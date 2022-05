De man van Marlous (48) is seksverslaafd: “Ik durf niet bij hem weg te gaan”

“Soms bekruipt me de angst dat er over 10 jaar een kind voor mijn deur staat, die tegen mijn man zegt dat hij zijn vader is. Dat ís mogelijk. Mijn man en ik zijn 26 jaar getrouwd en zijn seksverslaving speelt al gedurende ons hele huwelijk. Porno kijken, prostituees bezoeken, webcamseks, erotische datingsites, zelfs vreemdgaan: mijn man heeft het allemaal gedaan.

Pornoboekjes

Mijn man en ik kregen op mijn achttiende verkering. Hij was toen al erg op seks gericht: hij wilde snel verder gaan dan alleen zoenen en ik wist dat hij pornoboekjes had. Toen we eenmaal seksueel actief waren, wilde hij ook vaak: liefst meerdere keren per dag. Het was mijn eerste relatie, dus ik wist niet beter. Ik dacht dat het normaal was en zocht er niets achter. Nadat we getrouwd waren, kwam ik erachter dat hij wel meer deed dan alleen pornoboekjes lezen. Zo kregen we een keer een heel hoge telefoonrekening. Ik heb de provider gebeld om te vragen hoe dat mogelijk was. Er bleek veel naar sekslijnen te zijn gebeld. Toen ik zwanger was van onze tweede (we hebben drie kinderen, die nu 16, 18 en 22 jaar zijn), ontdekte ik dat er geld was verdwenen. Toen ik mijn man daarmee confronteerde, gaf hij toe dat hij naar prostituees was geweest. Vreselijk.

Alleen zijn

Hij heeft ook een tijd een affaire gehad met een andere vrouw. Daar ben ik ook achtergekomen door de telefoonrekening. Ik zag dat er wel erg vaak naar een bepaald nummer werd ge-sms’t. Toen ik dat nummer belde, nam een vrouw op. Toen ik zei wie ik was, zei ze dat zij mijn man blijkbaar meer kon bieden dan ik. Ik heb meteen opgehangen. Toen ik mijn man ermee confronteerde, ontkende hij dat hij vreemdging. Maar later biechtte hij toch op een affaire met haar te hebben. Ze hadden het zelfs onveilig gedaan! We hebben een hiv-test gedaan; gelukkig hebben we de ziekte niet. De afgelopen 20 jaar is het steeds zo gegaan: steeds ontdekte ik weer iets nieuws. Dan kregen we ruzie en sliepen we twee of drie maanden apart. Maar steeds kwam het toch weer goed. Natuurlijk heb ik weleens gedacht: ik ga bij hem weg, maar ik durfde het nooit. Kan ik wel alleen voor mijn kinderen zorgen? Ik ben bang om alleen te zijn. En ik wil niet falen. Zo zou een scheiding voelen: als falen.

Dubbelleven

Drie jaar geleden kwam de ommekeer. Nadat ik wéér iets had ontdekt – deze keer dat hij zich had ingeschreven op een erotische datingsite – brak er iets in mij. Toen ik de vrouw van de dominee uit ons dorp in vertrouwen nam en alles vertelde, opperde zij dat mijn man misschien wel een seksverslaving had. Op internet zocht ik meer informatie hierover en toen viel alles op zijn plaats. Alles wat ik las was zo herkenbaar: het nooit genoeg hebben aan seks, altijd gericht zijn op de daad zelf en niet op de persoon. Dat was bij mijn man ook het geval: hij was zó gericht op de seks zelf, dat hij mij als persoon vergat. Hij heeft mij weleens verweten dat hij naar de hoeren ging omdat ik te weinig seks wilde. Maar dat is echt onzin: als hij wat meer aandacht aan mij zou besteden, zou ik vanzelf meer zin krijgen. Drie jaar geleden besefte hij eindelijk dat onze relatie stuk zou lopen als hij niet iets aan zijn probleem zou doen. Hij ging in therapie. Niet alleen om iets aan zijn seksverslaving te doen, maar ook om zijn gelieg aan te pakken. Dat was een tweede natuur voor hem geworden. Hij leidde jarenlang een dubbelleven.

Vergeven

Mijn oudste twee kinderen weten dat hun vader en ik problemen hebben gehad en dat hij porno kijkt, maar ze weten niet van zijn vreemdgaan. Dat houd ik liever zo, ik wil mijn kinderen er niet mee belasten. Een paar vriendinnen zijn op de hoogte, ik kan altijd bij hen terecht. Maar de meeste steun heb ik aan de praatgroep van de Stichting Kostbaar Vaatwerk, een stichting voor partners van seksverslaafden. Het is heel fijn om te praten met mensen die écht weten wat ik meemaak. Die het gevoel herkennen dat ik in mijn buik krijg als ik de kamer binnenkom en nog net zie dat hij zijn laptop dichtklapt. Of als we gezellig samen op de bank televisie zitten te kijken en er ineens een reclame voor Adam zoekt Eva voorbijkomt. Mijn man en ik werken hard aan ons huwelijk: over twee weken gaan we in relatietherapie. En we hebben nog steeds seks. Inmiddels heb ik hem vergeven. Al doet het me nog altijd pijn dat hij een relatie met een andere vrouw heeft gehad. Als je naar een prostituee gaat of porno kijkt, heb je geen relatie met de persoon met wie je seks hebt. Bij een affaire wel. Dat vind ik nog steeds moeilijk. Als ik in de plaats moet zijn waar de vrouw woont met wie mijn man een affaire had, ga ik er letterlijk misselijk heen.

Terugval

Hoe ons huwelijk er over vier jaar uitziet, weet ik niet. Ik durf niet vooruit te kijken. Ik houd altijd rekening met een terugval: verslaafden kunnen altijd in hun oude gedrag vervallen. Onze oudste is nu het huis uit en de middelste zoekt een kamer. Als straks ook de jongste het huis uit gaat, zijn mijn man en ik nog maar met z’n tweeën. Ik heb geen idee hoe dat zal zijn. Ik weet niet of ik nog van mijn man hou: voelt het gewoon vertrouwd omdat we al zo lang samen zijn of is er nog liefde? Ik weet het echt niet.”

Om privacyredenen zijn de namen in dit artikel veranderd.