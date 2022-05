“Het was altijd een gezellige drukte bij ons thuis, met vier kinderen, een hond, twee katten en een konijn. Mijn ouders leken er ook van te genieten en mopperden eigenlijk nooit. Ja, als mijn zussen en ik weer eens katten naar elkaar, riep mijn vader dat hij uit huis ging als we zo zouden doorgaan. Gilden we allemaal ‘nee!’ en dan waren we de ruzie vaak alweer vergeten. Mijn oudste zus trok het meest op met mijn middelste zus en ik met de jongste, Maya. We speelden vaak vadertje en moedertje, lieten onze Barbies eindeloos trouwen met elkaar en verzonnen er hele affaires bij. Maya kreeg met kerst een Barbiepaard en ik een Barbiecabrio en daarmee was onze happy family compleet. Dat we later ook zo’n groot gezin wilden, wisten we zeker. Toen we allemaal uit huis waren en uitgingen en uiteindelijk gingen samenwonen met onze vriendjes, bleef Maya naast mijn zusje ook mijn beste vriendin. We belden elkaar bijna elke dag wel even. Tot vier maanden geleden.

Ik dacht dat ze een grapje maakte

Mijn vriend en ik proberen al drie jaar zwanger te worden, maar helaas heeft het nog niet zo mogen zijn. We zijn net aan een ICSI-traject begonnen en volgens de artsen ziet het er goed uit. Ondertussen werd Maya zwanger en ook mijn oudste zus kreeg al twee kinderen. Vier maanden geleden beviel Maya van een heel mooi meisje. Ik was zo trots op haar en misschien wel net zo blij. Totdat ze me vertelde dat ze haar Minne noemen. Minne, de naam die ik als puber las in een boek en die zo’n indruk op me maakte dat ik altijd riep dat ik mijn eerste kindje zo zou willen noemen. Ik dacht eerst dat ze een grapje maakte, maar toen ze antwoordde dat ze over het mooiste in haar leven echt geen geintjes maakt, viel ik stil. ‘Je snapt het toch wel?’ vroeg ze zelfs.

Een naam kun je niet ‘reserveren’

Maar ik snap het helemaal niet. Verraden. Zo voel ik me. Maya wist dat ik Minne een prachtige naam vind, ik heb ’m nota bene aan haar verteld. Jaren geleden al zelfs. Ze wist het en ze deed het toch. Twee nachten lag ik ervan wakker. Mijn vriend vindt het ook jammer, maar tilt er duidelijk minder zwaar aan dan ik. Uiteindelijk heb ik haar gebeld en gezegd wat haar keuze met me doet. Dat bleek een slecht idee, want ze bitste me toe dat ik een naam toch niet kon claimen voor een kind dat ik nog niet eens heb. Dat deed me zoveel pijn. Mijn oudste zus zei daarop dat ik wel moest begrijpen dat ik een naam niet kan ‘reserveren.’ En dat snap ik heus wel, maar daar zit de pijn niet. Het gaat erom dat Maya het wist. Hoe graag ik kinderen wil, hoe lang we het al proberen en dat Minne al twintig jaar bovenaan mijn lijstje staat. Het klinkt misschien gek, maar ik had me al aan die naam gehecht. En nu moet ik hem afstaan. Het is niet eens domme pech, want Maya wist het gewoon. Dat steekt misschien nog wel het meest. Wij konden ’m toch ook nog kiezen, opperde Maya. Of een verbastering ervan. Maar zo werkt het niet. De romantiek is eraf voor mij.

Mijn droomplaatje is nu de hare

De eerste keer dat ik Maya met Minne zag, kreeg ik tranen in mijn ogen. Omdat mijn kleine zusje moeder is natuurlijk, maar ook omdat ik mijn eigen droomplaatje nu letterlijk voor me zag. Ik was slechts een toeschouwer. ‘Nee joh, jij bent toch lieve Tante Nadieh!’ riep Maya, en ja dat is waar, maar dat is toch anders.

Het doet me pijn dat niemand me begrijpt. Ik krijg het gevoel dat ik me aanstel, maar ik ben zo diep geraakt dat ik me nu geen houding weet te geven. Maya zoekt nog veel contact en ik ga ook wel af en toe bij haar langs, maar de bijzondere band die we hadden is er voor mij niet meer en ik weet ook niet of die nog weer terugkomt. Ik mis m’n zus, ik mis m’n beste vriendin. Hoe zet ik me hier nu overheen?”