De 14-jarige dochter van Bibi (51) gaat niet meer naar school: “Ze werd buitengesloten en getreiterd”

Wat een leuke fase van haar tienerjaren had moeten zijn, werd voor Fenna* (14) en haar moeder Bibi* (51) een nachtmerrie. Bibi’s dochter werd gepest. Inmiddels gaat ze niet meer naar school.

Eva Breda Getty Images

“Iedere ochtend stond ze huilend op de oprit, met haar fiets in haar handen. ‘Mama, ik wil niet naar school.’ Ik slikte mijn tranen weg, terwijl ik haar vertelde dat het vast zou goedkomen. Na jarenlang gepest te zijn, was ze zo gebroken dat ze het niet langer dan een paar uur volhield in de klas. Ze ging daarom alleen de ochtenden naar school. ‘Het zijn maar een paar uurtjes. Als je nu niet gaat, durf je straks helemaal niet meer’, probeerde ik nog. In haar ogen zag ik de pijn van het roddelen, het opgewacht worden, het nooit mogen meedoen en nergens meer veilig zijn door Snapchat en TikTok.

In 25 jaar niets veranderd

In de jaren 90 schreef ik mijn afstudeerscriptie over pestgedrag en meidenvenijn. Destijds hoopte ik zo dat alle vreselijke dingen waarover ik schreef, zouden stoppen. Nu, vijfentwintig jaar later, lijkt het wel erger dan ooit. Op de basisschool had Fenna veel vriendinnen en kwam ze goed mee in de klas. In haar vrije tijd maakte ze grappige vlogs die ze online plaatste. Soms had ze wel duizend likes op zo’n video: mensen vonden het overduidelijk leuk om meegenomen te worden in het leven van mijn vrolijke, onbevangen dochter.

De meeste vriendinnen van Fenna kregen - geheel naar de Gooise normen hier - gymnasium-advies. Fenna viel buiten de boot met haar vmbo-advies en moest naar een andere school waar ze, op twee meiden na, niemand kende. Gelukkig had ze hen om in de pauze op te zoeken en om samen naar school te fietsen. Steeds vaker stond ze in de ochtend een kwartier lang in de regen op ze te wachten, om vervolgens maar in haar eentje naar school te fietsen. ‘We gingen met de auto’, zeiden de andere twee dan eenmaal in de klas. Fenna kreeg dat nooit op tijd te horen. Ondertussen gingen de ‘vriendinnen’ van Fenna steeds meer om met Lynn, een van de populairste meiden van de brugklas. Lynn is zo’n meisje dat veel ouder lijkt dan haar leeftijdsgenoten, terwijl Fenna zelfs als veertienjarige nog op een meisje van tien lijkt. Lynn lachte Fenna uit. Haar meelopers deden daar maar wat graag aan mee.

Uitsluiting en pesterijen

Daar begon het: het buitensluiten, het alleen overblijven omdat voor ieder project ‘de groepjes al gemaakt waren’, het alleen staan in de pauze. Lynn verzon dat Fenna gemene dingen over iedereen had gezegd, en vergaarde zo steeds meer volgelingen. De schoolbel aan het einde van de dag werd niet langer het einde van een gezellige schooldag, maar de verlossing van Fenna’s eenzaamheid. Ook thuis kon ze zich niet afsluiten voor de pesterijen. ‘Wat een domme video’ en ‘Je aapt al mijn grapjes na’, reageerden klasgenoten op haar vlogs. Op Snapchat ontving ze berichten van mensen die haar een stomp in haar gezicht wilden verkopen op school.

Bij pesters speelt vaak veel thuis, dat weet ik wel. Het lukt me alleen niet om medelijden te hebben met de mensen die Fenna uitschelden en negeren. Als moeder wil je dat je kind gelukkig is. Dat ze puberdingen doet, zoals lunchen in de stad met vriendinnen. Dat ze logeerpartijtjes heeft. Dat ze gloeiend van enthousiasme thuiskomt na haar eerste schoolfeest, niet dat mensen hebben gedreigd haar van de trap te duwen.

In tranen naar school

Ik zat tientallen keren bij haar mentor. Hoe bewijs je iets dat zo venijnig en onzichtbaar is als pesten? Op Snapchat verdwijnen berichten binnen enkele seconden. Ik kon niet aantonen dat klasgenoten het schoolhek voor Fenna’s neus dicht smeten toen ze kwam aanfietsen. ‘Ze is niet veilig hier’, zei ik haar mentor. Hij stelde een gesprek voor met de pesters. Zij ontkenden alles. Ik zag toch wat ze mijn dochter stuurden? Ik zag toch de blauwe plekken en tranen als Fenna thuiskwam? Ik zag toch dat mijn dochter zichzelf meer en meer verloor?

We lieten Fenna overplaatsen naar een andere school, maar ook daar had Lynn vriendinnen die ze wist te bespelen. Iedere avond kroop Fenna huilend tussen mijn man en mij in bed. Plotseling had ik weer een peuter in huis die nachtenlang spookte en die ik ’s ochtends in tranen toch naar school moest sturen. Focussen op mijn werk lukte allang niet meer. Ik werkte zo veel mogelijk thuis om er voor Fenna te zijn zodra ze uit school kwam, zeker toen ze halve dagen ging. Mijn man en andere dochter probeerden dat ook. Als het toch eens voorkwam dat Fenna alleen thuis was, dacht ik alleen maar aan wat er kon gebeuren. Zou ze zichzelf iets aandoen?

Een depressie, burn-out en trauma’s

We schakelden alle hulp in die we konden vinden. Een psycholoog, een psychiater, een kindercoach en gemeentelijke ondersteuning. Fenna is inmiddels gediagnosticeerd met een depressie, een burn-out en trauma’s. ‘Ik hoor de pesters nog’, zegt ze iedere dag. Daarom krijgt Fenna medicatie en gaat ze inmiddels niet meer naar school. Vlak voor de zomer ging ze even terug om haar rapport op te halen. Ik wachtte buiten op haar in de auto. Stilletjes kwam ze even later weer naast me zitten. ‘Hoe was het?’, vroeg ik haar. ‘Iedereen negeerde me’, zei ze.

Volgens haar behandelaren is Fenna niet suïcidaal. Ze realiseert zich dat het pesten door de pesters komt en niet door haarzelf. Gelukkig maar: ze is zo’n leuk kind, met haar grapjes en geklets. Er is weinig meer van haar over: de hele zomervakantie huilde ze. Iedere dag. Alles thuis draait om haar. Fenna’s zus heeft net eindexamen gedaan en hoopte deze zomer lekker veel alleen thuis te zijn, maar Fenna was er ook. ‘Ze heeft mijn vakantie verpest’, zei haar zus laatst. Ook dát breekt m’n hart.

Voor altijd een litteken

De scholen zijn weer begonnen in onze regio, maar niet voor Fenna. We proberen haar toch af en toe de deur uit te krijgen, zodat het leven leuk blijft voor haar. Tweemaal per week komt er iemand van de gemeente iets leuks met haar doen: armbandjes vlechten of sporten. Het is niet hoe het leven van een veertienjarige eruit moet zien. Ik hoop dat haar pesters ooit beseffen wat ze haar aandoen. Zowel pesters als hun ouders weten vaak niet eens dat zij eraan meedoen. Het is zo onzichtbaar. Wat voor pesters misschien een stom grapje of een klein treiterijtje is om erbij te horen, is voor Fenna een optelsom van duizenden speldenprikjes die haar volledig laten leeglopen. Met goede therapie komt ze dat misschien te boven. Het litteken dat haar schooltijd op haar ziel achterlaat, zal ze voor altijd met zich meedragen.”

*De namen van Bibi en Fenna zijn om privacyredenen gefingeerd.