De buikwandcorrectie van Anna (37) ging gruwelijk fout: “Ik balanceerde op het randje van de dood”

Een buikje heeft Anna (37) haar leven lang gehad. Toen ze tientallen kilo’s afviel, besloot ze een buikwandcorrectie te laten doen. Van de pijn die ze onderging hield ze een trauma over.

“Zes jaar geleden ben ik in twee jaar tijd zo’n 35 kilo afgevallen. Mijn relatie ging uit en ik had last van liefdesverdriet. Mijn ex was vreemdgegaan, wat een flinke deuk in mijn zelfvertrouwen had geslagen. Ik baalde van mijn overgewicht, dus zette ik de knop om en ging met mezelf aan de slag. Door mijn vele bezoeken aan de sportschool werd ik sterk en gespierd en bereikte ik een constant gewicht waarmee ik tevreden was. Wel hield ik een hangbuik over. Ik had door ge-jojo met mijn gewicht altijd al een losse buik en de rek was er al op jonge leeftijd uit, maar nu ik zo veel was afgevallen, was het nog erger. Daar konden geen buikspieroefeningen tegenop.

Buikwandcorrectie

Ik had een eigen boetiek waarmee ik zes dagen per week bezig was. Het was fysiek werk waarbij ik veel moest lopen en staan. Mijn buik zat me continu in de weg. Ik had er genoeg van en besloot voor een circulaire buikwandcorrectie te gaan. Daarbij wordt de hangende ‘zak’ rond je buik weggesneden, inclusief je navel. Daarna wordt de huid strak naar beneden getrokken en je navel verplaatst. Vaak worden dan ook je spieren strakker aangespannen. Maar omdat ik zo gespierd was, hoefde dat niet. Ook had ik mijn leeftijd mee, de arts was positief over mijn herstel.

Ik zag het wel zitten en nam een maand vrij voor de buikcorrectie. Dit zou een eitje zijn. Tijdens de zes uur durende operatie werd 2,5 kilo huid weggesneden. Het litteken liep helemaal rond mijn middel tot aan m’n rug. De operatie ging goed, en toen ik voor het eerst de dekens optilde had ik opeens een platte buik. Ik was blij en verheugde me er enorm op om heupbroeken en strakke rokken te kunnen dragen. Na een week mocht ik naar huis om te herstellen. Ik kreeg een korset om met twee drains om het wondvocht op te vangen. Dat was maar voor een paar dagen, werd mij verteld.

Foute boel

Al snel zag ik dat het wondvocht er niet goed uitzag. Het was niet helder, maar bloederig en vervuild. Ik stuurde foto’s naar het ziekenhuis, maar daar zeiden ze dat dit volkomen normaal was. Toch had een sterk gevoel dat er iets niet klopte. De wond was rood en voelde warm, maar door de vele pijnstillers had ik geen pijn. Op een zaterdagavond kwam er plotseling een golf van stinkende pus en wondvocht op verschillende punten door het litteken heen. Ik wist het meteen: dit is foute boel. Ik belde mijn vader die me naar de eerste hulp bracht. Het was weekend, de reguliere artsen waren afwezig. Een onervaren arts besloot om de wond weer open te maken en uit te spoelen. Gewoon ter plekke in de behandelkamer. Met een scalpel sneed hij de wond weer open, zonder enige verdoving. Ik gilde het uit van de pijn.

Het bleek dat mijn buik aan de binnenkant helemaal ontstoken was. Ik dacht dat ze mijn buik weer dicht zouden maken, maar in plaats daarvan moest de wond open blijven en vier keer per dag worden gespoeld. De wond zou vanzelf dichtgroeien. Dat mocht niet te snel gaan, dus werd de snee opgevuld met speciale watten. De watten bleven plakken aan mijn huid en het spoelen ging met ijskoud water: het was een complete nachtmerrie. Ik kreeg morfine, waar ik compleet high van werd en ik kon niets. Het duurde twee weken voordat ik naar huis mocht.

Niet serieus genomen

Toen ik thuiszorg kreeg, ging het meteen beter. Ik werd goed verzorgd en later bleek dat mijn behandeling in het ziekenhuis aan alle kanten had gerammeld. In die tijd heb ik ook geen arts gezien: de verzorging lag volledig in handen van de verpleging. Daarbij bleek dat ik op een afdeling had gelegen met mensen met een infectieziekte: de laatste plek waar ik hoorde te liggen, met een open wond. Telkens als mijn lichaam een signaal gaf dat er iets mis was, werd ik niet serieus genomen en afgescheept.

Achteraf denk ik dat ik op het randje van de dood heb gebalanceerd. Veel mensen zeiden dat ik het ziekenhuis kon aanklagen voor de manier waarop ik was behandeld, maar ik had er de energie niet voor. Ik heb nog lang last gehad van mijn ervaring. Ik kon niet naar bloederige series of films kijken en kreeg heftige nachtmerries. Een jaar na de operatie had ik nog steeds last: de kleinste dingen herinnerde me aan die tweede ‘operatie’, waarbij mijn buik zonder verdoving werd opengesneden.

Om alles te verwerken nam ik EMDR-therapie: een speciale therapie voor mensen die last blijven houden van een schokkende ervaring. Dat werkte goed. Om het litteken te verbergen heb ik een tatoeage van mijn lievelingsbloemen over mijn buik laten zetten. Dat helpt ook, omdat ik het litteken nu niet meer zie. Het voelt ook als een overwinningskrans. Het gevaar is geweken, maar alles bij elkaar heeft het twee jaar geduurd voordat ik weer normaal kon functioneren. Het heeft ook veel gedaan met mijn zelfbeeld, dat is nog steeds niet goed. Dat zal nog jaren duren.”