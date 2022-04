De Tinderdate van Nora (35) ging er stiekem vandoor: “Toen ik terugkwam van de wc was hij weg”

“Een lange wandeling maken door een mooie stad, een boek lezen op een terras of een rondje over een eiland maken op een scooter. Sommige mensen moeten er niet aan denken, maar ik vind het heerlijk om in mijn eentje op reis te gaan.

Het is fijn om je eigen plan te trekken en zelf het tempo te kunnen bepalen. En als ik behoefte heb aan gezelschap is er in het hostel of hotel altijd wel iemand om een praatje mee te maken. Als ik zin heb in een date, slinger ik de Tinder-app aan op mijn telefoon.

Sergio

Dat is ook wat deed toen ik afgelopen september naar Zagreb, de hoofdstad van Kroatië, vloog. Na wat swipen zag ik het profiel van Sergio, een knappe Kroaat met een baardje. Aan zijn spieren en gymselfies te zien was hij net zo’n sportliefhebber als ik, dus ik besloot naar rechts te swipen. Ja, een match!

Toen we gingen chatten, bleek er meer te zijn dan alleen die knappe buitenkant. Sergio had een masterstudie afgerond en sprak – in tegenstelling tot veel van mijn andere matches – uitstekend Engels.

Ik schreef dat ik die middag naar een restaurant in de buurt zou gaan en hij, als hij zin had, langs kon komen voor een drankje. Ik herkende hem meteen toen hij van een afstandje aan kwam lopen. Knappe man, dacht ik. Al vond ik wel dat ons gesprek niet zo soepel ging als toen we elkaar in de chat spraken.

Spoorloos tijdens de Tinderdate

Toen ik halverwege mijn eerste biertje terugkwam van de wc, dacht ik eerst dat ik mijn tafeltje niet meer kon vinden. Ik liep wat vertwijfeld heen en weer, tot ik mijn tas zag hangen aan mijn stoel. Maar, waar was Sergio? In het toilet kon hij niet zijn. Er was maar één wc en het restaurant was piepklein dus dan was ik hem hoe dan ook tegengekomen. Was hij nou gewoon... vertrókken?

Ik ging weer zitten aan het tafeltje en nam een slok van mijn biertje. Nog een tijdje bleef ik voor me uitstaren, tot ik me realiseerde dat hij echt weg was en ik net zo goed ook kon gaan. Wát een sukkel. Het enige positieve was dat hij de drankjes meteen al had afgerekend, dus ik was niet met een rekening blijven zitten. Maar ja, wél met een deuk in mijn ego.

Zeg het gewoon

Mannen met vreemde hobby’s, anti-vaxxers, té hoge haargrenzen… Het was voor mij echt niet de eerste keer dat mijn date anders uitpakte dan ik had verwacht, maar stiekem weglopen vind ik wel het allerlaagste dat je kunt doen. Zeg gewoon dat je geen klik voelt, nog andere plannen hebt. Of verzin desnoods dat je hamster dood is. Zo moeilijk is dat toch niet? Ik heb nog even getwijfeld of ik hem in een appje moest uitleggen hoe je met vrouwen omgaat, maar ik heb het maar gelaten.

Toen ik de volgende ochtend wakker werd en me realiseerde dat ik eindelijk een goed antwoord had op de vraag wat mijn ergste date ooit was, voelde ik me al een stuk beter. Ik besloot ook maar meteen door de zure appel heen te bijten en weer op Tinder te gaan. En daar ontmoette ik een heel leuke Canadees, die in hetzelfde hotel bleek te slapen.

En ze leefden nog lang en gelukkig is overdreven, maar hij heeft mijn vakantie wél een stuk leuker gemaakt. De drie dagen die ik nog had, hebben we samen doorgebracht en dat was zo leuk dat we nog steeds af en toe contact hebben.