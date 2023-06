De vluchtelingenboot met de zus van Batoul (32) zonk: “We kunnen niet rouwen zo lang ze niet is gevonden”

De Syrische Maysoon was twintig toen ze met haar vader en broer in 2014 de levensgevaarlijke oversteek van Libië naar Italië maakte. De boot kapseisde en sindsdien wordt ze samen met zo’n 170 anderen vermist. Haar zus Batoul Karbijha (32) gaat in de indrukwekkende documentaire My Maysoon op zoek naar antwoorden.

Elselien van Dieren Stills documentaire My Maysoon

“De laatste keer dat ik Maysoon sprak, was vlak voordat ze samen met mijn vader en broer uit Syrië vertrok. Ze vertelde me dat ze niet wilde gaan. Ze maakte zich zorgen of ze in Nederland haar studies architectuur en muziek wel kon afmaken en of ze haar vriend wel weer terug zou zien. ‘Je moet het toch doen’, zei ik. ‘Alles komt goed’.

Batoul en Maysoon samen Beeld Privébeeld

Ten onrechte beschuldigd en gevangengenomen

Ik groeide met mijn broer en twee zussen op in een middenklasse gezin in Damascus. Mijn moeder was verloskundige en mijn vader werkte in de bouw. Na mijn studie journalistiek werkte ik bij een website, daarna werd ik redacteur bij de publieke omroep in Syrië. Ons leven was goed, tot de oorlog uitbrak. Ik was het niet eens met het regime, maar bij de staatstelevisie was absoluut geen ruimte voor een andere mening. Als journalist had ik geen toekomst in een land waarin de overheid alle media controleert, dus ik besloot in april 2014 te vluchten. Ik reisde naar Libië, waar ik de oversteek maakte naar Italië om uiteindelijk in Nederland terecht te komen.

Mijn familie stond achter mijn besluit om te vertrekken, maar ze besloten zelf in Syrië te blijven. Tot mijn broer plotseling werd gearresteerd. Ik was net in Nederland toen ik hoorde dat hij er ten onrechte van werd beschuldigd dat hij op Facebook het Syrische leger beledigd had. In 2013 en 2014 werden veel jonge mannen door het regime in de gevangenis gegooid. Soms omdat ze hadden deelgenomen aan een protest, maar vaak ook zonder reden.

Mijn broer kreeg geen advocaat en we hadden geen idee hoe het met hem ging. Wat we wel wisten, was dat gevangenen gemarteld werden en de omstandigheden slecht waren. Na drie lange maanden kwam mijn broer vrij en besloten mijn ouders dat het niet langer veilig was in Syrië. Mijn vader, broer en Maysoon vertrokken. Mijn moeder en zus bleven in Syrië, omdat zij later in aanmerking kwamen voor gezinshereniging.

De overladen boot was gekapseisd

Op 24 augustus 2014 ging de telefoon. Mijn familie was in Libië en er was al een paar dagen geen contact geweest, dus ik vermoedde dat ze op de boot zaten. Als vluchteling weet je nooit wanneer je precies vertrekt. Ook ik werd op een dag wakker gemaakt door een smokkelaar die me vertelde dat we nú gingen. ‘We zijn in Italië’, zei mijn broer. ‘Maar Maysoon is niet bij ons’. De overladen boot waar ze op zaten was gekapseisd. Van de 712 opvarenden had de Italiaanse kustwacht er 352 gered, waaronder mijn vader en mijn broer. 170 werden als vermist opgegeven, over anderen is niets bekend. Waar was mijn zus? Toen mijn broer me belde, had ik nog hoop dat ze het overleefd had. Of misschien was het ontkenning. Ik kon gewoon niet geloven dat ons na de martelingen van mijn broer nog iets afschuwelijks zou overkomen.

Op het moment dat Maysoon vermist raakte, waren we allemaal in verschillende landen. Dat maakte het moeilijk om over ons verdriet te praten. Ook toen we herenigd waren, spraken we niet over haar. Mijn moeder was er van overtuigd dat haar dochter nog leefde en dat is ze in zekere zin nog steeds. Toen mijn vader en zij in Nederland een woning kregen toegewezen, richtte ze voor Maysoon zelfs een slaapkamer in. Mijn vader zat met Maysoon op de boot en heeft veel minder hoop. Ik zit ertussenin. Al is er maar één procent kans dat ze nog leeft, dan vind ik dat ik daar als zus in moet geloven.

Met mijn familie kon ik niet over Maysoon praten, maar ik liet anderen ook niet toe. Ik werd boos als mensen zeiden dat de tijd de wonden zou helen of als ze het verlies van Maysoon in één adem noemden met de dood van hun oma. Nu denk ik dat ik destijds een depressie had, ik kon gewoon niet zien dat het allemaal goed bedoeld was. Toen er zelfs op de dag dat Maysoon verdween niet over haar gesproken werd, besefte ik dat we haar onrecht aandeden door niet over haar te praten. De documentaire is een eerbetoon aan haar, ik wilde uitzoeken wat er precies is gebeurd. Want hoe kan je een verlies verwerken zonder een lichaam? Om te kunnen rouwen heb je antwoorden nodig.

Foto’s van Maysoon Beeld Still documentaire My Maysoon

Inzetten om lichamen geïdentificeerd te krijgen

Ik heb mijn familie toestemming gevraagd om een film over Maysoon te maken. Het is hun dochter en zus, ik wilde dat ze onderdeel waren van de documentaire. Uiteindelijk wilden ze meedoen, maar mijn vader en mijn broer waren er in eerste instantie op tegen. Mijn vader vond het te pijnlijk om het hele verhaal nog een keer te doorleven, mijn broer dacht dat het delen van ons verhaal niets zou veranderen. Er werd nu toch ook niets gedaan? We hebben de afgelopen jaren allerlei organisaties benaderd om ons te helpen om Maysoon te vinden, maar niemand deed echt zijn best. Tijdens het maken van de film vond ik in een paar maanden tijd meer informatie over het ongeluk, dan de instanties in de afgelopen jaren.

Via Italië kwam ik in Tunesië terecht. Daar zijn 54 lichamen aangespoeld en zonder DNA af te nemen begraven. Toen ik naar de plek van het graf ging, werd ik gearresteerd. Het bleek een militair terrein te zijn, het leger had geen idee dat daar lichamen begraven waren. De kans dat ik Maysoon in Tunesië zal vinden, is heel klein. Toch ga ik me inzetten om deze lichamen geïdentificeerd te krijgen. Dit zijn 54 mensen met 54 families die hun verlies niet kunnen afsluiten.

Misschien is Maysoon in Libië, maar dat land is op dit moment zo instabiel dat het te gevaarlijk is om daar op onderzoek uit te gaan. My Maysoon heeft daardoor een open einde, maar dat vind ik eigenlijk wel passend. Het is de bittere realiteit.

Schuldgevoel over ons laatste gesprek

Ik heb veel scenes waarin gehuild wordt uit de film geknipt, omdat ik niet wilde dat het te zwaar zou worden. Wel heb ik bij de omroep gestreden om de scene waarin ik met de Tunesische fotograaf Fethi Nasri naar foto’s van de aangespoelde lichamen kijk, in de film te laten. Ja, het zijn heftige beelden. Maar dít is waar het om gaat. Vluchtelingen zijn mensen, geen getallen in het nieuws. Op elke foto kon mijn zus staan. Door Maysoon met deze film een gezicht te geven, hoop ik mensen te laten zien dat onze verhalen echt zijn.

Het schuldgevoel over het laatste gesprek dat ik met Maysoon had, gaat nooit meer weg. Maar ik kan er wel een beetje beter mee omgaan. Daar heeft het maken van de documentaire me bij geholpen. Vroeger kon ik nog geen twee zinnen over haar zeggen zonder in huilen uit te barsten, maar door de film heb ik zoveel over haar moeten praten dat het nu beter gaat.

Batoul tijdens de zoektocht. Beeld Still documentaire My Maysoon

Het maken van de film was ook helend voor mijn familie. Haar foto hangt nu in het huis van mijn ouders. Het is niet zo dat we het nu dagelijks over Maysoon hebben. De pijn is er nog steeds, maar het is wel meer geaccepteerd om te praten over wie ze was. Dit jaar ben ik moeder geworden van een dochter, ze heet Mila Maysoon.

Beeld Still documentaire My Maysoon

Met haar YouTube-video’s is ze weer even bij me

Als ik aan mijn zus denk, zie ik haar op bed zitten met haar luit, een Arabisch snaarinstrument. We deelden vroeger een slaapkamer en altijd als ik wilde studeren, begon zij muziek te maken. Dat vond ik eerst ontzettend irritant, maar op een gegeven moment was ik er zo aan gewend dat studeren juist niet lukte als ze niet zong en op haar luit speelde. Het was irritant en geruststellend tegelijk. Soms zet ik een van haar YouTube-video’s op zodat ze weer even bij me is.”

Batoul kijkt Youtube-video's van haar zus. Beeld Still documentaire My Maysoon

De 2Doc My Maysoon (EO) is donderdag 15 juni om 22.15 uur te zien op NPO 2.