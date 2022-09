Daniëlle (52) twijfelde over haar gender, maar zag af van een transitie: “Ik miste de motivatie om er echt voor te gaan”

“Hoe er tegenwoordig naar gender wordt gekeken, verbaast me. En het maakt me blij, dat het niet meer zo in hokjes wordt gepropt en dat er meer ruimte is voor wie zich niet per se helemaal man of helemaal vrouw voelt. Toen ik een puber was had je he, ho en bi, en bij biseksueel wisten veel mensen al niet meer wat ze ermee aan moesten. Er zijn inmiddels aardig wat letters aan het gender-alfabet toegevoegd en ook dat schept ruimte. Ik zie mijn dochter en zoon elk op hun eigen manier zoeken en experimenten, en naar mijn mening hoort dat gewoon bij puber en adolescent zijn. Het is een van de redenen dat ik geen voorstander ben van heel jong officieel van gender switchen, omdat je dan nog zo in ontwikkeling bent. Maar dat is een persoonlijke mening – ieder zijn eigen ding.

Geen jurken

Ik heb me altijd meer jongen dan meisje gevoeld. Voetballen kon ik beter dan mijn broers en ik had niets met mooie jurken, tot mijn moeders teleurstelling. Zij haalt wel veel lol uit make-up en mode. Mijn motoriek was wat grover dan die van mijn vriendinnen, ik kreeg thuis vaak te horen dat het ook wel wat minder lomp kon. Verder was er geen drama of gedoe. Als ik voor mijn verjaardag een garage voor de autootjes van mijn broertje en mij wilde, dan kreeg ik geen pop, maar een garage. Ik was gewoon ‘een jongensachtig meisje’, zoals mijn oma zei, als ik weer eens in de sloot was gevallen, omdat ik dacht dat ik er wel overheen zou kunnen springen.

Door mijn bètastudie zat ik later in Delft vooral tussen de mannelijke studenten en daar voelde ik me prima bij. Ik vond het prettig samenwerken omdat er niet, zoals bij mijn vriendinnen, van alles bij werd gesleept, zoals gevoelens en wie wat van wie dacht. Relaties vond ik wel ingewikkeld, want ik vond meisjes aantrekkelijker dan jongens, maar voelde me geen lesbienne. De jongens waar ik iets mee had, waren wel opvallend vaak de wat zachtere types.

Buitenbeentje

Toen ik in de twintig was ben ik lang in therapie geweest, omdat ik voor het eerst in mijn leven het gevoel had dat ik er niet bij hoorde. Vrienden en vriendinnen van mijn leeftijd gingen samenwonen, trouwen, de eerste kinderen kwamen. Dat wilde ik ook, maar het is lastig daten als je eruitziet als een vrouw, maar meer aansluiting voelt bij de belevingswereld van mannen.

Hoe meer ik las over transgenders, hoe meer ik herkende. Toen ik er met mijn moeder over praatte, reageerde ze kalm. ‘Het verbaast me niet en je blijft altijd mijn kind,’ zei ze. Maar ze zei ook dat ze hoopte dat ik geen overhaaste beslissingen zou nemen. Ik heb me er wel in verdiept, in het hele traject van geslachtsverandering. Maar ik ben kleinzerig en zag op tegen de massa’s hormonen en de operaties. Er waren momenten dat ik het wilde, omdat ik dacht dat ik als man gelukkiger zou zijn. Er waren echter meer momenten waarop ik me echt niet ongelukkig genoeg voelde in het lijf dat ik had, om er zulke ingrijpende dingen mee te doen.

Een relatie

In die tijd kwam Jan in beeld, die ik al kende uit Delft. We hadden altijd al een klik gehad als vrienden en dat werd op mijn 28ste een serieuze relatie. Eentje met niet hele traditionele rollen: hij houdt van koken en denkt aan de verjaardag van mijn moeder, ik plak zijn fietsband en ben de doe-het-zelver in huis. Seks met hem is voor mij niet zo’n intense ervaring, maar er staat zoveel tegenover dat ik daarmee kan leven. Hij weet dat ik van hem hou, hij weet ook dat ik veel mannelijke eigenschappen heb – ik ben er altijd eerlijk over geweest. Andere mensen vinden er over het algemeen meer van dan wij.

Omdat ik door wilde met mijn leven, heb ik op mijn 33e de knoop doorgehakt en een streep gezet door een eventueel transgendertraject. Ik was het getwijfel beu, ik miste de motivatie om er echt voor te gaan. Mijn grootste angst was om alsnog een buitenbeentje te worden, terwijl ik me nooit zo eenzaam heb gevoeld dat het me wanhopig maakte. Misschien was het ook wel een luie keuze van me, dat ik gewoon geen zin had in alles wat er bij een geslachtsverandering komt kijken. Dat is het mannelijke, rationele element in me, dat zegt: ‘Je haalt er veel mee overhoop, terwijl je niet diepongelukkig bent.’

Hekel aan borsten

Jan en ik hadden het fijn, we wilden graag een kind, ik had daar de ‘onderdelen’ voor, dus we zijn ervoor gegaan. We hebben een dochter en een zoon gekregen en ik ga niet liegen, die twee zwangerschappen vond ik afgrijselijk. Echt nooit meer. Je bent dan het toppunt van vrouw, terwijl ik in mijn hoofd alleen maar dacht: ‘Ik wil dit niet, ik wil mijn lijf terug, ik wil van die idiote tieten af.’ Borstvoeding hebben ze geen van beiden gekregen, er waren grenzen aan wat ik op dat moment aankon. Toch was het die twee keer negen maanden waard, want ik geniet erg van ze en van het hebben van een gezin. Van dingen die ook onze vrienden meemaken met school en puberen. Van daar gewoon bijhoren.

Ik kan me goed voorstellen dat er mensen zijn die in mijn situatie wel voor geslachtsverandering gaan en daarmee ‘thuiskomen’ in hun lijf. Ik gun het ze van harte. Ik heb nog altijd momenten dat ik me anders voel, dat het mannelijke in me heel sterk naar voren komt, maar daar kan ik goed mee leven. Het voelt niet als een leugen, omdat ik het mannelijke in me niet verdoezel. De meeste mensen noemen me Daan, ik draag altijd broeken en pakken, ik heb meer vrienden dan vriendinnen. Ik was een jongensachtig meisje, ik ben nu een wat mannelijke vrouw, getrouwd met een man, moeder van twee kinderen. Mijn leven, mijn keuze.”