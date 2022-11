Docent Kim (32) is beroemd op TikTok: “Door mijn filmpjes sta ik dicht bij de kinderen”

“‘Bent u Mevrouw Brug?’, vroeg een achtstegroeper tijdens de open dag op mijn school. ‘Ik volg u op TikTok.’ Die connectie met de kinderen schept meteen al een band. Ik zie dezelfde dansjes, ik hoor dezelfde muziek. ‘Jij snapt ons’, zeggen de kinderen vaak. Op TikTok bevind ik me in hun wereld, daardoor sta ik dichtbij en stappen ze ook sneller naar me toe als er iets is. Dat krijg ik ook vaak van ouders te horen.

Ziek melden

Mijn allereerste filmpje was een sketch over brugklassers die altijd huilen als ze zich ziek melden. Ze denken dat ze dan pas ziek genoeg zijn om naar huis te gaan. Dat was blijkbaar herkenbaar voor veel kinderen, want die eerste video werd meteen al een hit. Op advies van mijn leerlingen nam ik daarna een paar video’s op met andere bekende docenten op TikTok. Dat leverde veel aandacht op en zo is het snel gaan lopen.

Prangende vragen via TikTok

Helpen met humor, dat wil ik bereiken met mijn video’s. Sketches wissel ik af met video’s rondom historische dagen, bijvoorbeeld Dodenherdenking, en video’s waarin ik vragen van leerlingen beantwoord. Hoe kun je het best leren voor een toets, is het wel handig om je boeken mee te nemen in een handtas en welke agenda kun je het best gebruiken? Maar ook: welke kleding moet je aan naar de brugklas? Als volwassene ben je vergeten dat die zaken op die leeftijd zo belangrijk voor je waren, maar een leerling kan zich daar op zo’n moment enorm veel zorgen over maken. Ik probeer op elke reactie die ik krijg zelf te reageren, zodat de kinderen zich gehoord voelen. Dat vind ik een van de belangrijkste taken van een docent. Je moet je kinderen horen en zien. Als dat op dit platform is, waarom niet?

Dansen en kinderen helpen

Af en toe neem ik samen met mijn leerlingen een dansvideo op, maar om privacyredenen doe ik dat niet te vaak. En natuurlijk altijd met toestemming van de ouders. Mijn oudste dochter van 7 heeft ook een paar keer meegedaan in een video. Dat vindt ze fantastisch, maar een eigen account krijgt ze nog niet. Laat haar eerst nog maar lekker buitenspelen.

Ik ben docent, dat is mijn baan en daar zit mijn liefde en passie in. Ik maak mijn video’s op TikTok om de kinderen te helpen, niet om bekend te worden of er geld mee te verdienen. Ik ben ook niet zo bezig met de cijfers. Als ik er met een video voor kan zorgen dat er al een paar kinderen minder zenuwachtig zijn om naar de middelbare school te gaan, is dat voor mij genoeg.”