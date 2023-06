De vader van Heleen (50) is slachtoffer van ouderenmishandeling: “Zijn vriendin stal 50.000 euro van hem”

Al jarenlang heeft Heleen (50) een onderbuikgevoel bij de vriendin van haar bejaarde vader (92). Als ze zijn administratie bijwerkt, doet ze een schokkende ontdekking: zijn vriendin maakte 50.000 euro van zijn rekening over naar haar eigen rekening.

Hannah König Getty Images

“Mijn 92-jarige vader woont nog op zichzelf. Hij heeft een prachtig huis in het noorden van het land, honderdvijftig kilometer bij mij vandaan. Mijn ouders zijn tien jaar geleden gescheiden en uitgerekend de dame die ervoor zorgde dat mijn ouders uit elkaar gingen, is degene die hem dit jaar op slinkse wijze beroofde van een derde van zijn vermogen.

Tegen mij, mijn zusje en mijn broer deed mijn vader altijd geheimzinnig over zijn goede vriendin Agnes. Hij beweerde dat hij geen relatie met haar had, maar kwam opvallend vaak bij haar over de vloer. Ook kwam zij geregeld bij hem logeren. Ze is twintig jaar jonger dan mijn vader en woont in de Randstad. Een zelfstandige dame zonder kinderen, die altijd relaties had met oudere mannen.

Relatie met ‘goede vriendin’

Dat hij haar zoveel zag, ligt gevoelig in onze familie. Toen mijn vader nog getrouwd was met mijn moeder, kwam Agnes al vaak langs. Ze was een fijne vriendin met wie hij goed kon praten, zei hij altijd. In de praktijk gingen mijn vader en Agnes samen winkelen, wandelen en lunchen en was mijn moeder degene die het huishouden deed en ook nog zo lief was om een pot thee voor ze te zetten.

Na de scheiding bleef mijn vader zijn ‘goede vriendin’ veel zien. Toen ik een link legde tussen de scheiding van mijn ouders en Agnes, reageerde mijn vader woest. Het een had volgens hem absoluut niets met het ander te maken. Ze had hem goed geholpen na zijn scheiding en meer was er niet. Mijn broer, zusje en ik wisten toen al beter.

Koud en afstandelijk

Mijn vader is een dominante man, die altijd vooral bezig is met zichzelf. Hoewel hij geen vriendelijke, warme vader is, kan ik goed met hem overweg. Ik heb wekelijks contact met hem en rijd regelmatig driehonderd kilometer op en neer om hem te kunnen zien. Mijn zusje heeft na de scheiding het contact verbroken en mijn broer belt hem soms, maar bekommert zich niet om onze vader zoals ik dat doe.

Ik wist dat Agnes regelmatig bij mijn vader sliep, maar kreeg haar nooit te zien. Een paar jaar geleden kwam ik met haar in contact toen mijn vader na een ernstige val in het ziekenhuis belandde. Ik belde Agnes op om te overleggen hoe we de zorg voor hem gingen verdelen. Ze beantwoordde de telefoon niet en wilde liever geen contact. Nadat ik haar eindelijk te spreken kreeg, was ze verbaal erg agressief. Ze kwam koud en afstandelijk over. Er bekroop me een vreemd gevoel.

Afhankelijk gemaakt

Na zijn opname ging mijn vader naar een revalidatiecentrum. Hij was warrig, leed aan geheugenverlies en had hulp nodig. Na zijn ontslag wilde hij graag bij Agnes logeren. Na twee maanden belde hij me op een avond huilend op. Hij vertelde dat Agnes niet meer met hem praatte en dat hij naar huis wilde. Ik haalde hem op en regelde van alles voor hem, zoals doktersafspraken en thuiszorg. Ik wilde boodschappen voor hem doen, maar hij vertelde dat hij geen pinpas meer had; die had Agnes in haar portemonnee. Ze had mijn vader voor zijn huis afgezet zonder een rooie rotcent én zonder bankpas. Ik was zo boos: hoe kon ze hem dit aandoen, als ze om hem gaf? Ik leende hem geld en vroeg een nieuwe pas aan. Het verdriet van mijn vader was echter van korte duur. Al snel was de ruzie bijgelegd en wilde hij terug naar Agnes.

Terwijl ik mijn vader op zijn verzoek hielp met zijn administratie, viel het me op hoeveel Agnes pinde van zijn rekening: benzine, boodschappen, kleding, de schoonheidsspecialist en de stomerij. Nu is mijn vader een rijk man, dus dacht ik: als hij daar lol in heeft, moet hij dat doen, het is zijn geld. Nadat een week later zijn pinpas weer weg was en hij me vertelde me dat Agnes wederom ruzie met hem had gemaakt, kreeg ik door dat ze hem emotioneel in de tang had en hem afhankelijk van haar probeerde te maken.

Halve ton gestolen

Terwijl ik eens grondig zijn administratie doorploos, zag ik dat er rekeningen van zorgkosten niet betaald waren en dat Agnes uitstel van betaling had aangevraagd. Opmerkelijk, omdat mijn vader genoeg geld heeft om rekeningen meteen te kunnen betalen. Ik had er al een beetje buikpijn van, toen ik plotseling een schokkende ontdekking deed: in één week had Agnes 50.000 euro van mijn vaders rekening naar haar eigen rekening overgemaakt. Ze had dit in verschillende overschrijvingen gedaan en gebruikte de omschrijving ‘zekerstellen middelen’.

Ik wist niet wat ik zag! Ik confronteerde mijn vader ermee, maar hij zei dat hij geen flauw idee had. Samen gingen we naar de bank, om te vertellen wat ik had gezien. We openden een nieuwe bankrekening met spaarrekening en stelden de rest van zijn vermogen hierop veilig. Gelukkig verleende de bank alle medewerking. Mijn vader gaf bij de bank gelukkig wel aan dat hij Agnes niet helemaal vertrouwde. Ze stelden een verklaring op met wat er gebeurd was, die mijn vader ondertekende.

Bang voor ruzie

Ik ging ervan uit dat mijn vader na de diefstal inzag dat Agnes een wolf in schaapskleren is, maar dat bleek niet zo te zijn. Toen mijn vader haar confronteerde met wat ze had gedaan, zei ze dat het een misverstand was. Ze verzon smoesjes waarom ze het geld had overgeschreven en mijn arme vader trapte daarin. Hij wilde niet dat Agnes weer boos op hem werd, dus liet het erbij zitten. Dat was voor mij een bevestiging dat hij bang voor haar is.

Het voelde alsof ik in mijn eentje vocht. Naast de diefstal maakte ik me ook zorgen over hun relatie. Steeds als hij bij haar is geweest, is hij nóg warriger. Het lijkt erop dat ze er alles aan doet om te zorgen dat hij kierewiet wordt. Dat ik zijn administratie doe bevalt haar allerminst, dus manipuleert ze hem door lelijke dingen over mij te zeggen, in de hoop dat hij ruzie met mij krijgt.

Slachtoffer van ouderenmishandeling

Ik kon mijn geluk niet op toen ik een telefoontje kreeg van Veilig Thuis. Zij waren door de bank op de hoogte gebracht van wat er was gebeurd en stelden voor om een financieel bewindvoerder voor mijn vader aan te stellen. Deze vrouw zou de geldzaken van mijn vader volledig gaan beheren. Ik sprong een gat in de lucht; ik was zo blij dat ik er niet meer alleen voor stond en dat iemand anders zich nu om mijn vader en zijn geld zou bekommeren.

De bewindvoerder van mijn vader herkende het patroon van oplichting direct. Zij is nu bezig om het geld van mijn vader terug te krijgen en te zorgen dat er geen cent te veel uitgaat. Opmerkelijk is dat Agnes haar meteen verschillende verzoeken stuurde om geld naar haar over te maken. Zo wil ze geld hebben voor spullen die ze voor mijn vader heeft gekocht, maar ook voor cadeaus voor de kleinkinderen. Het feit dat de dader zelf meteen om meer geld vraagt, had de bewindvoerder nog niet eerder meegemaakt.

Signalen van oplichting

Ik blijf mijn vader bezoeken en als we over zijn administratie praten, houd ik het zo zakelijk mogelijk. Mijn emoties laat ik niet aan mijn vader zien. De verwijten en beschuldigingen die ik van Agnes via mijn vader krijg, probeer ik van me te laten afglijden. Zij heeft als dader veel invloed op haar slachtoffer, mijn vader. Ik heb, als beschermer van mijn vader, veel minder invloed op hem. Dat is pijnlijk en frustrerend, want ik wil hem zo graag helpen, maar ik krijg stank voor dank.

Agnes is misschien niet het type ‘oplichter’, maar achteraf gezien waren er wel signalen. Het feit dat ze mijn vader weg hield bij zijn kinderen, probeerde zijn administratie over te nemen en zichzelf amper liet zien aan ons... we snappen nu waarom. Dat mijn vader nog steeds een relatie met haar heeft vind ik lastig, maar kan ik helaas niet veranderen. Ik heb er moeite mee dat ze achter zijn geld aanzit, maar vooral dat ze hem op zo behandelt dat hij vaak bang voor haar is.

Het stelen is gestopt

Doordat mijn vader nu een bewindvoerder heeft, heb ik meer rust gekregen. Ik slaap beter, heb minder stress en kan weer aan andere dingen denken. Ik ga er vanuit dat de bewindvoerder er alles aan doet om zijn geld terug te halen, ik heb dat zelf losgelaten. Voor mij is het belangrijkste dat het stelen is gestopt en dat mijn vader voldoende geld heeft voor zijn oude dag. Verder probeer ik te genieten van de tijd die ik nog samen met hem heb.”