt hij in de schuldsanering. De kans dat wij ons geld, zo’n 250.000 euro, ooit nog terugkrijgen, is nihil.”

M: “Vrienden en familie vroegen: “Wat nu?” Ik had werkelijk geen idee. Ik was die eerste dagen totaal lamgeslagen.”

D: “Wat zijn wij dom geweest, dacht ik in eerste instantie. Nu zie ik dat hij ons heel bewust om de tuin heeft geleid. In februari wíst hij gewoon dat hij failliet zou gaan, dat kan niet anders. Toch liet hij ons betalen voor een huis dat er nooit zou komen.”

M: “We hebben veel contact met de andere gedupeerden. Iedereen is er met open ogen ingetrapt.”

Dajenne (61) en Marita (52) werden opgelicht: “Die aannemer leek zo betrouwbaar” Beeld Eigen beeld

Douchen op de sportclub

D: “Ik ben blij dat het weer zomer is en we binnenkort naar de camping kunnen. We hebben een oude caravan, die nu op onze kavel staat. Daar zijn we overdag als we niet werken, maar omdat er geen stromend water is, kunnen we er niet slapen. We logeren nu al maanden af en aan bij vrienden of slapen in huizen van mensen die op vakantie zijn.”

M: “Als we ergens op visite gaan, vragen we of we de was mogen meenemen.”

D: “We gaan bij iemand langs als we wifi nodig hebben. Het zijn allemaal kleine dingen, maar we vragen veel van de mensen om ons heen.”

M: “Douchen kunnen we gelukkig bij het sportclubje waarbij we ons sinds kort hebben aangesloten. Dat is ontzettend leuk. We doen iedere paar weken een andere sport en gaan daarna gezellig iets drinken in het café. Hoewel we nog geen huis hebben in Deventer, voelen we ons er al wel ontzettend thuis.”

D: “Ook met onze buren hebben we goed contact. Het is soms best even slikken dat hun huizen wel iedere dag verder afgebouwd worden, maar ze leven ontzettend met ons mee. De aannemer van de buurvrouw zei dat hij wel met ons wil meedenken als we straks zelf gaan bouwen.”

M: “Ja, want dat is nu het plan. Eerst wilden we de kavel verkopen, maar wat moeten we dan? We verdienen een minimumloon, dus een hypotheek kunnen we niet krijgen. De wachtlijst voor sociale huur is op dit moment twaalf jaar en voor een huurhuis in de vrije sector betaal je zo duizend euro per maand. Dat geld hebben we gewoon niet.”

D: “We kunnen een begin maken met het bouwmateriaal dat we hebben kunnen terugkopen. Een van de leveranciers heeft ons een deel geschonken, heel lief. Ik hoop dat we snel een casco huis kunnen neerzetten. Dan kunnen we daarna weer sparen om de benedenverdieping in te richten. De zus van Marita is een crowdfunding gestart zodat het sparen hopelijk wat sneller gaat. Er is inmiddels zestienduizend euro gestort. Dat is nog lang niet genoeg, maar wel ontzettend mooi.”

M: “Mijn vader was vroeger meubelmaker en gaat ons helpen met het bouwen van het huis. Ik voel me daar erg bezwaard over. Hij is 75 en heeft zijn hele leven hard gewerkt. Ik wil dat hij leuke dingen doet met mijn moeder in plaats van nog op een bouwplaats te lopen. En dan hebben we ook nog eens geld van ze geleend dat we moeten terugbetalen. Ik weet dat hij het uit liefde doet, maar moeilijk is het wel.”

Samen in de put, en er weer uit

D: “Ik ben verdrietig dat ik door dit alles niet met pensioen kan. Als ik aan de aannemer denk, wil ik hem wel slaan. Ik ben zo kwaad dat hij al ons geld heeft afgepakt.”

M: “Na ons laatste gesprek, vlak voordat hij failliet verklaard werd, vroeg ik hem of hij ons kapot zou maken. Hij beloofde dat hij dat niet zou doen, maar het is wel gebeurd.”

D: “Toch blijven we positief. We leven nu al twee jaar ontzettend primitief, maar daardoor ontdekte ik ook dat je eigenlijk weinig nodig hebt om gelukkig te zijn. Alles wat je nodig hebt is een baan, je gezondheid en lieve mensen om je heen.”

M: “Toen we beseften dat we al ons geld kwijt waren, zorgde dat wel even voor spanning tussen mij en Dajenne. Al snel kwamen we weer dichter bij elkaar. We zitten samen in de put en klimmen er ook samen weer uit. We gaan hier sterker uit komen.”

D: “Absoluut. Over een tijdje staat er een huis op onze kavel. Misschien niet zo mooi als we het in eerste instantie bedachten, maar het blijft een prachtig plekje. Onze droom gaat uitkomen, daarvan ben ik overtuigd.”

Dajenne en Marita een financieel steuntje in de rug geven? Ga naar steunactie.nl.