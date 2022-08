De zoon van Frederique (54) voerde niks uit op school: “Wij weer bijlessen kopen, maar Ties had er geen zin in”

“Het begon zo mooi, met een vwo-advies en een toelating op zijn voorkeursschool. Als enige van zijn klas koos Ties voor een middelbare school aan de andere kant van de stad, omdat de zanger van zijn favoriete band daar ook op had gezeten. Een bijzondere motivatie, maar ik vond het ook wel mooi. Ties keek er enorm naar uit. Het eerste half jaar overvielen alle veranderingen hem wel. Elke ochtend een half uur fietsen, ieder uur een ander lokaal zoeken en natuurlijk nieuwe vrienden maken. We lieten hem de eerste maanden dus maar een beetje begaan, en hij hield zelf vol dat hij geen huiswerk had. Totdat zijn rapport kwam met kerst en bleek dat hij wel degelijk van alles had gemist.

We regelden bijlessen en gingen langs op school

Gelukkig was school coulant en kon er op allerlei manieren hulp en bijles geregeld worden. Huiswerkklas, agenda-uurtje en mijn man en ik overhoorden, rekenden mee en hielden zijn agenda zo goed mogelijk in de gaten. Dat werkte. Even. Wanneer hij een 6,1 haalde, voelde Ties zich al de koning en wanneer zijn vrienden op hem wachtten, sloeg hij zijn huiswerkbegeleiding net zo makkelijk over. In de brugklas gingen alle leerlingen standaard over, maar in de tweede ging het er al net zo beroerd aan toe en waren we in november al vier keer op school geweest. Hij had het hartstikke gezellig in de klas, maar verder kwam er niet veel uit. Uiteindelijk mocht hij kiezen: blijven zitten of naar drie havo. Het werd de laatste optie, maar daarmee begon de hele riedel weer opnieuw. Weer lag zijn focus op vrienden maken en hij spijbelde steeds vaker. In februari hoorden we dat Ties van school moest als zijn cijfers niet zouden verbeteren. Dus wij weer schema’s maken en bijlessen voor wis- en natuurkunde kopen. Maar Ties had er geen zin in. Dook diep in zijn hoodie als docent Jeroen aanbelde voor zijn uur bijles en uiteindelijk zag die er geen heil meer in en zei dat hij ook wel iets leukers kon verzinnen voor zijn donderdagavond. Ties haalde zijn schouders erover op, en toen knapte er iets bij mij. Drie jaar lang waren mijn man en ik elke avond en elk weekend druk met Ties’ huiswerk en zelf had hij er precies nul stress van. Dan zoekt hij het zelf maar uit, vond ik. Als hij met z’n vwo-advies naar het mbo wilde, moest hij dat maar lekker doen. Ik kon er naast mijn baan niet nog een dagtaak aan huiswerkbegeleiding bij hebben. Mijn dochter doet het allemaal vanzelf, dus blijkbaar wilde Ties het gewoon niet. En weet je? Dan laat ik het los ook.

Hij vond warempel een oplossing

De laatste weken voor de zomervakantie was al duidelijk dat Ties van school zou gaan, dus hoefde hij geen lessen meer te volgen. De eerste weken kwam hij niet meer van zijn kamer af en ik moest op mijn handen zitten om hem geen aansporingen en opdrachten te geven. Hij weet dat we om half zeven aan tafel gaan, en als Ties er niet was, dan riep ik hem ook niet. Loslaten, loslaten, loslaten. En verdomd, twee maanden later belde hij me op mijn werk, dat hij een oplossing had gevonden. Helemaal trots. Hij zou een jaartje naar het mbo gaan, een diploma halen en dan een breekjaar nemen. En daarna misschien een vervolgopleiding zoeken. Uiteindelijk werd het twee jaar mbo, leerde hij muziek produceren en werd het breekjaar een jaar van pielen en proberen. Hij werd nachtportier bij een hotel en gebruikte al zijn geld om draaitafels en muziekapparatuur te kopen. Een hoek van ons tuinhuisje bouwde hij om tot studio, en daar betaalt Ties, op eigen verzoek, vijftig euro huur per maand voor. Inmiddels vormt hij met zijn vriend Steef, die hij nog kent van de vwo-brugklas, een hiphopduo en kunnen ze, dankzij thuis wonen en dus lage kosten, leven van de muziek. Blijkbaar was loslaten het beste wat we konden doen.”