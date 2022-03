Wat was Gemma (46) blij dat het haar zoon Morris (19) lukte om een kamer te vinden in de stad waar hij ging studeren. Totdat hij voor een dichte deur kwam te staan waar heel iemand anders woonde. “Hoe doortrapt kun je zijn?”

“‘Mam, het is gelukt!’ Onze zoon Morris appte ons uitzinnig van vreugde. Wij wonen nogal landelijk, dan is een paar uur op een dag heen en weer pendelen voor een zoon die in de randstad studeert niet te doen. Alleen vind maar eens een kamer vandaag de dag. Hij struinde het internet af, hospiteerde zich suf, net als honderden andere jongeren. Uiteindelijk vond hij een onderkomen via Marktplaats. Het ging om een kamer in de binnenstad, bij een hospita. Het liefst was hij in een studentenhuis neergestreken, maar hij was allang blij dat hij een onderkomen voor zichzelf geregeld had. Gemeubileerd ook nog, dus we hoefden geen ritjes naar Ikea te maken. Met goed gemoed gooide hij wat tassen en dozen vol met kleding en boeken en daar gingen we. Mijn man en ik brachten hem weg. Wij waren ook benieuwd naar zijn nieuw stulpje en wilden met eigen ogen zien waar we ons kind zouden achterlaten. Geen moment is bij hem of bij ons opgekomen dat hij slachtoffer zou worden van scam.

Verkeerde sleutel

Met ieder een tas of een doos in de armen stonden we uiteindelijk voor de deur. Morris pakte zijn sleutel en probeerde de deur te openen. Dat lukte niet. Ik dacht dat de deur vanbinnen misschien nog op de knip zat, maar Morris zei dat de sleutel niet paste. Dat deed bij ons nog geen alarmbellen rinkelen. Als een sleutel gekopieerd wordt, komt het weleens voor dat hij toch nog wat bijgeslepen moet worden. Omdat Morris zo aan de deur stond te morrelen, deed er iemand open. Ik zag de verbaasde blik in de ogen van de man die opendeed. “Wat moet dat?”, zei hij tegen mijn zoon. Zijn blik viel ook op ons en op alle tassen en dozen die we bij ons hadden. Morris antwoordde dat de sleutel niet paste en dat hij zijn intrek in de gehuurde kamer kwam nemen. De man legde uit dat hij waarschijnlijk bij het verkeerde adres stond, hij had aan niemand een kamer verhuurd. Mijn hartslag ging omhoog en mijn mond werd droog. Dit voelde niet goed. Morris doorzocht zijn spullen om het huurcontract op te vissen en liet het de man zien. “Het spijt me”, zei de man. “Ik verhuur mijn huis weleens op Airbnb, maar ik verhuur geen kamers aan studenten.” Toen viel het kwartje. Iemand die deze Airbnb huurde, heeft zich voorgedaan als de eigenaar van het huis en van daaruit bezichtigingen georganiseerd. Hoe doortrapt kun je zijn!

Flinke som geld verloren

Ik keek naar mijn zoon en kon wel door de grond zakken van ellende. Daar stond hij, mijn kind, dat als een enthousiast jong hondje stond te trappelen om uit huis te gaan. Hij pakte op een gegeven moment zijn telefoon om de hospita te bellen met wie hij het contract had ondertekend. Natuurlijk werd er niet opgenomen en zijn whatsappberichtjes kwamen niet aan. Kennelijk was hij geblokkeerd. “Sorry,” zei de man, “maar hier kan ik ook niks aan doen.” Mijn man vroeg hem wie zijn huis via Airbnb had gehuurd zodat wij aangifte konden doen bij de politie. Daar wilde de man niet aan meewerken. We vermoeden dat hij in een sociale huurwoning woont en een zakcentje aan zijn woning verdient door het af en toe te verhuren. Of hij speelt onder een hoedje met de oplichter. Hoe het zit, zullen we niet weten. Het enige wat ons op dat moment te doen stond, was er voor onze zoon zijn. “Kop op”, zei mijn man, in een poging de verbijstering van ons af te schudden. Makkelijker gezegd dan gedaan. Morris had zojuist € 1000 verloren: € 500 voor de huur en € 500 borg. Dat is een grote som geld. Helemaal voor een student.

Op je hoede

Het schemerde toen we weer aankwamen in ons huis. “Hè, ben je er weer?”, vroeg mijn dochter verbaasd toen ze haar oudere broer weer binnen zag komen. Morris liep stilletjes door naar zijn slaapkamer, gooide de deur achter zich dicht en zette zijn muziek hard aan om af te reageren. Wat een vrolijk begin van zijn studie had moeten zijn, veranderde in een deceptie. Toen ik even later op zijn kamer kwam zat hij alweer te scrollen naar nieuwe kamers. “Ik voel me zo dom, mam”, zei hij tegen me. Zelf vraag ik me af hoe hij dit had kunnen voorkomen. Je hoort verhalen dat studenten huur vooraf betalen zonder zelfs een kamer eerst bezichtigd te hebben! Dat klinkt vrij naïef, maar kennelijk kun je ook niet 100% vertrouwen op een echte bezichtiging.

Zwaard van Damocles

Via via vond Morris een kamer in onderhuur, omdat de betreffende student een half jaar in het buitenland studeert. Wat zijn we blij dat onze zoon nu de gezelligheid heeft van een studentenhuis, dat hij niet meer uren heen en weer hoeft te reizen zoals hij de eerste paar weken genoodzaakt was om te doen en dat hij zich gewoon student kan voelen. Maar dat zwaard van Damocles hangt boven zijn hoofd. Straks moet hij deze kamer uit en begint zijn zoektocht naar een kamer opnieuw. Nee, het valt allerminst mee hoe goed je op je hoede moet zijn en hoe schaamteloos deze groep jongeren geregeld wordt misleid en opgelicht. Ik hou mijn hart vast.”