De vriendin van Suzan (41) versierde haar man: “Ze daagde mijn man uit waar ik bij zat”

Suzan (41): “We kennen elkaar al zo lang! In de derde klas van de basisschool werden we klasgenoten. Toen bleek dat we ook nog een paar straten bij elkaar vandaan woonden, kon onze vriendschap niet meer stuk. We gingen naar dezelfde havo en daarna deed ik een opleiding tot doktersassistente, zij kreeg een baan bij een groothandel. Maar we bleven elkaar zien, wel een paar keer per week.

Weekendjes samen

We werden verliefd, trouwden en kregen kinderen. Als je dan ook nog blijft werken, kom je tijd tekort. Toch zijn we elkaar nooit helemaal uit het oog verloren. En hoe ouder onze kinderen werden, hoe vaker we elkaar weer spraken. Ondertussen was zij verhuisd naar de andere kant van het land. Dus als we elkaar zagen, ging ik een weekend naar haar, of zij kwam een weekend naar mij. Het was zo vertrouwd en zo gezellig. We kenden elkaar al zo lang dat we op zondag gewoon in ochtendjas bij elkaar aan de ontbijttafel konden zitten.

Vonk tussen haar en mijn man

Ik weet niet wanneer ik het gevoel kreeg dat er iets veranderde als ze bij mij was, dat er soms even iets vonkte tussen haar en mijn man, maar het was duidelijk iets waar ik totaal buiten stond. Ze maakte zich ineens op voordat we gingen ontbijten, en de gesprekken werden anders. Ze daagde mijn man verbaal uit. Hij vond dat duidelijk leuk en ging erop in. Ik herkende alle trucjes waarmee ze vroeger altijd jongens versierde en ik werd er beroerd van. Ik geloof niet dat ze echt iets met elkaar hadden, maar het hing op een vervelende manier in de lucht. Ik houd van mijn man en wil hem niet kwijt, dus er moest wel iets gebeuren.

Vervelend gevoel

Het eerstvolgende weekend dat we bij ons thuis hadden afgesproken belde ik af. Toen mijn man vroeg waarom, zei ik dat ik een heel vervelend gevoel over die bezoekjes had. Hij reageerde nauwelijks, maar die avond toen we naar bed gingen, zei hij ineens: ‘Je hebt gelijk, het is beter zo.’ Verder hebben we er nooit meer over gepraat. Ik ben gewoon doorgegaan met mijn bezoekjes aan mijn vriendin. Ze vroeg niet waarom ik haar niet meer bij ons uitnodigde, ze zei alleen: ‘Sorry, ik heb me niet echt netjes gedragen.’ Na een jaar konden we weer op de oude voet verder, omdat ik voelde dat het weer kon.”