De man van Nasrien (48) miste de bevalling: “Hij kwam achteraf binnenlopen met een bos bloemen”

Nasrien (48) is bijna tien jaar samen geweest met de vader van haar kinderen. Hoewel ze er in het gezin meestal alleen voor stond, hield ze hoop dat hij zou veranderen. Tot de dag van de bevalling van haar jongste zoon: ineens besloot ze alleen verder te gaan.

“Mijn ex-man is geboren in Sudan en vanwege burgeroorlogen naar Nederland gekomen om een toekomst op te bouwen. Als ik nu op onze relatie terugkijk, is hij altijd een afwezige man geweest. Toen zag ik dat niet, want ik was verliefd, hield van hem en samen kregen we vier kinderen. Mijn oudste kinderen zijn begin twintig, mijn jongste zoon is vijftien.

Mijn man was toen de kinderen jong waren veel van huis. Hij zat liever in de kroeg bij ons in de straat, waar hij ook werkte. Het was geen verstandig idee om samen nog een kind te krijgen, toch raakte ik zwanger. Ik was druk met de oudste drie en had niets door, tot ik last kreeg van mijn buik. In het toilet van een winkel deed ik ter plekke een zwangerschapstest. Het was meteen duidelijk.

Niet blij met zwangerschap

Ergens was ik blij, maar ik voelde ook paniek, onze relatie was niet al te goed en financieel hadden we het niet breed. Ik moest weten hoe ver ik was en wilde goed nadenken voordat ik het mijn man zou vertellen. Een vriendin ging daarom mee naar de eerste echo. Ik zag armpjes en beentjes zwaaien; ik was al twee maanden zwanger en wist meteen 100 procent zeker dat ik het kind wilde houden, wat er ook zou gebeuren.

Mijn man reageerde zoals ik had verwacht: hij was niet blij, hij wilde niet nog een kind. Ik had gehoopt dat hij meeging naar echo’s, over mijn buik zou aaien en dat we samen kleertjes en een naam zouden uitkiezen, maar hij was bezig met andere vrouwen, alcohol en – wat ik later pas door had – drugs. Hij zat elke dag in de kroeg en ook bleef hij nachten van huis weg, ik hoorde dan via via dat hij bij een vriend sliep. Hij besprak dit niet met mij, hij deed het gewoon. Ik zou dat nu niet meer pikken, maar toen wel.

Als hij thuiskwam, was het nooit gezellig. Hij had vaak een slok te veel op en viel me dan lastig. Ik bleef dit jarenlang pikken, omdat hij zei dat ik onze kinderen zou kwijtraken als ik er wat van zei. Hoewel hij meestal weg was, hield hij me altijd in de gaten en kwam hij binnenvallen als hem dat uitkwam. Voor de buitenwereld leek hij een betrokken vader; hij vertelde in het café altijd vol trots dat hij vader was en verzon dat hij leuke dingen met de kinderen deed. Wat ik toen niet wist, was dat hij hiermee ook vrouwen in bed praatte.

Alcohol en geweld

Ik was teleurgesteld dat hij er niet voor mij was. Toen ik hoorde dat we een jongen kregen, hoopte ik dat hij enthousiaster zou worden. Mannen uit zijn cultuur zouden graag zonen willen. Maar zelfs het geslacht liet hem koud. Het dieptepunt zal ik nooit vergeten: ik stond met mijn hoogzwangere buik, drie kinderen en tassen boodschappen langs de weg, toen hij ons met de auto voorbijreed. Ik voelde me vreselijk op dat moment. Toch hield ik hoop dat hij zou veranderen en de familieman zou worden die ik zo graag wilde.

Stressvolle zwangerschap

Door de stress in de zwangerschap was ik vaak bang mijn kindje kwijt te raken. De baby groeide gelukkig goed, maar ik maakte me zorgen over de toekomst. Wat als de situatie niet zou veranderen? Ik vertelde mijn ouders hoe afwezig mijn man was. Zij beloofden er voor mij te zijn als ik moest bevallen. Wat zij niet wisten, was dat mijn man te veel dronk en gewelddadig was; dit vertelde ik niemand. Buren moeten het gehoord hebben, maar hebben hun ogen altijd gesloten.

Voordat ik moest bevallen heb ik samen met mijn oudste dochter de namen voor de baby uitgekozen. Ik zag enorm op tegen de bevalling. Mijn man wist dat het elk moment kon gebeuren, maar was totaal niet met de aanstaande bevalling bezig. Toen de weeën begonnen, was hij de hort op. Ik belde mijn ouders. Mijn vader bleef bij de kinderen en mijn moeder ging mee naar het ziekenhuis. Op dat moment koos ik er bewust voor om mijn man niet te bellen; ik kon er niet nóg meer stress bij hebben. De bevalling werd spannend, want de navelstreng zat om het nekje van mijn zoon, maar het liep gelukkig goed af.

Op kraamafdeling met bos bloemen

Toen mijn kind in mijn armen lag, heb ik een goede vriend gebeld. Hij is degene die mij en mijn man altijd bij elkaar probeerde te houden, hij vertelde mijn man altijd dat ik een geweldige vrouw was die hij niet moest laten gaan. Toen er niet veel later iemand de zaal opkwam, verwachtte ik mijn kinderen. Maar het was mijn man, met een bos bloemen. Hij zei: “Ik ben papa geworden en dan bel je mij niet zelf even op?!” Hij keek naar de baby en zei dat hij de namen die ik gegeven had niet mooi vond. Hij had een andere naam in gedachten.

Dit was voor mij de druppel. Ineens voelde ik een kracht die ik eerder niet had. Ik keek naar hem en zag een man die er negen maanden niet voor mij was geweest. En nu ineens wilde hij mee beslissen over de naam? Ik besloot om alleen met mijn vier kinderen verder te gaan en niets meer van hem te verwachten. Sindsdien zijn we uit elkaar en daar heb ik geen dag spijt van gehad.

Beter af alleen

Toen mijn zoontje ouder was, is mijn ex naar mij toegekomen, omdat hij graag voogdij wilde hebben; dit hadden we eerder nooit geregeld. Ik heb gezegd dat hij dat kon vergeten. Ik was bang dat hij naar de rechtbank zou gaan, maar die stap heeft hij nooit gezet. Hij heeft altijd geprobeerd terug te komen, maar sinds ik besef dat ik hem nooit kan veranderen, ben ik hier niet meer ingestonken. Ik ben beter af alleen.

Mijn jongste zoon is een avontuurlijke jongen. Een durfal met een prachtige stem; hij kan heel mooi zingen. Ik ben ondanks mijn slechte relatie de stress, spanningen en het geweld in huis heel erg blij dat hij is geboren. Mijn kinderen hebben wel contact met hun vader, maar hebben altijd bij mij gewoond. Ik geniet nu van hoe mijn kinderen groter worden en denk vaak: ‘Jij hebt al deze cadeautjes niet, en ik wel.’