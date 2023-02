De dochter van Petri (49) heeft een 30 jaar oudere vriend: “Ik kan het niet aanzien”

Petri: “Ze was altijd al een laatbloeier. Marsha liep niet voor ze anderhalf was en begon pas met praten toen ze bijna volzinnen kon maken. Een dromerig meisje, met een ernstige blik. Knap ook, en dat zeg ik niet alleen omdat ze mijn kind is. Over jongens hoorde ik haar nooit; op de middelbare school was Marsha vooral bezig met mooie cijfers halen, een extra vak en paardrijden. Komt vanzelf, dacht ik. Ze had twee goede vriendinnen en als die niet konden afspreken, vermaakte Marsha zich gewoon uren in haar eentje. Niets aan de hand.

Dertig jaar oudere vriend

Dus toen mijn dochter een jaar geleden vertelde dat ze verliefd was, zag ik alleen haar blije ogen. Dat ze hem mee wilde nemen voor de paasbrunch vond ik juist leuk. Bert heette hij en ze kende hem van haar werk, glunderde ze. Wat een ouderwetse naam, dacht ik nog, maar Marsha vertelde stralend dat ze zo met elkaar konden lachen en dat hij heel lief voor haar was.

‘Laat eens een foto zien!’ riep mijn jongste dochter.

‘Dat kwam later wel’, zei Marsha. Niet veel later bleek waarom ze zo terughoudend was. Bert was een publiek persoon in de gemeente, en ook nog eens 30 jaar ouder dan zij. Dat is drie jaar ouder dan ik en zelfs één jaar ouder dan haar vader. Ik werd er misselijk van. Mijn man werd boos. Woest. Niet op Marsha, maar op Bert. Hoe kon hij? Hoe kan een vent van die leeftijd serieus ingaan op de gevoelens van zo’n jong meisje van 22? Ja, ze is volwassen, maar Marsha heeft nog een heel leven voor zich en Bert werkt stilletjes aan naar zijn pensioen toe. Zijn kinderen zijn een paar jaar ouder dan zij, dus ik snap wel dat ze huiverig was om te vertellen wie haar nieuwe vriend precies is.

Maar ja, hoe reageer je als moeder?

Ik weet van mezelf nog dat mijn moeder ook niet enthousiast was over mijn ex-vriendje, en hoe vreselijk ik dat vond. Hij mocht maar af en toe langskomen, omdat zij geen zin in een vol huis had – en dus was ik vooral uithuizig. Dat wil ik niet voor mijn dochter. Maar dit ook niet. Bert heeft het leven al geleefd en wat betekent dat voor mijn meisje?

Met haar pronken

Ik hield me in en ze bracht hem mee, met Pasen. Naast een, toegegeven, fitte vijftiger met een kaalgeschoren hoofd en een vriendelijke glimlach, stond Marsha te stralen. Hand in hand, de hele dag. Walgelijk gewoon. Hij is aardig hoor, heus, maar ze is nog een kind vergeleken met hem. En wat zoekt hij bij haar? Ze is bloedmooi, maar ook naïef. Logisch op die leeftijd. Daar kan hij toch niet mee levelen?

Toen hij vader werd, was Marsha nog niet eens geboren. Ze had bij zijn kinderen op school kunnen zitten. Sorry, maar dat is toch niet aantrekkelijk? De gedachte dat hij alleen met haar wil pronken laat me niet los.

‘Laat maar gaan – het is een fase’, zei mijn man.

Inderdaad, dacht ik. Hij is haar eerste, ze draait wel bij. Het is belangrijk dat ze zelf inziet dat hij helemaal niet in haar leven past, dat is slechts een kwestie van tijd. En ze néémt de tijd, want volgende maand zijn Marsha en Bert een jaar samen en neemt hij haar mee naar New York om dat te vieren.

Ik mag toch hopen dat hij haar daar niet ten huwelijk vraagt.

Vaderfiguur

Bert vadert over mijn dochter en ik kan het niet aanzien. ‘Ik voel me gedragen door de liefde,’ verzuchtte ze laatst, terwijl ik alleen maar zie hoe hij haar betuttelt. Bert bepaalt wat ze doen in het weekend. Bert bemoeit zich met haar studie. En Bert regisseert hoe ze zich voel, zo lijkt het.

Ik merk ook dat ik er niet graag over praat. Collega’s vragen weleens of Marsha nu al een vriendje heeft en dan praat ik er snel overheen. Het lijkt wel of ik me schaam. Vriendinnen neem ik mondjesmaat mee in mijn zorgen. Volgens mijn zus zoekt Marsha een vaderfiguur in Bert. Psychologie van de koude grond, maar misschien heeft ze gelijk.

Mijn man Erik is militair en ging drie keer op uitzending toen Marsha klein was. Wekenlang huilde ze zichzelf iedere avond in slaap, zo bang was ze dat papa gewond zou raken. Of erger. Wanneer hij weer thuis kwam, moest ze de eerste week niets van hem hebben, daarna ontdooide ze weer. Hun band is prima, maar nooit echt warm geweest.

Bij zinnen komen

Ik blijf hopen dat Marsha bij zinnen komt. Ze is 22 en leeft een veel te volwassen leven. Ze praat over samenwonen, terwijl ik met haar zou moeten discussiëren over stages in het buitenland, of backpacken voor mijn part. Als ze zo doorgaat, loopt ze straks niet achter een kinderwagen maar duwt ze zijn rolstoel.

Maar ik kan het niet zeggen; ik wil het niet want ze moet weten en voelen dat ik er altijd voor haar ben. Een tijdje terug zag ik een programma over verboden liefdes, waarin kinderen gebrouilleerd waren met hun ouders door de keuze van hun partner. Liefde roept het hardst, dus ik houd me bewust stil. Na een paar pittige discussies heb ik Erik daar gelukkig ook van overtuigd. Laat Marsha het nu maar uitzoeken, precies wat hij in het begin zei, dan vang ik haar straks op als het nodig is.”