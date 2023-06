De man van Jonna (52) is 23 jaar ouder dan zij: “Ik schaam me dat ik nu vooral zijn tekortkomingen zie”

Vroeger was het geen probleem dat de man van Jonna (53) 23 jaar ouder is dan zij, maar er beginnen zich nu grote verschillen tussen hen af te tekenen. “Je man is niet van de ene op andere dag oud, dat gaat geleidelijk.”

“Onze levensfases hadden momenteel niet verder uit elkaar kunnen liggen. Jack is al jaren met pensioen, ik werk aan de opbouw van mijn eigen bedrijf. Hij is opa, ik ben blij als onze studerende kinderen na het weekend weer de deur uitgaan zodat ik even rust heb. Fysiek is mijn man krakkemikkiger en strammer geworden. Een afgetraind figuur heeft hij allang niet meer, hij is juist flink aan de maat. Toen Jacks broer zes jaar geleden plotseling aan een hartaanval overleed, sloeg de angst bij mij wel toe. Onze kinderen waren nog relatief jong, dit was echt niet het moment om hun vader al te moeten missen. Dat is het grote nadeel van getrouwd zijn met een veel oudere man. De kans is groot dat hij eerder doodgaat. Inmiddels heeft hij een nieuwe heup en een nieuwe hartklep. Waar ons leeftijdsverschil vroeger nooit zo in de weg zat, wordt het nu pijnlijk duidelijk dat hij aan het laatste stuk van zijn leven is aangekomen en ik er nog middenin zit.

‘Gatverdamme’, zei ik vroeger altijd als ik oude mannen met een veel jongere vrouw zag. Zoek lekker een partner van je eigen leeftijd, vond ik. Toen ik Jack ontmoette op een verjaardag hadden we gelijk een heel diepgaand gesprek. Ik zag wel dat hij ouder was dan ik, maar ik had hem niet zó oud geschat. Hij vond mij juist veel volwassener overkomen dan de 30 jaar die ik toen was, dus hij schrok wel even toen ik dat vertelde. ‘Hij had je vader kunnen zijn’, zeiden mijn vriendinnen toen ik met mijn 53-jarige vriend kwam aanzetten. Jack was gescheiden, in de weekenden woonden zijn zoon en dochter bij hem. Dat vond ik allemaal geen probleem. Jack is een bijzondere man is en ik wist zeker dat ik bij hem wilde zijn. Mijn moeder zei altijd dat het haar niet uitmaakte met wie ik thuiskwam, als ik maar gelukkig was. Toen het een 23 jaar oudere man bleek te zijn, moest ze wel even slikken. Ze zei er niets over, maar informeerde destijds wel af en toe of het nog aan was. ‘O’, reageerde ze dan, op een licht teleurgestelde toon.

Toen we twee jaar samen waren, wilde ik graag moeder worden. Daar hebben we heel goed over gesproken. ‘Ik kan morgen wel in een rolstoel zitten’, zei Jack. Zelf legde ik alle mogelijke bezwaren naast me neer, eigenlijk stak ik mijn kop ervoor in het zand. Tegen een vriendin zei ik: ‘Het kan me allemaal niet schelen hoe het zal verlopen, het is me allemaal de moeite waard.’ Redelijk snel achter elkaar kregen we onze twee zoontjes: Bas en Jelle. Het was fijn dat Jack een goede baan had, waardoor ik me een tijd volledig aan het moederschap kon wijden. Zodra Jack thuiskwam, had hij nog voldoende energie over om met de kinderen te dollen en, als het zo uitkwam, lekker voor me te koken.

Aan niets merkte ik dat Jack een oudere man was. Behalve dan als hij het over zijn jonge jaren had, dan vielen wel de grote verschillen op: de tijd dat hij als kraker in Den Haag woonde, liftend op vakantie ging en auto reed zonder rijbewijs. Als ik aan het begin van onze relatie terugdenk, had zijn leeftijd juist meer voordelen. Waar ik vriendinnen om me heen zag kibbelen met hun partners of ze gewoon ronduit in de clinch lagen met elkaar om dingen die te kinderachtig voor woorden zijn, was Jack altijd al heel relaxed. Hij hoefde zichzelf niet meer te bewijzen; niet naar mij en niet naar de buitenwereld. Hij had alles al eens meegemaakt en kon daardoor goed relativeren en de dingen vanuit rust overzien. Dat hielp mij ook, want de buitenwereld heeft altijd een oordeel klaar. Als Jack aan een man vertelt dat zijn vrouw twintig jaar jonger is, gaat er een duim omhoog. Als ik zeg dat ik een twintig jaar oudere man heb, wordt er verbaasd gekeken. Dat is toch raar? Vaak grap ik er achteraan: ‘Hij is hartstikke rijk!’ Humor helpt enorm. Wanneer we met onze kinderen en kleinkind op stap zijn, zie ik de blikken op straat niet eens meer.

In de coronatijd werd alles anders. Jack heeft zware astma, dus opeens ging het hele gezin in thuisquarantaine en kwam er niemand meer bij ons over de vloer. De angst sloeg ook toe: wat als Jack corona zou krijgen? Die angst is gelukkig verleden tijd, maar het verschil tussen ons tekende zich sinds die periode wel af. Elke zomer gingen we kamperen, wandelen en fietsen. Inmiddels is het duidelijk dat hij veel sneller moe wordt en ook tegen het kamperen en het gebrek aan comfort opziet. Hè, dat doen we toch altijd, denk ik dan. Je man is niet van de ene op andere dag oud, dat gaat geleidelijk. ‘Jack, doe eens wat aan je conditie’, zeg ik geregeld. Op mijn werk ben ik bezig met een project gericht op ouderen, 70-plussers. O ja, dat zijn leeftijdsgenoten van Jack, besef ik dan opeens. Of als anderen horen dat mijn man met pensioen is. ‘Zo, vervroegd pensioen?’, vragen ze dan. Een keer in de week heeft Jack zijn opadag. Aan mij is ook gevraagd of ik een ochtendje wil oppassen. Ik ben gek op ons kleinkind, maar toch wil ik geen omadag. Ik ben blij als ik een huis zonder kinderen heb en een vrije ochtend kan inplannen. Dat zijn behoorlijk verschillende levensfasen in één gezin.

Wat we gelukkig nog wel delen, is dat we af en toe nog steeds op de dansvloer staan. Ik schaam me soms dat ik zijn tekortkomingen zie die met zijn leeftijd gepaard gaan, want ik voel dat zijn liefde voor mij onvoorwaardelijk is. Hij staat achter me en naast me. Hem zal je niet horen zeggen ‘dat het toch niks gaat worden’ nu ik mijn eigen bedrijf opstart. Hij helpt en ondersteunt me. Vriendinnen om mij heen leiden een veel gezapiger leven. Elke avond op de bank met hun man, dat is het. Jack en ik gaan nog samen naar het café, naar de sauna, we spelen een spelletje. Dit is wat ik onze kinderen wil meegeven: jezelf kunnen zijn, je vrij voelen, in verbinding zijn met elkaar: daar gaat het om in de liefde. Zijn sneller naderende einde benauwd me wel, en ook voor zijn eventuele aftakeling ben ik bang. Hoe lang het ons nog gegeven is samen op deze manier, dat weet niemand.”