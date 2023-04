Daphne (53) vluchtte na 15 jaar uit haar relatie met een narcist: “Na een ruzie zweeg hij soms dagenlang”

Wat begint als een sprookjesrelatie, wordt al snel grimmig. De man van Daphne controleert en isoleert haar tot ze volledig afhankelijk is van hem. Pas na vijftien jaar durft ze te vluchten. “Hij verzon dat hij kanker had en smeekte me op handen en knieën bij hem te blijven.”

Vanaf onze eerste date hadden Peter en ik een klik. Hij was een charmante bourgondiër en accepteerde mijn 4-jarige dochter meteen. Ik was toen 38 en had mijn leven na mijn scheiding net weer een beetje op orde. Ik had een leuk huurhuis, een baan en veel vriendinnen. Ik stond midden in het leven en had na mijn stukgelopen huwelijk zin in een nieuwe relatie. Via een datingsite leerde ik Peter kennen.

Hij overlaadde me met aandacht, ik was de vrouw van zijn dromen. Op onze eerste date verwijderde hij zijn profielen op datingsites. Hij vertelde me hoe knap en mooi ik was en gaf me complimenten over mijn kleding. Hij was ook heel zorgzaam en betrokken. Ook mijn familie vond hem geweldig. We kregen al snel een serieuze relatie. Hij woonde dik een uur rijden bij me vandaan, maar ik reisde elk weekend met liefde heen en weer.

Peter belde me destijds doordeweeks wel heel vaak. Soms benauwde me dat, maar ik vond het toen nog wel lief. Al na een paar maanden wilde hij geen weekendrelatie meer. Hij zei dat hij elke dag bij ons wilde zijn. Zodoende ging ik op zoek naar een huis voor ons drietjes. Hij wilde bij zijn familie in de buurt blijven wonen, dus verhuisden wij naar de Achterhoek. Ik had zin in deze volgende stap en was gelukkig.

“Hij gooide schreeuwend zijn bord stuk, omdat zijn speklap te hard gebakken was”

We liepen op eieren

Vanaf dat moment veranderde onze relatie. Zo beviel het eten dat ik had gekookt hem op een avond niet. Hij ging uit zijn plaat en gooide schreeuwend zijn bord stuk, omdat zijn speklap te hard gebakken was. Ik schrok en verstijfde, deze kant kende ik niet van hem. Peter had steeds meer aanmerkingen op alles wat ik deed. Als hij thuiskwam moest het huis opgeruimd en brandschoon zijn. Als het niet naar zijn wens was, werd hij boos. Dan schreeuwde hij dat het filter van de afzuigkap niet in de vaatwasser was geweest. Mijn dochter en ik liepen op eieren en vluchtten regelmatig het huis uit.

Zijn familie zagen we geregeld, maar als ik naar mijn familie wilde, zei hij dat hij ziek was en moest ik afbellen. Ik ging dan ook niet alleen en kwam zo steeds minder vaak bij mijn familie over de vloer. Peter bepaalde ook naar welke televisieprogramma’s we keken. Hoewel ik in mijn oude woonplaats een kantoorbaan bij een groot bedrijf had, stuurde Peter erop aan om in een winkel te gaan werken. Regelmatig stond hij ineens onaangekondigd in de bloemenwinkel waar ik werkte. Het begon me toen op te vallen dat hij wilde controleren wat ik deed. Ik vond dat best creepy, maar toch kwam het niet bij me op om bij hem weg te gaan of hem erop aan te spreken. Hij was alles voor me.

Dwingender, bozer en gewelddadiger

Peter vond dat ik te veel geld uitgaf en checkte alles wat ik pinde. Ook was hij bang dat ik met andere mannen contact had. Van ‘oude’ Facebook-vrienden wilde hij precies weten waarvan ik ze kende en als ze hem niet bevielen, zei hij dat ik ze beter kon verwijderen. Hij werd steeds dwingender, bozer en gewelddadiger. Hij zei dat ik vreemdging en draaide dan helemaal door en schold me uit voor hoer of slet. Ik zei dan dat het niet waar was, maar hij was dan al woest. Na zo’n ruzie kwam hij soms tot inkeer. Dan vertelde hij hoezeer het hem speet. Ik hield superveel van hem, dus geloofde hem.

Na een ruzie kon Peter mij ook negeren; soms zweeg hij twee hele dagen. Dit was de ergste ‘straf’ die hij mij kon geven. Ik wist inmiddels dat onze relatie niet gezond was, maar durfde het aan niemand te vertellen omdat ik me schaamde. Peter zei ook tegen me dat ik niets naar buiten mocht brengen, want dan zou ik in de problemen komen.

Toen mijn dochter na de middelbare school op 17-jarige leeftijd het huis uit ging omdat ze ging studeren, werd het thuis een stuk gezelliger en was hij heel lief voor me. Mijn volle aandacht deed hem goed. Wel bleef hij alles bepalen. Na een heftige ruzie tussen Peter en mijn dochter zei hij dat ze nooit meer hoefde te komen. Dit was een eyeopener voor mij. Zou ik door hem nu ook mijn dochter kwijtraken? Ik nam mijn tante in vertrouwen en vertelde haar alles. Ze gaf mij het boek Gaslighting, over verborgen narcisme. Toen ik het las, herkende ik alles. Zijn gedragingen en de psychische vernederingen: ik had een relatie met een narcist.

Relatie met narcist

Vanaf dat moment wist ik dat ik de relatie moest verbreken. Ik vertelde een paar mensen dat ik bij Peter weg wilde gaan en raapte al mijn moed bij elkaar om het hem te vertellen. Hij reageerde woedend en spuugde me in mijn gezicht. Daarna pakte hij een schrijfblok om de inboedel te verdelen en moest ik mijn bankpassen inleveren. Heel kil en agressief. Het enige wat ik dacht was: waar is de liefde?

Peter en ik leefden de weken daarna langs elkaar heen, maar veilig voelde ik me niet. ‘Als ik je niet kan hebben, dan zal niemand je hebben!’ schreeuwde hij me toe. Hij haalde alles uit de kast om me op andere gedachten te brengen. Zo verzon hij dat hij kanker had en smeekte me op handen en knieën bij hem te blijven.

Ik was doodsbang dat Peter me iets aan zou doen, maar bleef thuis wonen. Dit was ook mijn huis, ik liet me niet wegjagen. Ik sliep op zolder en zette een koffer voor mijn deur, zodat ik het zou horen als hij binnen zou komen. Elke ochtend appte ik mijn tante een smiley, zodat ze wist dat alles goed was. Ontspannen was het niet. Ik durfde niet te douchen als hij thuis was; bang dat hij me zou verkrachten.

Nagels in zijn gezicht

Op een avond kwam hij mijn slaapkamer binnen. Hij ging voor me staan, pakte mijn mobiel af en zei dat ik niet zomaar van hem af zou zijn. Ik ben onder hem door gedoken en de trap afgehold. Ik schreeuwde om hulp bij het open raam maar hij was me te snel af: hij gooide me op bed, sloeg in op mijn ribben en drukte een kussen in mijn gezicht. Ik heb mijn nagels in zijn gezicht gezet en mijn handen naar beneden getrokken, toen liet hij los en kon ik ontsnappen.

Ik rende naar beneden, zag zijn telefoon liggen en griste deze mee. Op blote voeten ben ik naar het winkelcentrum gerend. Daar heb ik 112 gebeld. Toen de politiebus kwam aanrijden, dacht ik: nu ben ik gered. De politie is naar ons huis gereden om mijn medicatie, schoenen en telefoon te halen. Mijn ex zat stoïcijns op de bank en zei dat er niets aan de hand was.

Met veel pijn aan mijn gebroken ribben ben ik naar vrienden in de buurt gegaan. Daar ben ik een poosje gebleven en daarna ben ik bij familie gaan logeren. Ik heb aangifte tegen Peter gedaan, maar de zaak is geseponeerd, omdat er geen getuigen waren. Ik vind dit onbegrijpelijk en ben teleurgesteld dat er geen buurtonderzoek is ingesteld. Buren hebben mij moeten horen schreeuwen.

Gevormd door angst

Het is nu twee jaar geleden en het gaat goed met me. Ik heb een eigen huis, werk fulltime op kantoor en ben weer gelukkig. Ik schaam me dat mijn relatie vijftien jaar heeft geduurd, maar weet nu dat het iedere vrouw of man kan overkomen. Mijn ex ging sluw te werk en isoleerde mij langzaam van alles wat me lief was: familie, vrienden, werk, geld, tijd voor mezelf, en uiteindelijk zelfs mijn dochter.

Met mijn dochter praat ik vaak over de tijd die we samen hebben gehad. De angst die we voor Peter hadden heeft haar voor een groot deel gevormd, en dat blijft moeilijk. Toch ben ik nog elke dag blij dat ik ben gevlucht en voel ik me dankbaar dat ik mijn verhaal kan navertellen. Ik ben blij met mijn leven en kijk uit naar de toekomst.

Om privacyredenen zijn de namen in dit verhaal gefingeerd.