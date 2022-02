“De lasten in ons gezin zijn niet gelijk verdeeld, maar we doen het toch maar mooi”

Wat ergotherapeute Kim niet wilde, gebeurde toch: ze werd verliefd op haar patiënt Niek, die na een motorongeluk in een rolstoel belandde. “Uiteindelijk zitten de meeste beperkingen gewoon in je hoofd.”

Nienke Pleysier Petronellanita

Kim (43): “Van al mijn collega’s riep ik altijd het hardst dat je toch niet iets begint met iemand met een dwarslaesie, als je ook kunt kiezen voor een gezond persoon. In het revalidatiecentrum waar ik werkte, ontstond soms iets moois tussen een therapeut en een patiënt. Daar moest ik niet aan denken. Inmiddels weet ik dat verliefd worden helemaal geen keuze is, het overkomt je. Ik was op weg naar nieuwe patiënten, en zag op mijn lijstje ‘meneer van den Adel’ staan, en dacht: nou nou, maar eens even kijken hoe deftig die meneer is. Het bleek reuze mee te vallen. Meneer van den Adel was achtentwintig jaar en lag vooral helemaal in de kreukels. Hij had een nekkraag om, zat in het gips, zijn ene oog was afgeplakt en hij had ook nog eens een flinke klap op zijn hoofd gehad, waardoor hij behoorlijk raaskalde. Door een dwarslaesie was zijn onderlichaam volledig verlamd.”

Kriebels in je buik

“Het was niet bepaald mijn prins op het witte paard, die daar in bed lag. Maar in de acht maanden waarin ik Niek als ergotherapeut ondersteunde, groeide onze band. Op een middag ging ik met hem op huisbezoek bij zijn ouders, vanwege het revalidatieproces. Tijdens de auto­rit praatten we over van alles en nog wat. Het waren behoorlijk diepe en persoonlijke gesprekken, over het leven, de liefde. Ik weet nog goed dat ik ’s avonds dacht: jeetje, wat heb ik veel aan hem verteld. Weer iets later dat jaar gingen we met een groep revalidanten een week naar de Ardennen. Daar werd ik aan Niek gekoppeld als zijn buddy. Toen hebben we veel gelachen en eindeloos met elkaar gepraat. Ik was ook erg onder de indruk van zijn positieve instelling. Na afloop realiseerde ik me dat ik verliefd was. Gewoon hoteldebotel kriebels-in-mijn-buik verliefd!”

Niet beter weten

“Door mijn werk wist ik vrij goed hoe het leven met iemand met een dwarslaesie er ongeveer uit zou zien. Het scheelt een hoop als je weet wat je zoal kunt verwachten. Inmiddels zijn we elf jaar verder, hebben we de drie allerleukste kinderen van de hele wereld en weet ik niet beter dan dat dit ons leven is. Laatst kreeg een vriend van ons met een jong gezin en pasgeboren baby een hernia en moest hij een tijdje plat liggen. Ineens realiseerde hij zich dat het best ingewikkeld is, als een van de partners lichamelijk beperkt is. ‘Maar hoe deden jullie dat dan bijvoorbeeld ’s nachts?’, vroegen ze ons. Nou, Niek ging er nooit uit voor de kinderen, omdat dat te veel gedoe is. Ik heb altijd alle nachten gedaan, net als een heleboel andere dingen die voor hem gewoon moeilijker zijn. Daar heb ik eerlijk gezegd nooit last van gehad. Het was van begin af aan gewoon onze realiteit. Natuurlijk loop ik weleens over, maar Niek heeft dat altijd goed in de gaten, soms nog voordat ik het zelf door heb. Dan boekt hij een massage voor me of praten we over wat anders kan.”

Nooit saai

“In onze trouwringen staat ‘Ik zie je’ gegraveerd en zo is het ook echt, ik voel me gezien door Niek. Omgekeerd is dat ook zo. Naar de buitenwereld toe is Niek die vrolijke inspirator, de man die voor volle zalen spreekt en altijd positief is. Thuis is dat heus weleens anders. Hij heeft veel pijn en is dan in zichzelf gekeerd. Soms vind ik die twee gezichten van hem lastig, maar ik besef ook goed dat thuis zijn veilige haven is waar hij gewoon zichzelf kan zijn. Door wat Niek heeft meegemaakt, staat hij anders in het leven. Hij wil er alles uithalen wat erin zit. Ik lift daarop mee. Het leven met Niek is in elk geval nooit saai. Net als ik denk dat er even rust is, heeft hij weer een nieuw idee, plan of bedrijfsplan. Soms mag het van mij best even een beetje kabbelen, maar over het algemeen vind ik zijn levenslust vooral heel leuk. We zijn allebei mensen bij wie het glas altijd halfvol is. Wij checken bijvoorbeeld niet altijd van tevoren of er ergens een trap is. We gaan er gewoon vanuit dat er altijd wel iemand in de buurt is die even wil helpen tillen. En elke zomer rijden we met het hele gezin naar een camping in Frankrijk. En ja, ik ben dan degene die de tent opzet. Het is onze droom om met de kinderen een jaar op reis te gaan. Met z’n vijven in een camper het avontuur tegemoet, het lijkt me geweldig. Uiteindelijk zitten de meeste beperkingen gewoon in je hoofd.”

Macho mannetje

Niek (39): “Toen ik in het revalidatiecentrum belandde, was ik op zijn zachtst gezegd niet op mijn best. Mijn zelfvertrouwen en mannelijkheid waren er niet bepaald op vooruitgegaan sinds het ongeluk. Door de dwarslaesie doet mijn hele onderlichaam het niet meer en heb ik daar ook geen gevoel. Dus toen ik aan het revalideren was, voelde ik me allesbehalve een casanova die weleens even een meisje zou versieren. Tegelijkertijd was het ook een pure periode waarin ineens al mijn laagjes wegvielen. Vóór het ongeluk was ik een behoorlijk macho mannetje met een goede baan, maatpak en das. Iemand die het erg belangrijk vond de stoere jongen uit te hangen. Na het ongeluk was dat alles ineens weg, want ik lag daar soms letterlijk in mijn nakie. Ik moest zelfs worden geholpen met plassen. Nou, dan word je behoorlijk teruggeworpen op jezelf en is er weinig meer om je achter te verschuilen. Dan kom je uit bij wie je bent, zonder al die opsmuk.”

Intense periode

“In die periode werd het contact met anderen ook heel puur. Met mijn vrienden en familie voerde ik ineens supereerlijke en echte gesprekken, maar ook met die ontzettend leuke ergotherapeute. Wij werden verliefd in een heel intense periode, maar ik geloof dat onze relatie daardoor ijzersterk is. Als je elkaar in zo’n heftige tijd leert kennen, is alles wat je daarna meemaakt eigenlijk peanuts. Wij kunnen alles aan, dat gevoel hebben we allebei heel sterk. Sinds het ongeluk is mijn drive om voluit te leven en waarde te kunnen toevoegen voor anderen heel erg toegenomen. Het is de motor achter het schrijven van boeken, het opzetten van mijn bedrijven, het willen spreken en delen. Kim zegt weleens: ‘Voor een mens zonder dwarslaesie ben je al belachelijk druk. Laat staan voor iemand die ook nog eens moet dealen met een lichamelijke beperking.’ Maar het harde werken is ook een soort noodzaak, het leidt me af van de fysieke pijn waarmee ik moet leven.”

Ongeloofelijk trots

“Ik realiseer me heel goed dat ik al deze dingen kan doen dankzij Kim. Doordat zij thuis zo oneindig veel meer doet dan ik en ook de zorg voor de kinderen voor het merendeel voor haar rekening neemt. Ik rol ze een paar dagen per week naar school bij ons om de hoek, maar alles voordat we de deur uit gaan – aankleden, ontbijten – doet Kim. Wij hebben een heel rijk, mooi maar ook absurd leven met elkaar, waarin de lasten niet altijd even eerlijk zijn verdeeld. De omstandigheden zijn niet makkelijk, en toch houden we het al elf jaar vol. Ik ben ongelooflijk trots op ons. En het zinnetje ‘ik zie jou’ is denk ik de kern van onze liefde. Echt oog en aandacht kunnen hebben voor elkaar, regelmatig de tijd nemen voor een echt gesprek. Maar ik zal er niet al te romantisch over doen, met drie kleine kinderen om je heen is dat lang niet altijd makkelijk. Toch slagen we erin om er regelmatig samen even tussenuit te gaan: een nachtje weg, ergens wat eten en dan vinden we elkaar altijd binnen een paar seconden weer. Ik wil niet opscheppen, maar op vakantie zijn we echt op ons best. We delen een grote liefde voor kamperen en die willen we graag doorgeven aan onze kinderen. Voor mij is het campingleven behoorlijk aanpassen. Dat gehobbel over het grasveld met mijn karretje… Ik heb na die weken altijd enorme pijn in mijn schouders. En Kim die in haar eentje de bus moet uitladen en de tent opzetten. Het is best een onderneming, maar het is het allemaal waard. Als wij ’s ochtends wakker worden op ons slaapmatje in de buitenlucht zijn we ultiem gelukkig. Ook ben ik ontzettend trots op ons als de halve camping staat te kijken hoe ik, met hulp van Kim, het zwembad in- of uitga. Dat doen we mooi gewoon samen! Ik zeg weleens dat ik onbeperkt wil leven in een beperkt lichaam. En in Kim heb ik iemand gevonden die daar minstens zo in gelooft als ik.”

