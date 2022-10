Dominique (53) heeft parkinson én geeft yogales: “Ik durf het monster van mijn angst vol in de bek te kijken”

Dominique (53) had het altijd te druk om die yogaopleiding te gaan doen die haar eigenlijk zo leuk en zinvol leek. Pas nadat ze werd gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson, maakte ze de stap om yogajuf te worden. “Wat had ik nu nog te verliezen?”

“Het lijkt een niet zo voor de hand liggende combinatie: aan een yogaopleiding beginnen terwijl je parkinson hebt. Voor yoga moet je lenig en soepel zijn, wordt altijd gedacht, terwijl je met parkinson juist houterig en stram bent. Ik ben altijd perfectionistisch geweest: ik heb last gehad van faalangst en was altijd bezig om het anderen naar de zin te maken. Met zulk gedrag zet je jezelf behoorlijk klem. Toen ik vier jaar geleden hoorde dat ik de ziekte van Parkinson heb, verdrong ik dat in eerste instantie. Ik kreeg medicatie die de symptomen onderdrukten en ging gewoon verder met mijn leven zoals het was. Dat ging steeds moeizamer en de stress die alle deadlines voor mijn werk als journalist teweegbrachten, deden me besluiten om een half jaar met sabbatical te gaan.

Dat ene uurtje yoga dat ik altijd in de week deed, daar had ik veel steun aan in moeilijke tijden. Het leek me daarom altijd al wat om een yogaopleiding te volgen. Ik had alleen nooit tijd, het was steeds te druk en het kwam nooit gelegen. Pas toen ik parkinson kreeg, besloot ik deze opleiding te gaan volgen. Ik wilde het gewoon proberen. Wat had ik nu nog te verliezen?

De strijd met je lijf aangaan

Ik vind het heel erg als mensen met parkinson zich schamen voor hun ziekte. Het is natuurlijk een aandoening die maakt dat mensen naar je kijken, doordat je bijvoorbeeld stram loopt of schokkende bewegingen maakt. Zelf benoem ik het altijd zo snel mogelijk, zodat mensen weten wat er met me is. Voorheen zou ik me hebben afgevraagd wat ik als yogadocente kon betekenen als ik niet alles perfect kon voordoen aan de deelnemers. Yoga gaat echter juist om het leren herkennen en aanvoelen van je eigen fysieke grenzen. Perfectie bestaat niet en dat maakt het weer ideaal dat ik dat kan laten zien: imperfectie hoort gewoon bij het leven! Ik zie om me heen dat mensen soms de strijd met hun lijf aangaan, om de ziekte onder controle te krijgen. Dan gaan ze als een dolle sporten of aan yoga doen. Zelf zie ik het meer als een samenwerking met mijn lichaam. Even voelen waar de spanning zit en waar je dat kunt loslaten. Hierdoor leer ik accepteren wat er niet meer gaat, en vooral ook wat ik allemaal nog wel kan.

Het was ‘maar’ parkinson

Stom toevallig ontdekte ik op mijn 49ste dat ik parkinson heb. Mijn 83-jarige buurman kreeg de ziekte en omdat ik er zelf weinig van wist, ging ik googlen om er meer over te lezen. ‘Ik denk dat ik dit ook heb’, riep ik wat gekscherend, maar in mijn achterhoofd besefte ik dat het wel eens echt zo zou kunnen zijn. ‘Dat zal toch niet’, zeiden mijn ouders. Ik wilde het genoemd hebben, want als het echt zo was, zou dit de klap misschien alvast wat verzachten. Ik had op dat moment symptomen aan mijn linkerarm, die steeds vaker ging haperen. In een kopje roeren of oogpotlood aanbrengen ging niet meer zo makkelijk. Het zullen de stressvolle jaren wel zijn, dacht ik. Mijn jongere broer was in de tijd ernstig ziek geworden en overleden, wat veel pijn en verdriet veroorzaakte. Voor de zekerheid ging ik toch naar een neuroloog. Ik was bang voor nog ergere scenario’s dan parkinson. Wat als het de spierziekte ALS zou zijn? Of een hersentumor? Dat het inderdaad ‘maar’ parkinson was, drong daarom niet zo tot me door. Ik was, met iedereen om mij heen, blij dat het geen ziekte is waaraan ik zou overlijden. Later kwam het besef dat dit een ernstige, progressieve aandoening is, waardoor ik mijn leven echt moest aanpassen.

Meer genieten van gewone dingen

‘Leef dat leven’, leerde ik van mijn broer, toen hij doodziek was vanwege uitgezaaide darmkanker. Probeer van elke dag wat te maken, ook al is het een rotdag. Carpe fucking diem, is mijn motto, en zo wil ik moeilijke dingen ombuigen. Want het kan heel donker zijn of worden als je met je gezondheid worstelt. Zolang je gezond bent, vind je dat min of meer vanzelfsprekend. Ik liet vroeger ’s ochtends ook gehaast de hond uit voordat ik aan mijn werk ging. Nu denk ik: wow, ik kan gelukkig nog lopen. Mijn broer zei het destijds al: ‘Gezonde mensen denken dat ze problemen hebben, maar ze hebben geen idéé waar ze het over hebben.’ Juist doordat ik parkinson heb, ben ik zoveel meer van de gewone dingen gaan genieten, simpelweg omdat ik dat nu nog kan. Je gezonde dagen worden schaars als je ziek bent. Daarom kies ik er bewust voor om lichtpuntjes te blijven zien, al had ik me net zo goed kunnen verschuilen onder donkere wolken. Voorheen vond ik het moeilijk om mensen met parkinson te zien die er veel slechter aan toe zijn dan ik. Nu zie ik dat ook zij lichtpuntjes blijven zien en dat is juist bemoedigend. Het is echt niet zo dat ik alle dagen juichend door mijn huis loop. Als ik een slechte dag heb dan is dat prima, alleen lukt het me om me er niet door te laten meeslepen. Ik kan ook vervallen in gepieker. Wat als ik straks afhankelijk word van mijn man? Met behulp van een parkinson-psycholoog durf ik het nu aan om het monster van mijn angst vol in de bek te kijken. Hoe harder je iets wegduwt, des te harder komt het naar je terug. Door ernaar te kijken en het te bespreken, wordt het voor mij behapbaar.

Vertrouwen

Je kunt als een malle gaan vechten om het leven eronder te krijgen. Gewoon nóg harder je best doen, je nog meer schrap zetten. Daar geloof ik dus niet meer in. Ik geloof wel in accepteren dat een situatie is zoals het is, en dat je van daaruit kunt kijken wat de mogelijkheden zijn. Dat wil niet zeggen dat je de situatie leuk vindt. Het betekent alleen dat je geen kostbare energie meer verspilt aan verzet, maar dat je die energie probeert te gebruiken om jezelf verder te helpen. Wat kan er wél? Yoga leerde me om meer vertrouwen te hebben. Vertrouwen in het feit dat er oplossingen zijn voor dingen waarvan ik nu nog geen idee heb. Yoga helpt mijn accu weer opladen en mijn hoofd tot rust te brengen. Met een clubje vrijwilligers help ik nu andere docenten op te leiden. Yoga en parkinson leek misschien niet zo voor de hand liggend, maar het is gewoon een briljante combinatie!”

Meer lezen? Yogajuf met parkinson, levenswijsheden voor elke dag van Dominique Prins-König (€ 21,99).