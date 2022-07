“Tal van operaties, bergen morfine en nog steeds ondraaglijke pijn. Mijn enkelartrose was uitbehandeld en ik was mijn levenslust kwijt. In 2019 vroeg ik me voor het eerst hardop af: laat ik mijn onderbeen amputeren of slijt ik de rest van mijn leven in een rolstoel? In een proefschrift las ik dat 70 procent van de mensen na amputatie fantoompijn kreeg, maar ook dat 98 procent hun kwaliteit van leven verbeterd vond. Dat was voor mij doorslaggevend.

Een ander lichaam

Mijn operatie pakte goed uit: de veelvoorkomende fantoompijn bleef uit en ik kreeg inderdaad mijn kwaliteit van leven terug. Ik was verschrikkelijk blij. Mijn lichaam is ontegenzeggelijk veranderd. Dat is en blijft lastig, maar mijn prothese hoort nu eenmaal bij mij. Ik liet me dan ook een variant aanmeten zonder ‘body’ en laat allerlei trucs om ’m te verbloemen met kleding achterwege. Het ijzer is open en bloot, what you see, is what you get. Natuurlijk heb ik nog wel iets te wensen over. In aanloop naar een hersteloperatie zat ik alsnog zeven maanden in een rolstoel. De kilo’s vlogen eraan. Voordat alle misère begon, was ik heel sportief.

Sportprothese

Via een uitleenproject probeerde ik zes maanden lang een sportprothese. Fantastisch, daarmee kon ik weer hardlopen. De zorgverzekeraar vergoedt echter geen eigen exemplaar. Ongelooflijk maar waar: ze vinden een sportprothese niet doelmatig voor mij. Ik zou hem uit eigen zak kunnen betalen, maar het werd een principekwestie en ik spande een rechtszaak aan. Ik hoop vurig dat ik win, voor alle mensen en kinderen die op deze manier buitenspel worden gezet.”