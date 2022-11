Désirée (69) werd als kind mishandeld in een tehuis: “Ik sliep iedere avond in een kippenhok”

Désirée te Nuijl (69) bracht in haar jeugd een aantal jaar door in een kindertehuis. Een goede keuze, dacht haar moeder, maar het tegendeel bleek waar. Ze werd mishandeld en heeft daar in haar volwassen leven nog veel last van gehad. “Ik kreeg last van extreme angst- en paniekaanvallen die me zomaar konden overvallen.”

Selien Koster Privébeeld

“Toen ik vijf jaar oud was overleed mijn vader. Hij had kanker en ging jarenlang ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Na al die jaren zorgen, voor mijn vader en voor mij en mijn zus, zat mijn moeder er doorheen. Tegenwoordig zou je dit overspannen of een burn-out noemen, maar dat bestond in die tijd nog niet. Omdat ze het niet meer aankon, gingen wij in de weekenden en vakanties naar een kindertehuis. Ze dacht dat ze ons daar een plezier mee deed; het was aan het strand in Zandvoort en er waren veel andere kinderen. Het tegendeel bleek waar. Eenmaal daar aangekomen werd ik bij mijn oudere zus weggehaald - ik zat bij de kleine kinderen, zij bij de grote - en zagen we elkaar niet meer. Mijn vader was net overleden en ik was weg van alles en iedereen die ik kende. Ik was bang en daardoor plaste ik in mijn bed. Elke avond werd er gecontroleerd of het bed nat was. Mijn bed was elke avond nat en elke avond werd ik dus uit bed gesleurd.

Mishandeld in een kindertehuis

Ik werd naar de spoelkeuken gebracht: een koude, granieten ruimte met grote spoelbakken en veel kranen. Ik werd in een van de spoelbakken gezet en met mijn pyjama aan afgespoeld met koud water. Daarna stond ik op mijn blote voeten, in mijn natte pyjama, op de koude granieten vloer en moest ik wachten tot de vrouw in kwestie terug was. Hoelang ik daar precies moest staan, weet ik niet. Maar ik zei niets en gaf geen kick. Dat is vanaf toen mijn overlevingsstrategie geworden: in een rampsituatie bevries ik totaal en houd ik mijn mond. Uiteindelijk kwam die mevrouw terug en gaf me een droge pyjama. Ik werd over het schoolplein meegesleurd naar het kippenhok, ze opende het hok, gooide me erin en zei dan: ‘Zo, beesten bij de beesten.’ Ik moest daar slapen en werd pas de volgende ochtend weer bevrijd.

Medelijden

We kregen ontzettend slecht te eten: boterhammen met tevredenheid, broodpap. Alles wat oud was en op moest, kregen wij. Ik was zo mager als een lat. De kok had medelijden met me en stopte me af en toe wat extra’s toe: een spekzwoerdje, daar kon ik op zuigen. Dat deed ik stiekem. Als we overdag op het plein mochten spelen, sneakte ik het kippenhok in en verstopte ik dat zwoerdje achter een van de balken. Dat kon ik dan ’s nachts opeten.

Hoelang ik precies in dat kindertehuis heb gezeten, weet ik niet, we gingen heen en weer. We sliepen thuis als we naar school gingen en in de weekenden en vakanties moesten we naar het tehuis. De nieuwe vriend van mijn moeder, mijn stiefvader, heeft me uiteindelijk uit het kindertehuis gehaald en hij beloofde me dat we nooit meer terug hoefden.

In de steek gelaten

In die periode leek er eindelijk wat rust in mijn leven te komen. Mijn stiefvader en ik kregen een goede band. Tot hij, toen ik zestien was, werd doodgereden. Hij stak de straat over en werd aangereden door een auto, op slag dood. Daardoor ben ik voor het leven getekend. Weer iemand waar ik van hield die er ineens niet meer was. Ik voelde me zo kwaad en in de steek gelaten. Ik ontwikkelde, zo leerde ik achteraf, in die tijd bindingsangst. Dat heeft mijn hele leven een grote rol gespeeld. Ik wilde nooit aan een vaste baan, niemand had iets over mij te zeggen, in iedere relatie lag er bij wijze van spreken ergens een koffertje met kleding klaar voor als ik zou moeten vertrekken en vrienden die me elke dag wilden bellen? Alsjeblieft niet zeg, ik heb mijn vrijheid nodig. Achteraf gezien had ik veel eerder in therapie moeten gaan.

Paniekaanvallen

Tien jaar geleden was ik de controle over mijn emoties helemaal kwijt. Ik kreeg last van extreme angst- en paniekaanvallen die me zomaar konden overvallen. Als ik op straat liep en er gebeurde iets waar ik van schrok, was de kans groot dat ik in een paniekaanval belandde. In eerste instantie dacht ik natuurlijk aan de overgang. Vrouw, vijftig, zweten, angst: het zijn symptomen die daarbij kunnen horen. Tot ik in een audiologisch centrum kwam voor de tinnitus die ik in die tijd ontwikkelde. In dat centrum was een maatschappelijk werker met wie ik in gesprek ging. Zij kreeg me aan het praten en dacht dat die piep in m’n oren wel eens een alarmbel van mijn lichaam zou kunnen zijn. Ze raadde me een therapeut aan die gespecialiseerd is in EMDR-therapie.

EMDR

Enigszins sceptisch stapte ik daar de eerste keer binnen. Bij EMDR ga je terug naar de traumatische gebeurtenis door middel van oogbewegingen. Traumatische gebeurtenissen zitten in eerste instantie in je langetermijngeheugen, maar als je ze ‘herbeleeft’ komen ze in je werkgeheugen terecht. Zo kan de emotie van de traumatische gebeurtenis worden afgehaald. Maar wat was de meest traumatische gebeurtenis uit mijn leven? Was het dat ik als baby anderhalve maand alleen in het ziekenhuis lag met meningitis, dat ik mishandeld ben in het kindertehuis, dat mijn vader overleed, dat mijn stiefvader overleed? Zij vroeg me mijn levensverhaal op te schrijven aan de hand van gebeurtenissen die veel impact hebben gehad. Toen ik het verhaal opschreef, besefte ik dat daar mijn paniekaanvallen vandaan kwamen: de dichtslaande deuren, het donker en het machtsmisbruik daar, zorgden ervoor dat ik nooit de deur op slot kon doen, dat ik onafhankelijk wilde blijven en me nooit kon binden.

Controle terug

Dankzij de therapie kan ik hierover praten en heb ik kunnen inzien hoe zeer ik mezelf tekort heb gedaan al die jaren. Al heb ik me nooit slachtoffer gevoeld. Ik werkte en rende keihard door, totdat de paniek en angst te veel werden - toen was ik al 58. De therapie leerde me ook in te zien waarom ik mijn hele leven de behoefte voelde om zwakkeren te beschermen en te vechten tegen onrecht. Ik werd dol van machtsmisbruik, bleef altijd onafhankelijk. Een direct gevolg van mijn jeugd. Destijds was ik de zwakkere en beschermde niemand mij. Onrecht naar andere mensen, naar dieren, mijn moeder en zusje: ik wilde iedereen beschermen. Rechtvaardigheid en zeggenschap staan bij mij hoog in het vaandel. Het belangrijkste is dat ik dankzij de therapie de controle zelf weer in handen heb; angst en paniek zaten aan het stuur, die zitten nu op de achterbank. Er is daardoor innerlijke rust gekomen, ik weet nu wie ik ben en waarom ik op een bepaalde manier reageer.”

